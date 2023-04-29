Bị 'ghẻ lạnh' ở Cbiz, Thang Duy vẫn liên tiếp giành giải thưởng điện ảnh lớn ở Hàn Quốc

Sau một năm càn quét nhiều giải thưởng tại Hàn Quốc và quốc tế, phim Quyết tâm chia tay (Decision to Leave) tiếp tục mang vinh quang về cho Thang Duy.

Được xướng tên "Nữ diễn viên chính phim điện ảnh xuất sắc" tại lễ trao giải Baeksang vào tối 28/4, Thang Duy trở thành người không mang quốc tịch Hàn đầu tiên giành hai cúp ảnh hậu của giải thưởng này. Trước đó, bộ phim này cũng mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Thang Duy tại giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh. Kết quả này không khiến khán giả bất ngờ bởi trước đó Thang Duy vốn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký ở hạng mục này. Cùng được đề cử với Thang Duy trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng điện ảnh) còn có Bae Doo Na, Yang Mal Bok, Yum Jung Ah và Jeon Do Yeon.

Sau một năm càn quét nhiều giải thưởng tại Hàn Quốc và quốc tế, phim Quyết tâm chia tay (Decision to Leave) tiếp tục mang vinh quang về cho Thang Duy. Ở phim này, ngôi sao người Trung Quốc hóa thân một phụ nữ người Hoa nhập cư, bị nghi sát hại chồng và vướng vào mối tình bi kịch với thanh tra điều tra vụ án. Tính cách nhân vật và một số cảnh phim được lấy cảm hứng từ đời thật của Thang Duy.

Cô cảm ơn các nhân viên đoàn phim cùng khán giả Hàn Quốc. Cô biết ơn các giám khảo lựa chọn mình cho ngôi vị "Nữ diễn viên chính xuất sắc" và không quên bày tỏ nỗi nhớ với đạo diễn Park Chan Wook cùng các bạn diễn của Quyết tâm chia tay. Đây là lần thứ hai Thang Duy mang cúp Baeksang về nhà. 12 năm trước, cô là diễn viên ngoại quốc đầu tiên lên ngôi ảnh hậu ở giải thưởng này. Tháng 5 năm ngoái, cô giành nhiều lời khen của giới chuyên môn tại Liên hoan phim Cannes. Cuối năm ngoái, cô trở thành ảnh hậu quốc tế đầu tiên tại giải thưởng Rồng Xanh (Blue Dragon), với Quyết tâm chia tay. Đến nay, nữ diễn viên 44 tuổi đã thắng 12 giải thưởng nhờ Quyết tâm chia tay. Với tác phẩm này, Thang Duy trở thành một trong ba người đẹp Hoa ngữ thắng lớn năm 2022.

Hậu tin đồn hôn nhân rạn nứt, Thang Duy lộ ảnh hẹn hò cùng ông xã Hàn Quốc Hình ảnh hạnh phúc của Thang Duy và đạo diễn Kim Tae Yong cho thấy cuộc hôn nhân của họ vẫn bền vững.

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