Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh: Tiêu Chiến xác nhận vào vai chính

Sao quốc tế 07/05/2023 23:21

Anh hùng xạ điêu truyện: Hiệp chi đại giả sẽ khởi quay trong thời gian tới, dự kiến ra mắt vào năm 2024.

Thông tin Tiêu Chiến nhập đoàn phim điện ảnh mới râm ran khắp mạng xã hội xứ Trung. Điều này khiến khán giả không khỏi hào hứng, bởi đã lâu, họ không được gặp nam diễn viên trên màn ảnh rộng. Không để fan đợi lâu, trưa 7/5 (giờ địa phương), Tiêu Chiến chia sẻ lại bài đăng của đoàn phim Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả, xác nhận tham gia dự án. Thông tin nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Weibo

Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh: Tiêu Chiến xác nhận vào vai chính - Ảnh 1
Poster đầu tiên của dự án lấy gam màu đen trắng làm chủ đạo

 Đoàn làm phim Anh hùng xạ điêu truyện: Hiệp chi đại giả công bố đội hình chính thức. Theo đó, tác phẩm chuyển thể từ nguyên tác Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung này sẽ được chỉ đạo bởi Từ Khắc, nhà làm phim đình đám của làng phim ảnh Hoa ngữ.

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Từ Khắc được kỳ vọng sẽ đem đến cho khán giả một góc nhìn mới về Anh hùng xạ điêu

 Dàn cast của bộ phim bao gồm Tiêu Chiến (vai Quách Tĩnh) và mỹ nhân kém 9 tuổi - Trang Đạt Phi (vai Hoàng Dung). Trước đó, có tin đồn Châu Dã sẽ sánh đôi với Tiêu Chiến trong dự án lần này.

Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh: Tiêu Chiến xác nhận vào vai chính - Ảnh 3
Tiêu Chiến xác nhận góp mặt trong Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả.

 Tuy nhiên, một bộ phận dân mạng lại tỏ ra không mấy hào hứng với Anh hùng xạ điêu truyện: Hiệp chi đại giả, cho rằng Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung đã được chuyển thể quá nhiều lần, dễ gây nhàm chán cũng như khó có thể tạo sự mới lạ lần nữa trên màn ảnh.

Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh: Tiêu Chiến xác nhận vào vai chính - Ảnh 4
Tiêu Chiến nên duyên với Trang Đạt Phi trong Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả.

 Bên cạnh đó, dàn diễn viên chính của phim cũng gây tranh cãi. Nam chính Quách Tĩnh do Tiêu Chiến đảm nhận. Anh là đỉnh lưu (mỹ nam có lượng fan đông đảo) tại showbiz Trung Quốc. Trong khi đó, vai Hoàng Dung lại thuộc về Trang Đạt Phi, một người đẹp kém nổi tiếng và có nhan sắc không mấy nổi bật.

Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh: Tiêu Chiến xác nhận vào vai chính - Ảnh 5
Trang Đạt Phi hứng "gạch đá" khi chuẩn bị vào vai Hoàng Dung

 Khán giả vẫn đang bàn luận xôn xao về dự án điện ảnh mới của Tiêu Chiến. Trong thời gian tới, nam diễn viên vẫn còn một bộ phim cổ trang chế tác lớn chờ lên sóng, đó là Ngọc Cốt Dao, đóng cùng Nhậm Mẫn.

 

 

 

 

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