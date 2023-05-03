Một nhân viên đoàn phim tiết lộ con người thật của Tiêu Chiến khiến dân tình ngỡ ngàng

Sao quốc tế 03/05/2023 15:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn video của một nhân viên đoàn phim tiết lộ con người thật của Tiêu Chiến khiến dân tình ngỡ ngàng.

Thành danh qua phim đam mỹ Trần Tình Lệnh, con đường sự nghiệp và danh tiếng của Tiêu Chiến dần rộng mở. Anh trở thành gương mặt quen thuộc trên các show truyền hình, được nhiều nhãn hàng tài trợ săn đón. Bên cạnh đó, anh chàng có được biết đến với sự kính nghiệp cũng như thái độ thân thiện, tốt bụng của mình.

Một nhân viên đoàn phim tiết lộ con người thật của Tiêu Chiến khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn video của một diễn viên đóng thế tiết lộ về tính cách lẫn nhan sắc thật của Tiêu Chiến ở phim trường Nắng Gắt Bên Tôi. Theo đó, người này cho biết việc chỉnh ánh sáng và góc quay rất mất thời gian nên thường đoàn phim sẽ tìm một người có vóc dáng, hình thể, màu da, màu tóc tương đồng với diễn viên chính để làm công việc này. Được biết, làn da của Tiêu Chiến bên ngoài rất trắng nên diễn viên đóng thế đều phải trang điểm trắng bằng mỹ nam để ánh sáng bắt được chính xác nhất.

Một nhân viên đoàn phim tiết lộ con người thật của Tiêu Chiến khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 2

Bên cạnh đó, người này rất nể phục tinh thần làm việc của Tiêu Chiến. Người này cho biết ‘nam đỉnh lưu’ đi làm hầu như không cần ngủ. Tiêu Chiến ở trên phim trường khoảng 10 tiếng mỗi ngày, nhưng dù có làm việc muộn thế nào thì ngày hôm sau anh ấy vẫn có thể xuất hiện rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Một nhân viên đoàn phim tiết lộ con người thật của Tiêu Chiến khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 3

Ngoài ra, Tiêu Chiến còn khiến nhiều người nể phục với khả năng diễn xuất không cần xem lại kịch bản. Ngay cả những đoạn thoại nội tâm dài, nam diễn viên cũng chỉ cần nhìn qua là có thể tái hiện lại một cách hoàn hảo. Khả năng làm việc của chàng mỹ nam khiến nhiều người ngỡ ngàng và thán phục.

Một nhân viên đoàn phim tiết lộ con người thật của Tiêu Chiến khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 4

Không những thế, tính cách của nam diễn viên cũng rất cởi mở nên được nhiều người yêu mến. Anh chàng còn là người rất hào phóng khi thường xuyên mua cafe, đồ ăn nhẹ,... cho nhân viên đoàn phim.

Một nhân viên đoàn phim tiết lộ con người thật của Tiêu Chiến khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 5

Hiện tại, Tiêu Chiến có hai dự án phim Ngọc Cốt Dao và Nắng Gắt Bên Tôi chuẩn bị lên sóng. Phim vẫn chưa ấn định thời gian lên sóng khiến khán giả vô cùng háo hức mong chờ.

 

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh ‘người tình màn ảnh’ Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao. Loạt hình ảnh 'vịt hóa thiên nga' này đánh bay mọi lời chê bai về nhan sắc không xứng đôi với nam thần.

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