Lâm Tâm Như bị netizen đồng loạt chỉ trích 'hai mặt' vì hành động này với con gái

Sao quốc tế 26/04/2023 10:07

Hành động trước sau trái ngược của Lâm Tâm Như khiến khán giả không hài lòng.

Việc xuất hiện trên show mới của Lâm Tâm Như gần đây liên tục trở thành chủ đề bàn tán. Ngay trong tập đầu, Lâm Tâm Như đã bị soi dấu hiệu lão hóa, thêm vào đó là nghi vấn mang thai lần 2 do vóc dáng thay đổi.

Lâm Tâm Như bị netizen đồng loạt chỉ trích 'hai mặt' vì hành động này với con gái - Ảnh 1
Lâm Tâm Như xuất hiện trong show với ngoại hình khác lạ - Ảnh:Chụp màn hình

Tuy nhiên, điều mà netizen chú ý hơn hẳn là mới đây, bà xã Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi khi công khai khoe con gái trên show. Cụ thể, nàng "Hạ Tử Vy" đã có màn gọi video với con gái Cá Heo Nhỏ. Thậm chí, Lâm Tâm Như còn chủ động khoe con gái với các khách mời khiến công chúng khó hiểu.

Lâm Tâm Như bị netizen đồng loạt chỉ trích 'hai mặt' vì hành động này với con gái - Ảnh 2
Lâm Tâm Như chủ động khoe con cái trong show mặt dù trước đó cô nàng có hành động trái ngược - Ảnh:Chụp màn hình

Thực tế là bởi cách đây không lâu, khi Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa tổ chức sinh nhật cho con gái, không ít hình ảnh đã bị lộ ra ngoài. Trong đó, không ít hình ảnh còn lộ cận gương mặt của con gái Lâm Tâm Như. Ngay sau đó, Lâm Tâm Như đã có đăng bài chia sẻ trên trang cá nhân, thể hiện sự bức xúc khi cuộc sống riêng tư của con gái bị ảnh hưởng.

Lâm Tâm Như bị netizen đồng loạt chỉ trích 'hai mặt' vì hành động này với con gái - Ảnh 3
Cô nàng đăng đàn chỉ trích truyền thông và mong con gái được tôn trọng quyền riêng tư - Ảnh: Chụp màn hình

Chẳng những vậy, Lâm Tâm Như còn hy vọng truyền thông tôn trọng quyền riêng tư và không đăng tải hình ảnh rõ nét gương mặt con gái cô. Bài đăng của Lâm Tâm Như khi ấy đã trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều người đồng tình nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng, Lâm Tâm Như đang làm quá sự việc.

Lâm Tâm Như bị netizen đồng loạt chỉ trích 'hai mặt' vì hành động này với con gái - Ảnh 4

Lâm Tâm Như bị netizen đồng loạt chỉ trích 'hai mặt' vì hành động này với con gái - Ảnh 5

Hình ảnh con gái bị lộ mặt trong dịp sinh nhật lần trước khiến cô khó chịu - Ảnh: Weibo

 

Lâm Tâm Như bị netizen đồng loạt chỉ trích 'hai mặt' vì hành động này với con gái - Ảnh 6
Vì thế mà hành động của cô lần này khiến fan có phần khó hiểu - Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc Lâm Tâm Như khoe con gái trên show lần này đã khiến netizen không khỏi khó chịu. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn để lại bình luận chỉ trích Lâm Tâm Như sống 2 mặt. Một mặt yêu cầu truyền thông không được đăng hình nhưng sau đó lại chủ động khoe con gái trên show.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như con gái Lâm Tâm Như Hoàn Châu Cách Cách Hạ Tử Vy

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