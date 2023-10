Vương Nhất Bác, Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba bị gắn mác diễn xuất dở tệ dẫn đến phim không ai xem?

Mới đây, cư dân mạng đã được phen bàn tán xôn xao khi xuất hiện hai bài viết với nội dung: “Kể tên diễn viên vừa nhắc đến bạn đã không muốn xem phim” và “Kể tên diễn viên có diễn xuất bị thổi phồng”. Dướng hai bài đăng này, những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử.

Diễn xuất của Vương Nhất Bác thường xuyên gây tranh cãi - Ảnh:Weibo

Theo đó, trong top 5 ở bài viết “Kể tên diễn viên vừa nhắc đến bạn đã không muốn xem phim”, Vương Nhất Bác chiếm 3 vị trí với 137.000 like, 88.000 like và 66.000 like. Lưu Hạo Tồn với 91.000 like và Địch Lệ Nhiệt Ba ở vị trí cuối cùng với 64.000 like.