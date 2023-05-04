Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã dù được 'trình làng' vẫn không thoát được 'vận đen'?

Sao quốc tế 04/05/2023 08:45

Mới đây, dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã đã chính thức trình làng nhưng vẫn không được 'vận đen'.

Những ngày qua, vào dịp lễ Quốc tế Lao động, loạt dự án điện ảnh Trung Quốc đã chính thức trình làng với khán giả trên màn ảnh rộng. Mới đây, dựa vào thành tích và doanh thu hiện tại, dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi VũChâu Dã có có xu hướng giảm xuống thay vì tăng lên như nhiều bộ điện ảnh ‘trình làng’ cùng thời điểm như Vua Bầu Trời (Vương Nhất Bác đóng) hay Đường Đời Không Thân Thuộc (Trương Tịnh Nghi, Phạm Thừa Thừa),...

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã dù được 'trình làng' vẫn không thoát được 'vận đen'? - Ảnh 1

Được biết, dự án đã nhiều lần bị hoãn chiếu vì những lý do không đáng có. Đặc biệt là scandal giường chiếu của Trần Phi Vũ và hot girl mạng Diệc Lâm từng gây chấn động mạng xã hội châu Á.

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã dù được 'trình làng' vẫn không thoát được 'vận đen'? - Ảnh 2

Không những thế cận kề ngày lên sóng dự án còn vướng lùm xùm đạo nhái. Theo đó, công ty Nhất Nghiệp Ảnh Thức đã đăng tải bài viết cho biết bộ phim Đếm Ngược Để Nói Yêu Em có nội dung, nhân vật, bối cảnh, các mối quan hệ trong phim giống hệt với phim If Only. Bên cạnh đó, phía nhà làm phim Mỹ đã gửi văn bản tố tụng cho phía tòa án đồng thời yêu cầu Vạn Đạt Ảnh Nghiệp dừng ngay mọi hoạt động phát hành, quảng bá Đếm Ngược Để Nói Yêu Em dưới mọi hình thức.

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã dù được 'trình làng' vẫn không thoát được 'vận đen'? - Ảnh 3

Trước lùm xùm kể trên, đoàn phim điện ảnh Đếm Ngược Nói Yêu Em đã đăng bài phản hồi về vụ việc bị tố đạo nhái. Theo đó, đoàn phim phủ nhận chỉ trích đạo nhái và cho biết thiết lập nhân vật và nội dung câu chuyện đều là kịch bản gốc.

Tổng hợp những lý do trên, có thể thấy đó là một phần nguyên nhân khiến doanh thu bị ảnh hưởng. Không những vậy, danh tiếng của các diễn viên có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ‘vận đen’ của bộ phim.

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã vướng 'liên hoàn xui', vừa phủ nhận 'đạo nhái', nay lại nhận 'gạch đá' dư luận vì một điều?

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã vướng 'liên hoàn xui', vừa phủ nhận 'đạo nhái', nay lại nhận 'gạch đá' dư luận vì một điều?

Sau màn phủ nhận không đạo nhái dự án If Only, mới đây, dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em tiếp tục nhận 'gạch đá' dư luận vì một điều.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Châu Dã Đếm Ngược Nói Yêu Em sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã vướng 'liên hoàn xui', vừa phủ nhận 'đạo nhái', nay lại nhận 'gạch đá' dư luận vì một điều?

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã vướng 'liên hoàn xui', vừa phủ nhận 'đạo nhái', nay lại nhận 'gạch đá' dư luận vì một điều?

Ekip Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã chính thức phản hồi về việc bị tố đạo nhái

Ekip Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã chính thức phản hồi về việc bị tố đạo nhái

Không phải Trần Phi Vũ, 'tình cũ màn ảnh' Ngu Thư Hân được 'chọn mặt gửi vàng' tái hợp 'duyên phận' với cô nàng trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Không phải Trần Phi Vũ, 'tình cũ màn ảnh' Ngu Thư Hân được 'chọn mặt gửi vàng' tái hợp 'duyên phận' với cô nàng trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái

Trần Phi Vũ được Diêu Thần 'chữa lành' sau thời gian vắng bóng vì lùm xùm tình ái

Trần Phi Vũ mất cơ hội 'sánh duyên' cùng Ngu Thư Hân vào tay 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Trần Phi Vũ mất cơ hội 'sánh duyên' cùng Ngu Thư Hân vào tay 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Trần Phi Vũ lộ diện trong một dự án phim tài liệu sau scandal giường chiếu, trạng thái gây chú ý?

Trần Phi Vũ lộ diện trong một dự án phim tài liệu sau scandal giường chiếu, trạng thái gây chú ý?

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 39 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê