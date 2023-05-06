'Nàng thơ' Jennie (Black Pink) lấn sân sang thiết kế, bắt tay với Calvin Klein cho ra mắt BST mới

Sao quốc tế 06/05/2023 10:41

Chắc hẳn đây là một tin vui cho các tín đồ thời trang lẫn người hâm mộ của Jennie, ''nàng thơ'' trong nhóm Black Pink chính thức bắt tay với nhãn hàng Calvin Klein cho ra mắt BST mới.

Jennie đuọc biết đến là một thành viên trong nhóm nhạc đình đám Black Pink. Mới đây, nữ ca sĩ còn lấn sang một lĩnh vực mới chính là gương mặt đại diện cho Calvin Klein, cô ấy còn tham gia thiết kế cho BST mới nhất của Calvin Klein chứng tỏ tài năng thật sự của mình trong lĩnh vực quảng cáo, trở thành một đại sứ thương hiệu ai cũng mong muốn có được. 

'Nàng thơ' Jennie (Black Pink) lấn sân sang thiết kế, bắt tay với Calvin Klein cho ra mắt BST mới - Ảnh 1
Jennie trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu cho Calvin Klein -  Ảnh: Internet

Theo chia sẻ từ nhãn hàng Calvin Klein, bộ sưu tập này lấy ý tưởng từ những trang phục thường ngày trong tủ quần áo của Jennie bao gồm một loạt sản phẩm như đồ lót, quần jeans, áo thun, áo len, vải lông. Đồng thời còn cho biết thêm điều thú vị đằng sau bộ siêu tập này chính là sẽ sử dụng bảng màu pastel do chính Jennie lựa chọn, kết hợp cùng những chi tiết cá nhân hóa như logo Calvin Klein. 

'Nàng thơ' Jennie (Black Pink) lấn sân sang thiết kế, bắt tay với Calvin Klein cho ra mắt BST mới - Ảnh 2
Jennie trong bộ sưu tập mới của Calvin Klein - Ảnh: Internet

Như một phần thưởng đính kèm và mang dấu ấn cá nhân cho người hâm mộ cuồng nhiệt của Jennie, một số trang phục mang logo Calvin Klein cổ điển, được mô phỏng lại bằng chữ viết tay của chính ngôi sao của Black Pink, đây được xem như một chữ ký thời trang đầy tính nghệ thuật.

'Nàng thơ' Jennie (Black Pink) lấn sân sang thiết kế, bắt tay với Calvin Klein cho ra mắt BST mới - Ảnh 3
Kim Jennie thần thái trong thiết kế của nhãn hàng thời trang Calvin Klein - Ảnh: Internet
'Nàng thơ' Jennie (Black Pink) lấn sân sang thiết kế, bắt tay với Calvin Klein cho ra mắt BST mới - Ảnh 4
Bộ sưu tập được phối màu từ bảng màu pastel do chính Jennie chọn lựa - Ảnh: Internet

Cô ca sĩ trẻ người Mĩ gốc Hàn, hiện tại được xem là một hiện tượng âm nhạc lẫn thời trang trên toàn cầu, hầu hết thế hệ trẻ đều biết đến cố nàng, tệp khách hàng ở lứa tuổi từ 16 - 40 đặc biệt được Calvin Klein hướng đến. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn rất bất ngờ khi không ít ngôi sao tiềm năng khác nhưng nhãn hàng vẫn tìm đến Jennie Kim. Theo đó, ông Jonathan Bottomley, Giám đốc tiếp thị toàn cầu của Calvin Klein, cho biết: ''Đã từng làm việc với Jennie trong một số chiến dịch quảng bá, chúng tôi biết rằng cô ấy là một người có sức mạnh văn hóa''

"Tính cách, tài năng và phong cách đặc biệt của cô ấy có tác động lớn trên toàn cầu. Mối quan hệ hợp tác của chúng tôi bắt nguồn từ việc Jennie là một fan lâu năm của thương hiệu Calvin Klein và chúng tôi muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ đó bằng cách đưa quan điểm cá nhân của cô ấy vào các sản phẩm của chúng tôi. Sự kết hợp giữa phong cách của Jennie và những yếu tố cơ bản mang tính biểu tượng nhất của Calvin Klein tạo nên điều mà chúng tôi biết sẽ gây được tiếng vang mạnh mẽ với người tiêu dùng trên toàn thế giới", Bottomley nói thêm. 

'Nàng thơ' Jennie (Black Pink) lấn sân sang thiết kế, bắt tay với Calvin Klein cho ra mắt BST mới - Ảnh 5
Cô được cho là đại sứ tiềm năng giúp nhãn hàng thu hút khách hàng - Ảnh: Internet
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