Lâm Tâm Như 'bất chấp nhan sắc U50" chỉ mặc áo phông nhàu nhĩ, không trang điểm khi lên hình

Lâm Tâm Như đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Xuất hiện trong chương trình thực tế gần đây, Lâm Tâm Như đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng. Trong ảnh cho thấy, Lâm Tâm Như mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình và nhăm nhúm, trông cô như không còn phong độ, già đến mức khó nhận ra. Nhiều người nhận xét, Lâm Tâm Như để ngoại hình "già chát" lộ nhiều dấu hiệu lão hóa ở tuổi U50. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ của nữ diễn viên vẫn bênh vực cho rằng Lâm Tâm Như hiện đã gần 50, nhan sắc thực với mặt mộc như vật cũng vẫn là trẻ so với tuổi. Hơn nữa những bức ảnh này được chụp có phần "dìm" nhan sắc của cô khi chụp vội trong lúc nữ diễn viên đang di chuyển.

Những năm gần đây, Lâm Tâm Như liên tục ra mắt tác phẩm mới, hiện còn làm nhà sản xuất show truyền hình. Trong khi gần 5 năm qua, Kiến Hoa chỉ đóng vai khách mời trong Hoa đăng sơ thượng - phim Lâm Tâm Như làm nhà sản xuất, đóng chính.

Kể từ khi kết hôn đến nay, Hoắc Kiến Hoa nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng vì muốn dành nhiều thời gian cho con gái, anh lựa chọn ở lại Đài Loan. Cô nhận xét Hoắc Kiến Hoa thuộc mẫu đàn ông chăm lo gia đình. Anh không muốn để con ở nhà với bảo mẫu mà không có cha hoặc mẹ bên cạnh. Kiến Hoa không thể chịu được nếu xa nhà đóng phim, không ở gần con ba, bốn tháng. Kết hôn bảy năm, diễn viên nói cô và chồng thường thảo luận để tìm lối sống, cách giải quyết vấn đề phù hợp, thoải mái nhất cho cả hai. Tâm Như cho rằng giữ gìn hôn nhân là việc khó và tâm niệm nếu đã quyết định gắn bó với nhau bằng đám cưới, cô không dễ dàng phá vỡ hẹn ước ban đầu.

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