Nữ ca sĩ đình đám Kpop được mệnh danh là ''quốc bảo âm sắc'' bị đệ đơn tố cáo khiến dân tình bàng hoàng

Nữ ca sĩ được mệnh danh là ''quốc bảo âm sắc'' của Hàn Quốc IU (tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993), cô được công chúng ái mộ bởi giọng hát trong trẻo, cao vút và ngoại hình đáng yêu của mình. Những bài hát làm nên tên tuổi và nổi bật của cô khiến giới trẻ Hàn và quốc tế mê đắm như: Good Day, Marshmallow, Nagging, Eight... Không chỉ gặt hái thành công ở lĩnh vực âm nhạc mà IU còn gây ấn tượng khi lấn sân sang diễn xuất.

Mới đây, người hâm mộ KPOP đã rúng động trước tin tức nữ ca sĩ nổi tiếng IU bất ngờ bị một công dân đệ đơn tố cáo về hành vi đạo nhạc trắng trợn 6 bài hát của các nghệ sĩ trong và ngoài nước được kể đến như: The Red Shoes, Good Day, BIBI, Pitiful, Boo, Celebrity.

Ca sĩ IU được xem là ca sĩ có giong ca đặc biệt tại xứ Kim chi

Trong văn bản tố cáo đạo nhạc, người này cho biết các bài hát được đề cập giống với nhiều tác phẩm gốc từ giai điệu, nhịp điệu và cách phát triển hợp âm. Đặc biệt, khán giả cũng nhận thấy bài "Good Day" và "The Red Shoes" của IU có sự tương đồng đáng kể với bản gốc. Cả 6 ca khúc đều bị nghi ngờ đạo nhạc ở đoạn (intro) mở đầu. Đây là phần quan trọng của bài hát, khiến người nghe có quyết định tiếp tục lắng nghe ca khúc này hay không.

IU từng tuyên bố không hát Good Day trong một show âm nhạc vào tháng 5/2022 vì muốn tạo ra ca khúc HIT mới

Được biết đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ IU bị dính nghi vẫn đạo nhạc. Dù đã tham gia nghệ thuật ca hát bằng chính tài năng thật sự và sự nghiêm túc có trong cô tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn không thoát khỏi những scandal bủa vây trước đó.

Một số scandal của cô nàng làm rúng động dư luận trong một thời gian dài như đăng ảnh ''giường chiếu'' cùng Eun Hyuk (một thành viên của Super Junior). Dân tình có thể thấy trong ảnh cả hai rất thân thiết và gần gũi quá mức khi IU chỉ mặc đồ ngủ, còn Eun Hyuk còn có vẻ đang ở trần. Tuy nhiên phía công ty của hai ca sĩ lên tiếng phủ nhận và nói cả hai chỉ là ''bạn thân''

IU và nam ca sĩ Eun Hyuk (một thành viên của Super Junior) lộ ảnh thân mật

Động trời hơn khi cô nàng bị dính scandal lớn nhất trong sự nghiệp của mình đó là ''Cổ xúy cho nạn ấu dâm''. Cụ thể Zeze được cô cho ra mắt vào năm 2015 đã bị cho rằng chứa yếu tố ấu dâm cả câu từ và hình ảnh. Lolita từ lâu luôn gây tranh cãi vì tư tưởng lệc lạc và cổ súy cho vấn nạn này. Bài hát Zeze là viết góc nhìn một người bạn của cậu bé Zeze (5 tuổi) – bị bạo hành từ nhỏ và chịu nhiều khổ đau. Tuy nhiên, trên bìa album là hình ảnh một cậu bé mang tất lưới, không mặc quần và tạo dáng khiêu gợi.

MV Zeze gây tranh cãi của IU

Hơn nữa trong bài hát còn xuất hiện câu Climb up me” ( tạm dịch: hãy trèo lên trên người tôi đi), đây được xem là câu từ chứa hành động gợi dục và ấu dâm từ nữ ca sĩ. Bài hát nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán khắp nước Hàn, thậm chí cô nàng đã phải đối mặt với nguy cơ bị ''tẩy chay'' âm nhạc.