Jennie (BLACKPINK) lần đầu diễn xuất đã được khen hợp làm diễn viên

Sao quốc tế 05/08/2022 21:40

Ngay vai diễn đầu tay, Jennie (BLACKPINK) đã được fan ríu rít khen ngợi, nhiều người khuyên nên theo chị cả Jisoo làm diễn viên.

Jennie (BLACKPINK) là một trong những nữ thần tượng đình đám bậc nhất KPop hiện nay. Được biết đến qua thành công của các sản phẩm âm nhạc của nhóm BLACKPINK, trở thành nữ ca sĩ solo đầu tiên đạt được nhiều thành tích cao, là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng và là đại sứ toàn cầu của Chanel. 

Sau thành công trên nhiều lĩnh vực thì mới đây cô nàng đã quyết định làm mới bản thân ở một vai trò mới đó là lấn sân sang diễn xuất với vai diễn đầu tay ở “The Idol”. Đáng nói là dù đây là vai diễn đầu tiên, Jennie đã được khen ngợi vì diễn xuất khá tốt, vô cùng phù hợp trở thành một nữ diễn viên. Fan tấm tắc khen ngợi: Sao chị nhà làm gì cũng giỏi đến thế!

Jennie (BLACKPINK) lần đầu diễn xuất đã được khen hợp làm diễn viên - Ảnh 1
Jennie trở thành diễn viên trong "The Idol"

Thông tin được một vũ công người Nhật Bản là Chelsea Fuji xác nhận bản thân sẽ xuất hiện trong bộ phim The Idol của HBO  và cô sẽ đảm nhận vai trò người đóng thế cho nhân vật mà Jennie đóng. 

Chelsea Fuji không giấu nổi niềm vui và sự hào hứng khi được hợp tác với nhiều ngôi sao lớn ở Hollywood và được may mắn trở thành “thế thân” cho nữ thần tượng nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc - Jennie.

Jennie (BLACKPINK) lần đầu diễn xuất đã được khen hợp làm diễn viên - Ảnh 2
Nữ vũ công Chelsea Fuji chia sẻ về sự tham gia của cô và khen ngợi diễn xuất của Jennie

Lần đầu chứng kiến diễn xuất của Jennie, nữ vũ công người Nhật cũng đã hết lời khen ngợi sự chuyên nghiệp của của cô nàng, nữ vũ công viết. “Jennie đang vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho màn comeback cùng BLACKPINK thời gian tới. Cô ấy có lịch trình rất dày ở Hàn Quốc nhưng vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ dù đang bị thương. Tôi rất vui vì có cơ hội được đóng thế cô ấy trong dự án lần này”.

Jennie (BLACKPINK) lần đầu diễn xuất đã được khen hợp làm diễn viên - Ảnh 3
Jennie được khen ngợi về diễn xuất dù lần đầu đóng phim

Fan của Jennie tỏ ra rất hào hứng và tự hào với lời chia sẻ cũng như những khen ngợi của Chelsea Fuji dành cho nữ ca sĩ “SoLo”, nhiều người cho rằng với sự kính nghiệp của mình Jennie rất phù hợp để trở thành diễn viên. Nếu vai diễn trong “The Idol” tạo được tiếng vang tốt thì đây chắc chắn sẽ là bước đệm để cô nàng tỏa sáng với vai trò diễn viên. Và nếu thật sự Jennie có thể hoàn thành xuất sắc vai trò mới của mình, chắc hẳn các fan sẽ được dịp “mở mày nở mặt” vì idol của mình quá xuất sắc trên nhiều phương diện.

Jennie (BLACKPINK) lần đầu diễn xuất đã được khen hợp làm diễn viên - Ảnh 4
Jennie là 1 nữ idol tài năng và nổi tiếng bậc nhất Kpop

 Một số bình luận của fan dành cho Jennie:

- Jennie rất thích hợp để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp đó chứ. Ngay vai diễn đầu tay đã tâm huyết vậy rồi, sau này chắc chắn sẽ nỗ lực hơn nữa.

