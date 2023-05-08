Gần 40 năm công chiếu, quay phim bất ngờ tiết lộ bí mật động trời tập phim "Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc"

Gần 40 năm ra mắt, Tây Du Ký vẫn khiến khán giả bồi hồi khi nhớ lại tuổi thơ của mình được sonh hành trên con đường thỉnh kinh của 4 thầy trò Đường Tăng. Các khán giả Trung Quốc cho biết phía sau hậu trường của tác phẩm kinh điển này là những câu chuyện thú vị, dở khóc dở cười khiến bao người mê đắm khi nghe.

Tây Du Ký phiên bản đầu tiên được thực hiện trong 6 năm bắt đầu từ năm 1982 và kết thúc vào năm 1988. Năm 1986, CCTV đã chính thức công chiếu 11 tập đầu tiên.

Với bối cảnh cung điện, tổ mỹ thuật đã phải chuẩn bị các cuộn rèm, vải lụa mới nhất ở xưởng sản xuất nổi tiếng của Tô Châu. Đoàn phim mời hơn 100 nữ diễn viên chuyên nghiệp ở các đoàn văn nghệ đóng thường dân Nữ Nhi Quốc.

Vương Sùng Thu từng kể lại, tập Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc nhận nhiều phản hồi không tốt vào thời điểm đó. Nhiều khán giả trẻ cho rằng phim nên có thêm những cảnh hành động, tuy nhiên khi lớn lên họ lại phát hiện ra rằng nội dung tập Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc là thứ không thể thiếu, bởi dù thiếu đi cảnh đánh yêu quái nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc, tình yêu là điều tất yếu của cuộc sống, đây cũng chính là trở ngại trong quá trình tu luyện thành Phật của Đường Tăng.

Ngoài ra Đường Kế Toàn, trợ lý quay phim, tiết lộ tập thầy trò Đường Tăng đến Nữ Nhi Quốc quay trong vòng 2 tháng tại các danh lam thắng cảnh ở Tô Châu, Hàng Châu. Vì nơi này thuộc nơi đông đúc người qua lại nên đoàn làm phim chủ yếu làm việc vào ban đêm, dù vậy vẫn có những cảnh bắt buộc phải quay ngày, khán giả đều tập trung đông nghịt bàn tán về diễn viên.

Khán giả tập trung đông nghẹt để theo dõi đoàn làm phim ghi hình

Ngoài ra trong quá trình 6 năm ghi hình có rất nhiều câu chuyện vui và thú vị bên trong hậu trường mà đến giờ mới được ''bật mí''. Có thể ít ai biết được rằng để đóng được vai Tôn Ngộ Không nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng đã phải sống chung, quan sát và bắt chước hành động của những chú khỉ suốt nhiều tháng ròng rã, giờ đây ông là một biểu tượng Tôn Ngộ Không khó thể nào lật đỗ.

Lục Tiểu Linh Đồng là biểu tượng điện ảnh trong vai diễn Tôn Ngộ Không

Được biết Tây Du Ký (1986) được bấm máy vào năm 1982 đoàn phim chỉ đủ tiền thuê một quay phim, một máy quay. "Tây du ký" vốn là bộ phim về đề tài giả tưởng, cần sử dụng nhiều kỹ xảo. Tuy nhiên, do điều kiện hạn hẹp, các kỹ xảo trong phim cũng rất thô sơ, "cổ lỗ sĩ" đến không ngờ. Điều quan trọng là vẫn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả bởi kịch bản hay và mới lạ.

Những góc phim thô sơ và kỹ xảo không được chân thật và đẹp mắt của Tây Du Ký 1986

Không chỉ thiếu thốn về kinh phí, đoàn làm phim còn thiếu cả nhân lực. Vì thế, các diễn viên đôi lúc sẽ phải phụ khuân vác trong khi nhân viên hậu trường được huy động xuất hiện trước ống kính nếu thiếu diễn viên. Nên vì thế các khán giả nhỉ sẽ không ngừng đặt ra câu hỏi ''Nhân vật này trông có vẻ quen quen'', đây cũng là điều khiến bộ phim trở nên độc đáo và vui nhộn hơn.