Cặp đôi V - Jennie tiếp tục 'lộ bằng chứng' hẹn hò?

Sao quốc tế 21/03/2023 16:37

Không biết tin đồn hẹn hò thực hư ra sao, cặp đôi V-Jennie tiếp tục bị soi 'hint' khi cùng đến concert của Harry Styles.

Theo tờ Xports News, không ít nghệ sĩ K-POP đã đến tham gia buổi biểu diễn của ca sĩ nhạc pop người Anh, Harry Styles tại Hàn Quốc. Điểm đáng chú ý chính là cặp đôi tin đồn V (BTS) và Jennie (Blackpink) cũng có mặt tại đây.

Concert đầu tiên của Harry Styles được tổ chức vào ngày 20/03 tại KSPO DOM, Seoul. Buổi biểu diễn thu hút nhiều người nổi tiếng như RM, Suga, Jungkook, V (BTS), Jennie và Rosé (Black Pink), Hyungwon (Monsta X), ca sĩ Somi và nhiều diễn viên như Ryu Jun-yeol, Lee Dong-hwi và Park Hyung-sik.

Điều khiến fan không khỏi hào hứng chính là sự góp mặt của 'cặp đôi' V-Jennie từng dính tin đồ hẹn hò khiến cả làng giải trí nóng hừng hực vào năm trước.

Cặp đôi V - Jennie tiếp tục 'lộ bằng chứng' hẹn hò? - Ảnh 1

Cả hai đều xác nhận đã đến buổi biểu diễn của Harry Styles. Rosé đã đăng tải một đoạn video có sự xuất hiện của Jennie lên trang cá nhân của mình, còn V đăng một bức ảnh anh đang thưởng thức màn trình diễn của Harry Styles do anh tự chụp. 

V và Jennie đã nhiều lần dính tin đồn hẹn hò vào năm ngoái, Jennie còn bị rò rỉ cả thông tin cá nhân. Công ty quản lý hai bên đều giữ im lặng trước tin đồn, nhưng sau đó phía YG Entertainment đã lên tiếng để bảo vệ Jennie trước hành động của kẻ xấu. 

Theo Daum

Nguyên nhân Lý Hiện có lợi thế hơn Châu Vũ Đồng trong dự án phim mới

Nguyên nhân Lý Hiện có lợi thế hơn Châu Vũ Đồng trong dự án phim mới

Sau nhiều đồn đoán của khán giả, kết quả đúng như dự đoán, Lý Hiện sẽ kết hợp cùng Châu Vũ Đồng ở phim mới mang tên "Gửi người yêu vào mùa xuân".

Xem thêm
Từ khóa:   V BTS Jennie (BLACKPINK) hẹn hò

TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân Lý Hiện có lợi thế hơn Châu Vũ Đồng trong dự án phim mới

Nguyên nhân Lý Hiện có lợi thế hơn Châu Vũ Đồng trong dự án phim mới

Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu

Cuối cùng Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đã có được cảm giác couple trong hậu trường Chiết Yêu

Dương Tử xuất sắc ẵm trọn giải thưởng về thành tích phim hot nhưng vẫn khiến netizen tranh cãi dữ dội vì một lý do?

Dương Tử xuất sắc ẵm trọn giải thưởng về thành tích phim hot nhưng vẫn khiến netizen tranh cãi dữ dội vì một lý do?

Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn thỏa thuận hạn chế đóng cảnh nóng sau khi kết hôn

Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn thỏa thuận hạn chế đóng cảnh nóng sau khi kết hôn

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, fan 2 nhà Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại gây nhau vì một chuyện?

Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy, fan 2 nhà Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lại gây nhau vì một chuyện?

Bố Trịnh Sảng cầu xin cho con gái sống bình yên, không ngại tố cáo con rể cũ vì điều này

Bố Trịnh Sảng cầu xin cho con gái sống bình yên, không ngại tố cáo con rể cũ vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới