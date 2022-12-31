Thang Duy hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, bất ngờ xin lỗi chồng vì điều này

Sao quốc tế 31/12/2022 07:35

Thang Duy hiếm hoi chia sẻ về hôn nhân của mình với truyền thông và nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía cư dân mạng.

Mới đây, trang Sina đưa tin, Thang Duy có lần hiếm hoi chia sẻ về hôn nhân của mình với truyền thông. Nữ diễn viên cho biết cảm thấy có lỗi với chồng con khi quên gửi lời cảm ơn đến gia đình nhỏ của mình lúc nhận giải Ảnh hậu Rồng Xanh vào cuối tháng 11.

Nữ diễn viên cho biết đã xem video chồng ghi lại biểu cảm của con gái Summer khi mẹ được xướng tên nhận giải thưởng diễn xuất lớn. Điều này khiến cô ân hận và luôn muốn công khai xin lỗi, thể hiện tình cảm với chồng con. Co bộc bạch: "Đó là khoảnh khắc hối tiếc nhất đời tôi. Trong giây phút căng thẳng, hân hoan với chiến thắng tôi đã bỏ quên chồng và con gái của mình - hai người ủng hộ tôi vô điều kiện trên đời".

Thang Duy hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, bất ngờ xin lỗi chồng vì điều này - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Thang Duy cho biết ông xã Kim Tae Young là hậu phương vững chắc, hỗ trợ cô trong cả sự nghiệp và cuộc sống đời thường. Nữ diễn viên bày tỏ: "Anh ấy luôn ủng hộ tôi. Kim Tae Young như một tảng đá vững chắc chống đỡ cho tôi, giúp tôi chăm sóc gia đình nhỏ. Không có anh ấy tôi cũng không có lý tưởng và sự dũng cảm".

Ngay sau đó, những chia sẻ của Thang Duy đã xóa tan tin đồn trục trặc hôn nhân. Nghi vấn nữ diễn viên và đạo diễn Kim Tae Young rạn nứt bắt đầu từ tháng 10/2021 sau khi Thang Duy đưa con gái về Trung Quốc sinh sống. Cô không giải thích gì thêm về quyết định trở về quê nhà nhưng không có chồng theo cùng. Điều này khiến mối quan hệ vợ chồng của Thang Duy vướng tin tiêu cực, đặc biệt là khi cô chỉ gửi lời cảm ơn đến cha mẹ mình, không đề cập đến ông xã lúc nhận giải thưởng diễn xuất danh giá.

Thang Duy hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, bất ngờ xin lỗi chồng vì điều này - Ảnh 2

 

Thang Duy kết hôn với đạo diễn Kim Tae Young năm 2014. Họ quen biết và phát triển tình cảm sau bộ phim Thu muộn. Sau khi lập gia đình, cô chủ yếu sống tại Hàn Quốc, kín tiếng đời tư. Sau khi lập gia đình, cô sống tại Hàn Quốc, kín tiếng đời tư. Tháng 8/2021, gia đình nữ nghệ sĩ rời thành phố Seoul chuyển đến sống tại một vùng quê. 

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Động thái mới đây của Thang Duy được đánh giá là cô cùng khôn khéo khi không cần phải lên tiếng trực tiếp mà cũng có thể bác bỏ tin đồn không hay về hôn nhân của mình và người chồng Hàn Quốc.

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