Jennie (BLACKPINK) lần đầu diễn xuất đã được khen hợp làm diễn viên

Sau thành công trên nhiều lĩnh vực thì mới đây cô nàng đã quyết định làm mới bản thân ở một vai trò mới đó là lấn sân sang diễn xuất với vai diễn đầu tay ở “The Idol”. Đáng nói là dù đây là vai diễn đầu tiên, Jennie đã được khen ngợi vì diễn xuất khá tốt, vô cùng phù hợp trở thành một nữ diễn viên. Fan tấm tắc khen ngợi: Sao chị nhà làm gì cũng giỏi đến thế!

Jennie ( BLACKPINK ) là một trong những nữ thần tượng đình đám bậc nhất KPop hiện nay. Được biết đến qua thành công của các sản phẩm âm nhạc của nhóm BLACKPINK, trở thành nữ ca sĩ solo đầu tiên đạt được nhiều thành tích cao, là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng và là đại sứ toàn cầu của Chanel.

Chelsea Fuji không giấu nổi niềm vui và sự hào hứng khi được hợp tác với nhiều ngôi sao lớn ở Hollywood và được may mắn trở thành “thế thân” cho nữ thần tượng nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc - Jennie.

Thông tin được một vũ công người Nhật Bản là Chelsea Fuji xác nhận bản thân sẽ xuất hiện trong bộ phim The Idol của HBO và cô sẽ đảm nhận vai trò người đóng thế cho nhân vật mà Jennie đóng.

Nữ vũ công Chelsea Fuji chia sẻ về sự tham gia của cô và khen ngợi diễn xuất của Jennie

Lần đầu chứng kiến diễn xuất của Jennie, nữ vũ công người Nhật cũng đã hết lời khen ngợi sự chuyên nghiệp của của cô nàng, nữ vũ công viết. “Jennie đang vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho màn comeback cùng BLACKPINK thời gian tới. Cô ấy có lịch trình rất dày ở Hàn Quốc nhưng vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ dù đang bị thương. Tôi rất vui vì có cơ hội được đóng thế cô ấy trong dự án lần này”.

Jennie được khen ngợi về diễn xuất dù lần đầu đóng phim

Fan của Jennie tỏ ra rất hào hứng và tự hào với lời chia sẻ cũng như những khen ngợi của Chelsea Fuji dành cho nữ ca sĩ “SoLo”, nhiều người cho rằng với sự kính nghiệp của mình Jennie rất phù hợp để trở thành diễn viên. Nếu vai diễn trong “The Idol” tạo được tiếng vang tốt thì đây chắc chắn sẽ là bước đệm để cô nàng tỏa sáng với vai trò diễn viên. Và nếu thật sự Jennie có thể hoàn thành xuất sắc vai trò mới của mình, chắc hẳn các fan sẽ được dịp “mở mày nở mặt” vì idol của mình quá xuất sắc trên nhiều phương diện.

Jennie là 1 nữ idol tài năng và nổi tiếng bậc nhất Kpop

Một số bình luận của fan dành cho Jennie:

- Jennie rất thích hợp để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp đó chứ. Ngay vai diễn đầu tay đã tâm huyết vậy rồi, sau này chắc chắn sẽ nỗ lực hơn nữa.

- Vừa đóng phim vừa phải chuẩn bị cho comeback chắc chắn là rất vất vả rồi, Jennie còn bị thương nữa chứ.

- Jennie lúc nào cũng cố gắng và chăm chỉ như vậy. Chỉ mong Jennie lúc nào cũng khỏe mạnh, phía trước còn vất vả nhiều lắm.

- Jennie đã làm rất tốt mọi thứ, chăm chỉ và cống hiến cho nghệ thuật. Giữ gìn sức khoẻ nhé vì thời gian bận rộn sắp tới sẽ thật sự làm khó chị ! Comeback rồi đi tour nữa, nhớ hồi 2019 sức khỏe đã không khả quan thậm chí rời sân khấu, lần này chỉ mong không có tình trạng tương tự.

Hình ảnh xinh đẹp đơi thường của Jennie

Theo chia sẻ của vũ công người Nhật Chelsea Fuji chia sẻ, bộ phim “The Idol” sẽ lên sóng vào mùa thu năm nay.

Sự trở lại sau một thời gian để fan chờ mỏi cổ của Jennie khiến fan vô cùng hào hứng, không những thế nhiều người yêu mến cô nàng và nhóm nhạc BLACKPINK rất hy vọng thời gian tới nhóm nhạc sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới thật hoành tráng sau thời gian dài ở ẩn. Thành công của BLACKPINK trên thị trường âm nhạc có thể nói là vô cùng xuất sắc, hầu hết các bài hát đều đạt số view cực khủng ngay khi vừa ra mắt và nhanh chóng trở thành trend, đạt top các bảng xếp hạng. Hiện tại dù vắng bóng khá lâu nhưng BLACKPINK vẫn luôn được xem là nhóm nhạc hàng đầu tại Hàn Quốc mà không ai đánh bại được.