Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh khiến fan một phen đắm chìm 'mật ngọt' trong loạt ảnh của Chiết Yêu

Sao quốc tế 11/04/2023 15:09

Chiết Yêu nhận được sự quan tâm lớn của khán giả bởi nhan sắc đỉnh cao của nữ chính Tống Tổ Nhi cùng những khoảnh khắc couple của cặp đôi chính. Loạt ảnh mới của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh khiến fan một phen đắm chìm trong 'mật ngọt'.

Dự án Chiết Yêu (tên cũ: Khom Lưng) do Tống Tổ NhiLưu Vũ Ninh đóng chính vẫn đang trong quá trình khởi quay. Bộ phim nhận được sự quan tâm lớn của khán giả bởi nhan sắc đỉnh cao của nữ chính Tống Tổ Nhi cùng những khoảnh khắc couple của cặp đôi chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trong cảnh quay ngoại cảnh của hậu trường phim Chiết Yêu. Với chiều cao chênh lệch, nhan sắc mãn nhãn cùng ánh mắt tình tứ trao nhau, cặp đôi được khán giả khen ngợi hết lời về độ ‘đôi lứa xứng đôi’. Hứa hẹn sẽ có màn chemistry bùng nổ khi bộ phim lên sóng.

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh khiến fan một phen đắm chìm 'mật ngọt' trong loạt ảnh của Chiết Yêu - Ảnh 1Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh khiến fan một phen đắm chìm 'mật ngọt' trong loạt ảnh của Chiết Yêu - Ảnh 2Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh khiến fan một phen đắm chìm 'mật ngọt' trong loạt ảnh của Chiết Yêu - Ảnh 3

Có thể thấy, những hình ảnh ngập tràn couple của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đập tan những lời ‘dị nghị’ không xứng đôi trước đó. Lý do là Lưu Vũ Ninh không có vibe nam chính, cảm giác như nam phụ hoặc cận vệ đi cùng. Thậm chí, họ còn cho rằng thật tiếc cho Tống Tổ Nhi có visual xinh đẹp, giá như có thể đổi nam chính.

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh khiến fan một phen đắm chìm 'mật ngọt' trong loạt ảnh của Chiết Yêu - Ảnh 4

Chiết Yêu có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Khom Lưng của nhà văn Bồng Lai Khách. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình đầy ân oán của Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) và Kiều Man (Tống Tổ Nhi). Ngụy Thiệu vi mắt cha mà trải qua nỗi đau khôn cùng, khiến y phải dốc sức mà gồng gánh cả gia tộc. Trong thời thể loạn lạc, Ngụy Thiếu dẫn theo tộc nhân để rửa sạch mỗi thủ năm xưa nhưng trong quá trình đó lại nhận ra bách tính cần hòa binh hơn là chiến tranh và bảo thủ. Vi bách tính, y ngỏ lời liên hôn với con gái của Kiều gia, gia tộc từng phản bội nhà họ Ngụy năm xưa. Lúc này, nữ nhi nhà họ Kiều là Kiều Man cũng bị thúc giục liên hôn.

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh khiến fan một phen đắm chìm 'mật ngọt' trong loạt ảnh của Chiết Yêu - Ảnh 5

Kiều Man luôn biết rằng Ngụy Thiệu lấy mình chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh, lại nghe đồn rằng Ngụy Thiệu là một ma đầu khát máu chiến tranh nên nàng sống trong Ngụy gia luôn cẩn trọng từng chút một, lúc nào cũng trong tâm thể như đi trên lớp băng mỏng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai sống chung lâu ngày dần dần đã bị thu hút bởi đối phương, cuối cùng đem lòng yêu nhau. Thế nhưng trong tình yêu của họ vẫn luôn ẩn chứa khúc mắc là ăn oán của thế hệ trước, liệu họ có đủ ăn ý để hóa giải khúc mắc giữa hai gia tộc, cùng nhau viết nên câu chuyện tình đẹp.

Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu

Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak 'mang cảm giác couple' của cặp đôi Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh trên phim trường Chiết Yêu.

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