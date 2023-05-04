Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã dù được 'trình làng' vẫn không thoát được 'vận đen'?

Những ngày qua, vào dịp lễ Quốc tế Lao động, loạt dự án điện ảnh Trung Quốc đã chính thức trình làng với khán giả trên màn ảnh rộng. Mới đây, dựa vào thành tích và doanh thu hiện tại, dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã có có xu hướng giảm xuống thay vì tăng lên như nhiều bộ điện ảnh ‘trình làng’ cùng thời điểm như Vua Bầu Trời (Vương Nhất Bác đóng) hay Đường Đời Không Thân Thuộc (Trương Tịnh Nghi, Phạm Thừa Thừa),...

Được biết, dự án đã nhiều lần bị hoãn chiếu vì những lý do không đáng có. Đặc biệt là scandal giường chiếu của Trần Phi Vũ và hot girl mạng Diệc Lâm từng gây chấn động mạng xã hội châu Á.

Không những thế cận kề ngày lên sóng dự án còn vướng lùm xùm đạo nhái. Theo đó, công ty Nhất Nghiệp Ảnh Thức đã đăng tải bài viết cho biết bộ phim Đếm Ngược Để Nói Yêu Em có nội dung, nhân vật, bối cảnh, các mối quan hệ trong phim giống hệt với phim If Only. Bên cạnh đó, phía nhà làm phim Mỹ đã gửi văn bản tố tụng cho phía tòa án đồng thời yêu cầu Vạn Đạt Ảnh Nghiệp dừng ngay mọi hoạt động phát hành, quảng bá Đếm Ngược Để Nói Yêu Em dưới mọi hình thức.

Trước lùm xùm kể trên, đoàn phim điện ảnh Đếm Ngược Nói Yêu Em đã đăng bài phản hồi về vụ việc bị tố đạo nhái. Theo đó, đoàn phim phủ nhận chỉ trích đạo nhái và cho biết thiết lập nhân vật và nội dung câu chuyện đều là kịch bản gốc.

Tổng hợp những lý do trên, có thể thấy đó là một phần nguyên nhân khiến doanh thu bị ảnh hưởng. Không những vậy, danh tiếng của các diễn viên có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ‘vận đen’ của bộ phim.