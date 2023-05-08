Sao nữ 22 tuổi nhận không ít 'gạch đá' khi đảm nhận vai Hoàng Dung trong bộ phim 'Anh hùng xạ điêu' bản điện ảnh

Sao quốc tế 08/05/2023 10:57

Mới đây, sau khi xác nhận đảm nhận vai diễn Hoàng Dung trong bộ phim đình đám 'Anh hùng xạ điêu', Trang Đạt Phi, 22 tuổi, bị khán giả chê bai không ít.

Vào ngày 7/5, êkíp Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả bất ngờ công bố hai diễn viên đảm nhận vai chính là Trang Đạt PhiTiêu Chiến (vai Quách Tĩnh). Theo Sina, Tiêu Chiến được nhiều khán giả ủng hộ vì nổi tiếng, đông fan và từng có các phim ăn khách nhưng Trang Đạt Phi nhận phần lớn đánh giá tiêu cực. 

Sao nữ 22 tuổi nhận không ít 'gạch đá' khi đảm nhận vai Hoàng Dung trong bộ phim 'Anh hùng xạ điêu' bản điện ảnh - Ảnh 1
Tiêu Chiến được nhiều khán giả ủng hộ nhưng Trang Đạt Phi nhận phần lớn đánh giá tiêu cực 

Hàng nghìn người chia sẻ các bức ảnh cũ của Đạt Phi, nhận xét tạo hình cổ trang của cô không đẹp. Các khán giả viết: 'Nhìn ảnh của cô ấy đã không muốn xem', 'Gương mặt của Đạt Phi hợp đóng phim hiện đại hơn', 'Không ấn tượng gì với ngoại hình của cô ấy, xem xong là quên ngay', 'Nữ chính trong phim Từ Khắc trước đây là Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Trương Bá Chi, sao bây giờ ông ấy lại chọn Trang Đạt Phi?',...

Sao nữ 22 tuổi nhận không ít 'gạch đá' khi đảm nhận vai Hoàng Dung trong bộ phim 'Anh hùng xạ điêu' bản điện ảnh - Ảnh 2
Hàng nghìn người chia sẻ các bức ảnh cũ của Trang Đạt Phi, nhận xét tạo hình cổ trang của cô không đẹp

Dù vậy, một bộ phận ý kiến cho rằng Từ Khắc là đạo diễn giỏi, một vài lần ông bị khán giả phản đối chọn diễn viên nhưng sau khi phim công chiếu, tác phẩm lại được đánh giá cao.

Trang Đạt Phi sinh năm 2001 ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đóng phim đầu tiên - Lão nhân nguyện - năm 2012. Cô đóng vai phụ ở nhiều tác phẩm như Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Bạch nhật mộng ngã, Tôi không cần anh làm bạn.

Cách đây vài ngày, thông tin Tiêu Chiến nhập đoàn phim điện ảnh mới cũng râm ran khắp mạng xã hội xứ Trung. Điều này khiến khán giả không khỏi hào hứng, bởi đã lâu, họ không được gặp nam diễn viên trên màn ảnh rộng. Không để fan đợi lâu, trưa 7/5 (giờ địa phương), Tiêu Chiến chia sẻ lại bài đăng của đoàn phim Anh hùng xạ điêu: Hiệp Chi Đại Giả, xác nhận tham gia dự án. Thông tin nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Weibo.

Sao nữ 22 tuổi nhận không ít 'gạch đá' khi đảm nhận vai Hoàng Dung trong bộ phim 'Anh hùng xạ điêu' bản điện ảnh - Ảnh 3
Poster đầu tiên của dự án lấy gam màu đen trắng làm chủ đạo

Poster đầu tiên của dự án lấy gam màu đen trắng làm chủ đạo. Điểm nhấn trong ấn phẩm lần này là hình ảnh những đôi cánh màu đen, được đặt đối xứng nhau. Đặc biệt, có một người đàn ông cưỡi ngựa bên dưới cánh chim góp phần tăng tính chiều sâu cho poster của phim. Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả cũng để lại nhiều bình luận trước dự án mới của Tiêu Chiến.

Sao nữ 22 tuổi nhận không ít 'gạch đá' khi đảm nhận vai Hoàng Dung trong bộ phim 'Anh hùng xạ điêu' bản điện ảnh - Ảnh 4
Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả cũng để lại nhiều bình luận trước dự án mới của Tiêu Chiến 

Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả nhận quan tâm của truyền thông, khán giả vì là phim võ hiệp Kim Dung chiếu rạp đầu tiên của thế kỷ 21. 20 năm qua, hàng loạt tác phẩm ra mắt, chủ yếu là phim truyền hình và phim lẻ chiếu Internet.

Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh: Tiêu Chiến xác nhận vào vai chính

Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh: Tiêu Chiến xác nhận vào vai chính

Anh hùng xạ điêu truyện: Hiệp chi đại giả sẽ khởi quay trong thời gian tới, dự kiến ra mắt vào năm 2024.

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