"Con trai" màn ảnh của Vua hài Châu Tinh Trì trở thành mỹ nhận vạn người mê sau 15 năm

Sao quốc tế 04/05/2023 12:18

Diễn viên nhí đóng con trai của Châu Tinh Trì trong phim hài viễn tưởng "Siêu khuyển thần thông" nay đã trưởng thành, thu hút giới truyền thông vì quá xinh đẹp và nữ tính.

Nữ diễn viên Trung Quốc Từ Kiều, sinh năm 1997, sinh ra tại Ninh Ba, Chiết Giang, cô từng là diễn viên nhí đóng vai con trai của "vua hài Hong Kong" Châu Tinh trong bộ phim hài khoa học viễn tưởng Siêu khuyển thần thông (Trường Giang số 7) công chiếu năm 2008. 

'Con trai' màn ảnh của Vua hài Châu Tinh Trì trở thành mỹ nhận vạn người mê sau 15 năm - Ảnh 1
Diễn viên Tử Kiểu hiện tại đã 26 tuổi - Ảnh: Internet

Trong bộ phim Siêu khuyển thần thông ra mắt năm 2008, được xem là  là dự án cuối cùng vua hài còn tham gia diễn xuất. Ngoài ra, ông cũng cho khán giả thấy được 1 tài năng báu vật, đó là diễn viên nhí Từ Kiều. Hoá ra, cậu con trai màn ảnh tên Chu Tiểu Địch của ông trong bộ phim này ngoài đời thực chất là một cô bé xinh xắn, tài năng. Khả năng vào vai cực ngọt của sao nhí một thời Tiểu Kiều đã góp phần rất lớn vào thành công của bộ phim.

Năm 2008, Từ Kiều vụt trở thành ngôi sao sau khi đóng cùng Châu Tinh Trì trong Siêu khuyển thần thông – bộ phim thu về 54 triệu USD tại phòng vé toàn cầu. Màn thể hiện của cô cũng đã mang về giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần thứ 28.

'Con trai' màn ảnh của Vua hài Châu Tinh Trì trở thành mỹ nhận vạn người mê sau 15 năm - Ảnh 2
Diễn viên Tử Kiều vào vai con trai Châu Tình Trì trong phim Siêu khuyển thần nông - Ảnh: Internet
'Con trai' màn ảnh của Vua hài Châu Tinh Trì trở thành mỹ nhận vạn người mê sau 15 năm - Ảnh 3
Lúc nhỏ tạo hình khiến cô không khác gì một bé trai khiến khán giả lầm tưởng - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Tử Kiều đã "dậy thì thành công", trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Cô thường xuyên đăng ảnh của mình lên trang cá nhân. Hiện tại nữ diễn viên 26 tuổi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành mỹ thuật tại ArtCenter College Of Design ở California (Mỹ). Nhiều người hâm mộ để lại lời chúc mừng Từ Kiều dưới phần bình luận, khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách của cô.

'Con trai' màn ảnh của Vua hài Châu Tinh Trì trở thành mỹ nhận vạn người mê sau 15 năm - Ảnh 4
Tử Kiều hiện tại đã ra dáng thiếu nữ và rất xinh đẹp - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác như Cảnh sát tương lai, Diệp Vấn tiền truyện, Starry Starry Night và Võ Đang thất bảo. Tuy nhiên, năm 2013, Từ Kiều quyết định lùi bước khỏi ánh đèn sân khấu và đến Mỹ, đăng ký theo học trường trung học ở tiểu bang Illinois.

Mặc dù được giới chuyên môn lẫn khán giả công nhận về tài năng diễn xuất, việc thích nghi với sự nổi tiếng là vấn đề lớn đối với Từ Kiều.

Nổi tiếng khi còn trẻ đi kèm với áp lực… bạn đánh mất không gian riêng tư của chính mình. Mọi hành động của bạn ở nơi công cộng đều được theo dõi và trở thành chủ đề thảo luận. Mọi người dùng kính lúp để nhìn ra khuyết điểm của bạn", Từ Kiều bộc bạch trong cuộc phỏng vấn trước truyền thông. 

'Con trai' màn ảnh của Vua hài Châu Tinh Trì trở thành mỹ nhận vạn người mê sau 15 năm - Ảnh 5
Nữ diễn viên được đánh giá cao sắc vóc ở tuổi 26 - Ảnh: Internet
Châu Tinh Trì áy náy vì chưa từng nói lời yêu thương với 'tri kỷ' Ngô Mạnh Đạt

Châu Tinh Trì áy náy vì chưa từng nói lời yêu thương với 'tri kỷ' Ngô Mạnh Đạt

Là bạn bè trong suốt hàng chục năm, Châu Tinh Trì chưa một lần bày tỏ sự quý mến của mình với diễn viên Ngô Mạnh Đạt, đây cũng là điều làm ông vô cùng áy náy.

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