- Vừa đóng phim vừa phải chuẩn bị cho comeback chắc chắn là rất vất vả rồi, Jennie còn bị thương nữa chứ.

- Jennie lúc nào cũng cố gắng và chăm chỉ như vậy. Chỉ mong Jennie lúc nào cũng khỏe mạnh, phía trước còn vất vả nhiều lắm.

- Jennie đã làm rất tốt mọi thứ, chăm chỉ và cống hiến cho nghệ thuật. Giữ gìn sức khoẻ nhé vì thời gian bận rộn sắp tới sẽ thật sự làm khó chị ! Comeback rồi đi tour nữa, nhớ hồi 2019 sức khỏe đã không khả quan thậm chí rời sân khấu, lần này chỉ mong không có tình trạng tương tự.

Jennie (BLACKPINK) lần đầu diễn xuất đã được khen hợp làm diễn viên - Ảnh 5
Hình ảnh xinh đẹp đơi thường của Jennie

Theo chia sẻ của vũ công người Nhật Chelsea Fuji chia sẻ, bộ phim “The Idol sẽ lên sóng vào mùa thu năm nay.

Sự trở lại sau một thời gian để fan chờ mỏi cổ của Jennie khiến fan vô cùng hào hứng, không những thế nhiều người yêu mến cô nàng và nhóm nhạc BLACKPINK rất hy vọng thời gian tới nhóm nhạc sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới thật hoành tráng sau thời gian dài ở ẩn. Thành công của BLACKPINK trên thị trường âm nhạc có thể nói là vô cùng xuất sắc, hầu hết các bài hát đều đạt số view cực khủng ngay khi vừa ra mắt và nhanh chóng trở thành trend, đạt top các bảng xếp hạng. Hiện tại dù vắng bóng khá lâu nhưng BLACKPINK vẫn luôn được xem là nhóm nhạc hàng đầu tại Hàn Quốc mà không ai đánh bại được.

Jennie (BLACKPINK) lần đầu diễn xuất đã được khen hợp làm diễn viên - Ảnh 6
Cô nàng là trưởng nhóm nhạc đứng đầu Hàn Quốc- BLACKPINK

 

Jennie (BlackPink) sắp xuất hiện trong bộ phim "The Idol" đóng cùng The Weeknd, Lily-Rose Depp

Jennie (BlackPink) sắp xuất hiện trong bộ phim "The Idol" đóng cùng The Weeknd, Lily-Rose Depp

Theo nhiều nguồn tin, Jennie (BlackPink) sẽ xuất hiện trong TV Series "The Idol" với tư cách khách mời hoặc một nhân vật trong phim

Xem thêm
Từ khóa:   Jennie (BLACKPINK) BLACKPINK Jennie làm diễn viên The IDOL

TIN LIÊN QUAN

Jennie (BlackPink) sắp xuất hiện trong bộ phim "The Idol" đóng cùng The Weeknd, Lily-Rose Depp

Jennie (BlackPink) sắp xuất hiện trong bộ phim "The Idol" đóng cùng The Weeknd, Lily-Rose Depp

Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh

Lisa (Blackpink), V (BTS), Park Bo Gum cùng tham dự show thời trang, dân mạng phát sốt vì ngoại hình quá đỉnh

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng chia sẻ về con người thật của Rosé (BLACKPINK) - những nhận định khiến người hâm mộ không khỏi ấm lòng

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng chia sẻ về con người thật của Rosé (BLACKPINK) - những nhận định khiến người hâm mộ không khỏi ấm lòng

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier

Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm truyền thông với sự xuất hiện đẳng cấp tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thể giới - Cartier

"Chanel sống" Jennie (BLACKPINK) lại khiến dân tình trầm trồ nữa rồi!

"Chanel sống" Jennie (BLACKPINK) lại khiến dân tình trầm trồ nữa rồi!

Quen được nuông chiều, Jisoo (Blackpink) gặp khó khăn khi vào YG

Quen được nuông chiều, Jisoo (Blackpink) gặp khó khăn khi vào YG

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI