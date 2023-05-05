Hành động cho thấy Tiêu Chiến đã 'cắt đứt quan hệ' với Vương Nhất Bác

Trần Tình Lệnh thành công đứa tên tuổi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều một bước thành sao, là những cái tên hot được săn đón nhất nhì Cbiz thời điểm đó. Cú hích của bộ phim giúp tên tuổi của hai nam diễn viên không chỉ được đông đảo sự yêu mến của khán giả trong nước mà cả những quốc gia lân cận như Thái Lan, Việt Nam,...

Trần Tình Lệnh nên duyên cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Mới đây, người hâm mộ phát hiện Tiêu Chiến đã có hành động cực phũ với Vương Nhất Bác. Cụ thể, nam diễn viên đã dành nhiều sự ủng hộ cho Kiểm Sát Phong Vân thay vì bộ phim Vua Của Bầu Trời do Vương Nhất Bác đóng chính. Kiếm Sát Phong Vân có sự tham gia của Hoàng Cảnh Du và Bạch Bách Hà, đều là những bạn diễn của Tiêu Chiến. Nhưng việc nam diễn viên không hề nhắc tới Vương Nhất Bác dù hai phim ra cùng thời điểm khiến người hâm mộ khá thất vọng.