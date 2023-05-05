Hành động cho thấy Tiêu Chiến đã 'cắt đứt quan hệ' với Vương Nhất Bác

Có vẻ như mối quan hệ của cả 2 đã kết thúc sau khi dự án hợp tác kết thúc.
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Trần Tình Lệnh thành công đứa tên tuổi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều một bước thành sao, là những cái tên hot được săn đón nhất nhì Cbiz thời điểm đó. Cú hích của bộ phim giúp tên tuổi của hai nam diễn viên không chỉ được đông đảo sự yêu mến của khán giả trong nước mà cả những quốc gia lân cận như Thái Lan, Việt Nam,...
Mới đây, người hâm mộ phát hiện Tiêu Chiến đã có hành động cực phũ với Vương Nhất Bác. Cụ thể, nam diễn viên đã dành nhiều sự ủng hộ cho Kiểm Sát Phong Vân thay vì bộ phim Vua Của Bầu Trời do Vương Nhất Bác đóng chính. Kiếm Sát Phong Vân có sự tham gia của Hoàng Cảnh Du và Bạch Bách Hà, đều là những bạn diễn của Tiêu Chiến. Nhưng việc nam diễn viên không hề nhắc tới Vương Nhất Bác dù hai phim ra cùng thời điểm khiến người hâm mộ khá thất vọng.
Hành động của Tiêu Chiến phần nào khẳng định mối quan hệ bên ngoài onng việc của anh và Vương Nhất Bác không như khán giả đồn đoán trước đó. Mặc dù lhuongj fan couple của cặp đôi Trần Tình Lệnh hết sức đông đảo thế nhưng fan của 2 nhà cũng không ngừng xâu xé nhau trên các mặt trận để bảo vệ thần tượng mặc dù Trần Tình Lệnh đã công chiếu xong từ lâu.
Sau dự án, cả 2 cũng có những định hướng riêng trong sự nghiệp và hạn chế nhắc đến nhau. Tuy nhiên, thỉnh thoảng hậu viện hội của cả hai vẫn luôn có nhưng màn khẩu chiến nảy lửa.
Có thể thấy Tiêu Chiến khá dứt khoát trong việc quản lý hình ảnh và danh tiếng, không hề chủ động “ké fame” đồng nghiệp khi dự án phim đã kết thúc từ lâu.