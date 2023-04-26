Cầu thủ Ronaldo với phong cách 'cool' ngầu nhưng gây sốt với sở thích độc lạ không ai bằng

Sao quốc tế 26/04/2023 11:39

Mới gần đây dân tình lại được một phen chao đảo khi vô tình biết được sở thích độc lạ của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đằng sau vẻ ngoài ''chất như nước cất'' của anh.

Là một người đàn ông của gia đình, người cha mẫu mực và là một cầu thủ với gu thời trang lịch lãm ít ai có thể so bằng nhưng Ronaldo lại gây sốc với sở thích có phần hơi dễ thương nhưng cũng rất bất thường của anh khi ở nhà. 

Cầu thủ Ronaldo với phong cách 'cool' ngầu nhưng gây sốt với sở thích độc lạ không ai bằng - Ảnh 1
Nam danh thủ Ronando dù lạnh lùng nhưng vẫn rất thân thiện với fan - Ảnh: Internet

Danh thủ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo có thói quen sơn móng chân màu đen. Đây là một thói quen đã có từ lâu của Ronaldo. Những fan ruột của anh hẳn sẽ biết về điều này, dù vậy, với số đông công chúng, đây vẫn là chi tiết lạ lùng, thu hút sự chú ý.

Mới đây, khi Ronaldo đăng tải hình ảnh mình đang xông hơi, công chúng chú ý nhất tới chi tiết bàn chân của danh thủ 38 tuổi có sơn móng. Thực tế, trong giới thể thao, việc nam vận động viên có thói quen sơn móng chân không phải điều gì quá lạ lẫm. 

Cầu thủ Ronaldo với phong cách 'cool' ngầu nhưng gây sốt với sở thích độc lạ không ai bằng - Ảnh 2
Khoảnh khắc để lộ móng chân đen được fan chụp lén. - Ảnh: Internet

Nam cầu thủ chia sẻ rằng việc sơn móng chân màu đen có thể giúp anh hạn chế việc móng bị nhiễm nấm hay các loại vi khuẩn. Thậm chí hiện nay không ít nam vận động viên nổi tiếng thực hiện việc sơn móng chân với niềm tin rằng điều này có thể giúp bảo vệ bộ móng của họ khỏi gặp các vấn đề có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe bàn chân và phong độ thi đấu.

Danh thủ Bồ Đào Nha đích thị là một ông bố vui tính và hoạt bát khi ở nhà cùng vợ và các con 

Người hâm mộ sẽ chẳng còn lạ gì với thái độ nghiêm túc, khuôn mặt lạnh hầu như mọi lúc khi đang thi đấu của CR7. Thế nhưng cởi bỏ bộ quần đùi áo số quay về với gia đình, Ronaldo vẫn hoàn thành trọn vẹn vai trò của một người chồng, người bố. Đồng thời siêu sao bóng đá cũng không ngần ngại khi khoe trọn những khoảnh khắc ấm cúng, vui vẻ của mình bên gia đình nhỏ trên trang cá nhân thường xuyên. Có lẽ đối với anh gia đình mới chính là nơi để anh dọn dẹp những áp lực thường ngày và nơi để anh có thể trở thành chính mình thực sự.

Cầu thủ Ronaldo với phong cách 'cool' ngầu nhưng gây sốt với sở thích độc lạ không ai bằng - Ảnh 3
Dù bận bịu đến đâu anh luôn dành thời gian cho gia đình nhỏ - Ảnh: Internet

Đối với fan của Ronaldo, chắc chắn đã từng được chứng kiến những khoảnh khắc mà anh ở bên bạn gái Georgina Rodriguez cùng các con của mình. Đối với người thân trong gia đình, anh luôn dành cho họ sự quan tâm, cưng chiều đặc biệt.

Cầu thủ Ronaldo với phong cách 'cool' ngầu nhưng gây sốt với sở thích độc lạ không ai bằng - Ảnh 4
Nam cầu thủ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh: Internet

Khác với nhiều người đàn ông bận rộn với công việc thường hay giao chuyện chăm con cho vợ thì CR7 lại dành thời gian để tự mình chăm sóc, chơi đùa với những đứa trẻ. Trên trang cá nhân của Ronaldo hay bạn gái Georgina xuất hiện rất nhiều hình ảnh cho thấy sự tương tác đáng yêu, ấm áp của anh cùng các con.

Cầu thủ Ronaldo với phong cách 'cool' ngầu nhưng gây sốt với sở thích độc lạ không ai bằng - Ảnh 5
Trở về bên gia đình nam cầu thủ là một người cha ấm áp - Ảnh: Internet

Chẳng hạn như đối với con trai cả Ronaldo Jr, cầu thủ người Bồ Đào Nha thường hay dạy cậu chơi bóng, chia sẻ về nghề nghiệp cầu thủ. Hay mỗi khi không phải tập luyện, Ronaldo lại trò chuyện hoặc đưa cậu bé đi chơi trên những chiếc siêu xe đắt tiền của mình. 

Cầu thủ Ronaldo với phong cách 'cool' ngầu nhưng gây sốt với sở thích độc lạ không ai bằng - Ảnh 6
Anh luôn ân cần chăm sóc các con từ lúc nhỏ đến lúc chập chững bước đi và nói cười.  - Ảnh: Internet

Đối với công chúa nhỏ Alana, sở thích của Ronaldo có lẽ chính là được hôn cô bé bất kì khi nào có thể. Mỗi lúc như vậy, người hâm mộ lại được thấy ở CR7 một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc mà ngay cả lúc anh ghi bàn trên sân cũng ít khi biểu hiện ra. Alana dường như cũng hiểu điều này nên cũng nhiều lần chủ động ôm hôn bố và Ronaldo dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ từ chối. 

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Từ khóa:   Sao quốc tế Cầu thủ Ronando sở thích Ronando

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