Sau scandal 'giường chiếu' Trần Phi Vũ tiếp nhận một loạt tin buồn trong sự nghiệp

Nam diễn viên chính ''Đếm ngược nói yêu em'' Trần Phi Vũ và loạt bê bối trong sự nghiệp vừa qua đã ảnh hưởng đến sự thành công của bộ phim, song anh cũng đang phải tiếp nhận rất nhiều ý kiến chê trách từ dư luận.

Công ty quản lý của “Thái tử Cbiz” Trần Phi Vũ vừa ra thông cáo liên quan đến scandal lộ ảnh giường chiếu với hotgirl Diệc Lâm phát tán trên mạng ngày 13-2 và đang lan truyền chóng mặt. Nam diễn viên lộ ảnh giường chiếu - Ảnh: Internet Trong thông cáo được các báo giải trí Trung Quốc đăng tải, công ty quản lý Trần Phi Vũ xác nhận nam diễn viên từng yêu đương với Diệc Lâm nhưng đã kết thúc cuộc tình trước khi hotgirl mạng này lấy chồng.

Nam diễn viên vướng phải lùm xùm đời tư bê bối với Diệc Lâm - Ảnh: Internet Ngoài bác bỏ chuyện làm người thứ ba, thông cáo tuyên bố việc phát tán ảnh giường chiếu vi phạm quyền riêng tư của Trần Phi Vũ, khiến anh phải chịu sự chỉ trích từ công chúng. Trần Phi Vũ sẽ nhờ pháp luật can thiệp, kiện người đã tung ảnh cũng như có biện pháp pháp lý chống lại các bình luận ác ý. Thông cáo cũng kêu gọi xóa bỏ ảnh giường chiếu của Trần Phi Vũ, không lan truyền thông tin sai lệch. Nam diễn viên Trần Phi Vũ đang trên đà phát triển sự nghiệp - Ảnh: Internet Được kỳ vọng sẽ tạo nên tiếng vang lớn, nhưng dựa vào thành tích và doanh thu hiện tại của Đếm Ngược Nói Yêu Em thì rất khó xảy ra. Dựa theo số liệu công bố mới nhất (tính đến ngày 1/5), phim chỉ thu về 19.18 triệu NDT, số vé bán ra thậm chí còn có xu hướng giảm xuống thay vì tăng lên như nhiều bộ điện ảnh "trình làng" cùng thời điểm như Trường Không Chi Vương (Vương Nhất Bác đóng) hay Đường Đời Không Thân Thuộc (Trương Tịnh Nghi, Phạm Thừa Thừa),...

Trần Phi Vũ trong vai Vũ Hiên của phim Đếm ngược nói yêu em - Ảnh: Internet Ngoài các tai tiếng của Trần Phi Vũ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bộ phim thì trước ngày chiếu không lâu, Đếm Ngược Nói Yêu Em còn từng bị công ty Nhất Nghiệp Ảnh Thức tố phim có nội dung, nhân vật, bối cảnh, các mối quan hệ nhân vật giống hệt với một tác phẩm khác có tên If Only. Đồng thời, phía công ty này còn yêu cầu đoàn Đếm Ngược Nói Yêu Em dừng mọi hoạt động phát hành, quảng bá phim dưới mọi hình thức. Tuy nhiên ngay sau đó đoàn phim Đếm Ngược Nói Yêu Em đã đăng bài phản hồi, phủ nhận hoàn toàn cáo buộc đạo nhái và cho biết thiết lập nhân vật cùng nội dung câu chuyện đều là kịch bản gốc. Mặc dù phim đã phát sóng và được biết đến rầm rộ nhưng tin đồn và các lùm xùm Trần Phi Vũ vẫn chưa thể ''hạ nhiệt'' nên sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến doanh thu của tác phẩm lần này là điều hiển nhiên. Đời tư tai tiếng của nam diễn viên ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp - Ảnh: Internet

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