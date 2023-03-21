Cặp đôi V - Jennie tiếp tục 'lộ bằng chứng' hẹn hò?

Không biết tin đồn hẹn hò thực hư ra sao, cặp đôi V-Jennie tiếp tục bị soi 'hint' khi cùng đến concert của Harry Styles.

Theo tờ Xports News, không ít nghệ sĩ K-POP đã đến tham gia buổi biểu diễn của ca sĩ nhạc pop người Anh, Harry Styles tại Hàn Quốc. Điểm đáng chú ý chính là cặp đôi tin đồn V (BTS) và Jennie (Blackpink) cũng có mặt tại đây.

Concert đầu tiên của Harry Styles được tổ chức vào ngày 20/03 tại KSPO DOM, Seoul. Buổi biểu diễn thu hút nhiều người nổi tiếng như RM, Suga, Jungkook, V (BTS), Jennie và Rosé (Black Pink), Hyungwon (Monsta X), ca sĩ Somi và nhiều diễn viên như Ryu Jun-yeol, Lee Dong-hwi và Park Hyung-sik.

Điều khiến fan không khỏi hào hứng chính là sự góp mặt của 'cặp đôi' V-Jennie từng dính tin đồ hẹn hò khiến cả làng giải trí nóng hừng hực vào năm trước.

Cả hai đều xác nhận đã đến buổi biểu diễn của Harry Styles. Rosé đã đăng tải một đoạn video có sự xuất hiện của Jennie lên trang cá nhân của mình, còn V đăng một bức ảnh anh đang thưởng thức màn trình diễn của Harry Styles do anh tự chụp.

V và Jennie đã nhiều lần dính tin đồn hẹn hò vào năm ngoái, Jennie còn bị rò rỉ cả thông tin cá nhân. Công ty quản lý hai bên đều giữ im lặng trước tin đồn, nhưng sau đó phía YG Entertainment đã lên tiếng để bảo vệ Jennie trước hành động của kẻ xấu.

Theo Daum

Nguyên nhân Lý Hiện có lợi thế hơn Châu Vũ Đồng trong dự án phim mới Sau nhiều đồn đoán của khán giả, kết quả đúng như dự đoán, Lý Hiện sẽ kết hợp cùng Châu Vũ Đồng ở phim mới mang tên "Gửi người yêu vào mùa xuân".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-doi-v-jennie-tiep-tuc-lo-bang-chung-hen-ho-565565.html