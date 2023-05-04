Sau scandal 'giường chiếu' Trần Phi Vũ tiếp nhận một loạt tin buồn trong sự nghiệp

Sao quốc tế 04/05/2023 16:06

Nam diễn viên chính ''Đếm ngược nói yêu em'' Trần Phi Vũ và loạt bê bối trong sự nghiệp vừa qua đã ảnh hưởng đến sự thành công của bộ phim, song anh cũng đang phải tiếp nhận rất nhiều ý kiến chê trách từ dư luận.

Công ty quản lý của “Thái tử Cbiz” Trần Phi Vũ vừa ra thông cáo liên quan đến scandal lộ ảnh giường chiếu với hotgirl Diệc Lâm phát tán trên mạng ngày 13-2 và đang lan truyền chóng mặt.

Sau scandal 'giường chiếu' Trần Phi Vũ tiếp nhận một loạt tin buồn trong sự nghiệp - Ảnh 1
Nam diễn viên lộ ảnh giường chiếu - Ảnh: Internet

Trong thông cáo được các báo giải trí Trung Quốc đăng tải, công ty quản lý Trần Phi Vũ xác nhận nam diễn viên từng yêu đương với Diệc Lâm nhưng đã kết thúc cuộc tình trước khi hotgirl mạng này lấy chồng. 

Sau scandal 'giường chiếu' Trần Phi Vũ tiếp nhận một loạt tin buồn trong sự nghiệp - Ảnh 2
Nam diễn viên vướng phải lùm xùm đời tư bê bối với Diệc Lâm -  Ảnh: Internet

Ngoài bác bỏ chuyện làm người thứ ba, thông cáo tuyên bố việc phát tán ảnh giường chiếu vi phạm quyền riêng tư của Trần Phi Vũ, khiến anh phải chịu sự chỉ trích từ công chúng. Trần Phi Vũ sẽ nhờ pháp luật can thiệp, kiện người đã tung ảnh cũng như có biện pháp pháp lý chống lại các bình luận ác ý. Thông cáo cũng kêu gọi xóa bỏ ảnh giường chiếu của Trần Phi Vũ, không lan truyền thông tin sai lệch. 

Sau scandal 'giường chiếu' Trần Phi Vũ tiếp nhận một loạt tin buồn trong sự nghiệp - Ảnh 3
Nam diễn viên Trần Phi Vũ đang trên đà phát triển sự nghiệp - Ảnh: Internet

Được kỳ vọng sẽ tạo nên tiếng vang lớn, nhưng dựa vào thành tích và doanh thu hiện tại của Đếm Ngược Nói Yêu Em thì rất khó xảy ra. Dựa theo số liệu công bố mới nhất (tính đến ngày 1/5), phim chỉ thu về 19.18 triệu NDT, số vé bán ra thậm chí còn có xu hướng giảm xuống thay vì tăng lên như nhiều bộ điện ảnh "trình làng" cùng thời điểm như Trường Không Chi Vương (Vương Nhất Bác đóng) hay Đường Đời Không Thân Thuộc (Trương Tịnh Nghi, Phạm Thừa Thừa),...  

Sau scandal 'giường chiếu' Trần Phi Vũ tiếp nhận một loạt tin buồn trong sự nghiệp - Ảnh 4
Trần Phi Vũ trong vai Vũ Hiên của phim Đếm ngược nói yêu em - Ảnh: Internet

Ngoài các tai tiếng của Trần Phi Vũ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bộ phim thì trước ngày chiếu không lâu, Đếm Ngược Nói Yêu Em còn từng bị công ty Nhất Nghiệp Ảnh Thức tố phim có nội dung, nhân vật, bối cảnh, các mối quan hệ nhân vật giống hệt với một tác phẩm khác có tên If Only. Đồng thời, phía công ty này còn yêu cầu đoàn Đếm Ngược Nói Yêu Em dừng mọi hoạt động phát hành, quảng bá phim dưới mọi hình thức. 

Tuy nhiên ngay sau đó đoàn phim Đếm Ngược Nói Yêu Em đã đăng bài phản hồi, phủ nhận hoàn toàn cáo buộc đạo nhái và cho biết thiết lập nhân vật cùng nội dung câu chuyện đều là kịch bản gốc. Mặc dù phim đã phát sóng và được biết đến rầm rộ nhưng tin đồn và các lùm xùm Trần Phi Vũ vẫn chưa thể ''hạ nhiệt'' nên sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến doanh thu của tác phẩm lần này là điều hiển nhiên. 

Sau scandal 'giường chiếu' Trần Phi Vũ tiếp nhận một loạt tin buồn trong sự nghiệp - Ảnh 5
Đời tư tai tiếng của nam diễn viên ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp - Ảnh: Internet
Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã dù được 'trình làng' vẫn không thoát được 'vận đen'?

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã dù được 'trình làng' vẫn không thoát được 'vận đen'?

Mới đây, dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã đã chính thức trình làng nhưng vẫn không được 'vận đen'.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Hoa ngữ Trần Phi Vũ bê bối tai tiếng giường chiếu sự nghiệp ảnh hưởng scandal xứ Trung diễn viên nam nổi tiếng

TIN LIÊN QUAN

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã dù được 'trình làng' vẫn không thoát được 'vận đen'?

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã dù được 'trình làng' vẫn không thoát được 'vận đen'?

Comeback sau bê bối ảnh nóng, Trần Phi Vũ có động thái kỳ lạ khi đứng cạnh bạn diễn

Comeback sau bê bối ảnh nóng, Trần Phi Vũ có động thái kỳ lạ khi đứng cạnh bạn diễn

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/4/2023: Trần Phi Vũ được cha đưa vào đoàn làm phim mới, Vương Hạc Đệ không muốn quảng bá phim cùng Châu Dã?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/4/2023: Trần Phi Vũ được cha đưa vào đoàn làm phim mới, Vương Hạc Đệ không muốn quảng bá phim cùng Châu Dã?

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã vướng 'liên hoàn xui', vừa phủ nhận 'đạo nhái', nay lại nhận 'gạch đá' dư luận vì một điều?

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã vướng 'liên hoàn xui', vừa phủ nhận 'đạo nhái', nay lại nhận 'gạch đá' dư luận vì một điều?

Lùm xùm lộ ảnh nóng đang 'nguội dần', Trần Phi Vũ tiếp tục nhận chỉ trích dữ dội vì phát ngôn

Lùm xùm lộ ảnh nóng đang 'nguội dần', Trần Phi Vũ tiếp tục nhận chỉ trích dữ dội vì phát ngôn

Ekip Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã chính thức phản hồi về việc bị tố đạo nhái

Ekip Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã chính thức phản hồi về việc bị tố đạo nhái

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 11 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 11 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 15 phút trước
Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Tâm sự 16 phút trước
Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Tâm sự 20 phút trước
Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Tâm sự 40 phút trước
Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Video 50 phút trước
Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê