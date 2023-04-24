Comeback sau bê bối ảnh nóng, Trần Phi Vũ có động thái kỳ lạ khi đứng cạnh bạn diễn

Sao quốc tế 24/04/2023 12:00

Mới đây, biểu cảm ''không cảm xúc'' của Trần Phi Vũ và Châu Dã khi chụp thảm đỏ gây ra làn sóng tranh cãi trái chiều.

Mới đây nhất cả Trần Phi Vũ và Châu Dã đã xuất hiện trong khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 13. Tuy nhiên, trái ngược với sự mong đợi của nhiều người về một buổi khai mạc vui vẻ thì mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn trái ngược trước sự lạnh lùng mà Trần Phi Vũ dành cho Châu Dã. 

Comeback sau bê bối ảnh nóng, Trần Phi Vũ có động thái kỳ lạ khi đứng cạnh bạn diễn - Ảnh 1
Trần Phi Vũ và Châu Dã - Ảnh: Internet

Trong bức ảnh được lan truyền, Trần Phi Vũ và Châu Dã trông vô cùng lạnh lùng và xa cách, không hề có cảm giác thân thiết như các diễn viên của đoàn phim khác. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn cho rằng nhìn cả 2 người cứ như đang bị bắt đứng cạnh nhau vậy và không hề có sự kết nối nào của cặp đôi. 

Trước thái độ lạnh nhạt, khó gần này của Trần Phi Vũ, cư dân mạng đã vội vàng liên tưởng và so sánh với Trương Tịnh Nghi, nữ diễn viên từng nên duyên cùng sao nam họ Trần trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Trái ngược hoàn toàn Châu Dã, khi đứng cùng Trương Tịnh Nghi nam diễn viên tỏ ra vô cùng hoạt bát và thường dành cho bạn diễn của mình những ánh nhìn triều mến. 

Comeback sau bê bối ảnh nóng, Trần Phi Vũ có động thái kỳ lạ khi đứng cạnh bạn diễn - Ảnh 2Comeback sau bê bối ảnh nóng, Trần Phi Vũ có động thái kỳ lạ khi đứng cạnh bạn diễn - Ảnh 3

Trước làn sóng chỉ trích vì thái độ của thần tượng, các fan của Trần Phi Vũ cũng nhanh chóng tìm ra bằng chứng cho thấy nam diễn viên không hề tỏ ra lạnh lùng với Châu Dã như bài đăng. Trong lúc chụp ảnh thảm đỏ, Trần Phi Vũ và Châu Dã vẫn trò chuyện với nhau bình thường, ngôi sao sinh năm 2000 cũng rất chủ động quan tâm tới đàn chị, ví dụ như nâng váy giúp cô khi cả hai bước lên cầu thang.  

Sau khi vướng phải scandal tình ái vào giữa tháng 2/2023, Trần Phi Vũ đã tạm ngừng mọi hoạt động và chỉ vừa mới tái xuất cách đây không lâu. Có thể vì lý do này mà bất cứ hành động hay phát ngôn nào của "Thái tử Cbiz" cũng bị để ý và soi xét hơn bao giờ hết. 

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