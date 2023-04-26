Tống Tổ Nhi và Khổng Tuyết Nhi đối đầu nhan sắc cực căng khi chung khung hình trong Chiết Yêu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh Tống Tổ Nhi và Khổng Tuyết Nhi chung khung hình trong hậu trường Chiết Yêu (tên cũ: Khom Lưng ). Theo đó, nhan sắc của cả hai được nhận xét là ‘một 9 một 10’, không thua kém gì nhau.

Trước đó, Tống Tổ Nhi đã gây phẫn nộ khi bị phát hiện khi tham gia cùng lúc 2 dự án phim. Theo đó, cô nàng bị phát hiện đang quay bộ phim Chế Tạo Gian Nan cùng Trương Tân Thành. Đây là dự án lớn, do công ty Chính Ngọ Dương Quang sản xuất nên Tống Tổ Nhi đã bỏ đoàn phim Chiết Yêu để tham gia.

Theo đó, nàng Tiểu Kiều (Tống Tổ Nhi) được khen ngợi ra dáng uy nghiêm của chính thất, bản lĩnh như từ trang sách bước ra. Còn nàng Sở Ngọc (Khổng Tuyết Nhi) cũng nhận nhiều lời khen nhan sắc ‘mong manh’ của bạch nguyệt quang khiến nam chính từng suýt xiêu lòng.

Điều đáng chê trách là đoàn phim Chiết Yêu phải di chuyển bối cảnh từ Hoành Điếm sang Tượng Sơn để cô nàng thuận tiện việc quay phim. Theo đó, Chế Tạo Gian Nan có nội dung về cuộc chiến thương trường, bối cảnh hiện đại được quay ở Tượng Sơn, còn phim Chiết Yêu là phim cổ trang được quay tại Hoành Điếm. Chuyển bối cảnh thuận tiện cho nữ chính Tống Tổ Nhi nhưng lại khiến nữ phụ Khổng Tuyết Nhi phải hủy bỏ một chương trình tạp kỹ để phù hợp với lịch quay mới.

Chiết Yêu có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Khom Lưng của nhà văn Bồng Lai Khách. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình đầy ân oán của Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) và Kiều Man (Tống Tổ Nhi). Ngụy Thiệu vì mất cha mà trải qua nỗi đau khôn cùng, khiến anh phải dốc sức mà gồng gánh cả gia tộc. Trong thời thể loạn lạc, Ngụy Thiệu dẫn theo tộc nhân để rửa sạch mỗi thủ năm xưa nhưng trong quá trình đó lại nhận ra bách tính cần hòa binh hơn là chiến tranh và bảo thủ. Vì bách tính, anh ngỏ lời liên hôn với con gái của Kiều gia, gia tộc từng phản bội nhà họ Ngụy năm xưa. Lúc này, nữ nhi nhà họ Kiều là Kiều Man cũng bị thúc giục liên hôn.

Kiều Man luôn biết rằng Ngụy Thiệu lấy mình chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh, lại nghe đồn rằng Ngụy Thiệu là một ma đầu khát máu chiến tranh nên nàng sống trong Ngụy gia luôn cẩn trọng từng chút một, lúc nào cũng trong tâm thể như đi trên lớp băng mỏng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai sống chung lâu ngày dần dần đã bị thu hút bởi đối phương, cuối cùng đem lòng yêu nhau. Thế nhưng trong tình yêu của họ vẫn luôn ẩn chứa khúc mắc là ân oán của thế hệ trước, liệu họ có đủ ăn ý để hóa giải khúc mắc giữa hai gia tộc, cùng nhau viết nên câu chuyện tình đẹp.