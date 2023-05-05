Vương Nhất Bác, Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba bị gắn mác diễn xuất dở tệ dẫn đến phim không ai xem?

Vương Nhất Bác , Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba điều là những cái tên bảo chứng cho diễn xuất dở tệ do fan bình chọn.

Mới đây, cư dân mạng đã được phen bàn tán xôn xao khi xuất hiện hai bài viết với nội dung: “Kể tên diễn viên vừa nhắc đến bạn đã không muốn xem phim” và “Kể tên diễn viên có diễn xuất bị thổi phồng”. Dướng hai bài đăng này, những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử. Diễn xuất của Vương Nhất Bác thường xuyên gây tranh cãi - Ảnh:Weibo Theo đó, trong top 5 ở bài viết “Kể tên diễn viên vừa nhắc đến bạn đã không muốn xem phim”, Vương Nhất Bác chiếm 3 vị trí với 137.000 like, 88.000 like và 66.000 like. Lưu Hạo Tồn với 91.000 like và Địch Lệ Nhiệt Ba ở vị trí cuối cùng với 64.000 like.

Khán giả đồng loạt gọi tên Vương Nhất Bác cho đề cử diễn viên vừa nhắc đến đã không muốn xem phim - Ảnh:Chụp màn hình Trong khi đó, ở bài viết “Kể tên diễn viên có diễn xuất bị thổi phồng”, Dương Tử chiếm toàn bộ 5 top đầu. Địch Lệ Nhiệt Ba xếp ở vị trí thứ 6 với 38.000 like. Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị réo tên - Ảnh:Chụp màn hình Thời gian qua, trong khi các ngôi sao Hoa ngữ thế hệ sau 1995 đang có nhiều phim ảnh nổi bật lên sóng thì Địch Lệ Nhiệt Ba hầu như mất hút. Cộng thêm, cô dính không ít ồn ào về đời tư, điều này dẫn đến tên tuổi của cô phần nào bị ảnh hưởng.

Những năm qua diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba dù đã cải thiện nhưng vẫn chưa thuyết phục được khán giả - Ảnh:Weibo Dương Tử dù có hai phim bạo là Hương Mật Tựa Khói Sương và Cá Mực Hầm Mật nhưng vẫn bị nghi ngờ về diễn xuất. Ngoài những cảnh bi, nàng tiểu hoa bị nhận xét là diễn quá lố, nhiều khi gượng gạo, đặc biệt là trong các bộ phim gần đây. Việc Dương Tử thường xuyên được khen có diễn xuất top đầu lứa tiểu hoa 9x khiến nhiều người không hài lòng. Một bộ phận khán giả không hài lòng với danh xưng diễn viên có diễn xuất đứng đầu lứa tiểu hoa - Ảnh: Weibo Về phía diễn viên, nhiều khán giả cho rằng các đạo diễn phim Trung Quốc chỉ cần mời diễn viên nhiều fan mới có thể đảm bảo đầu tư và doanh thu cho phim. Các diễn viên xuất thân idol có nhiều fan nhưng nghiệp vụ yếu kém thì cần tham gia các phim có mác văn nghệ nhằm "dát vàng" cho bản thân nên rất vui lòng hợp tác. Điều này dẫn đến vấn nạn diễn xuất không tương xứng với vị trí, nghiệp vụ không theo kịp tổng thể tác phẩm

Dương Tử sắp tham gia tiếp dự án cổ trang, netizen phản đối gay gắt vì điều này? Mới đây, dự án cổ trang Mộc Lan Vô Trưởng Huynh đang chuẩn bị được khai máy và đang nhắm tới Dương Tử vào vai nữ chính. Tuy nhiên, netizen phản đối gay gắt vì điều này.

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