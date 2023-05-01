Xôn xao ảnh chụp Vương Nhất Bác thuở còn nhỏ, liệu có 'đập tan' nghi vấn phẫu thuật thẫm mỹ?

Vương Nhất Bác là một trong những sao nam hàng đầu Hoa ngữ hiện nay. Cùng với Tiêu Chiến, anh được khán giả yêu mến sau "Trần tình lệnh". Đồng thời, đời tư của Vương Nhất Bác được quan tâm và để ý hơn bao giờ hết, bất kể việc lớn việc nhỏ gì cũng đều có thể trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn, một trong số đó chính là nghi vấn Vương Nhất Bác phẫu thuật thẩm mỹ, thu nhỏ cánh mũi, độn cằm.

Mới đây, bức hình chụp Vương Nhất Bác thời chưa dậy thì bất ngờ được dân tình lan truyền và bàn tán xôn xao khắp cõi mạng. Đáng nói, khi so sánh ảnh Vương Nhất Bác thuở nhỏ và khi đã trưởng thành, nội liễm hơn, nhìn chung đều không có mấy khác biệt.

Mặc cho người hâm mộ Vương Nhất Bác đã tung ra mọi loại bằng chứng chứng minh nhan sắc của nam diễn viên là hoàn toàn tự nhiên nhưng nhiều người và đặc biệt là anti-fan vẫn ngó lơ. Không chỉ người hâm mộ, trước đó cũng từng có một chuyên gia thẩm mỹ lên tiếng giải thích giúp Vương Nhất Bác rằng sự khác biệt trong những tấm hình mà dân tình hay mang ra so sánh giữa quá khứ và hiện tại chủ yếu do cách trang điểm .

Vương Nhất Bác đang là một trong những đỉnh lưu có sự nghiệp rực rỡ bậc nhất hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ. Thậm chí so với một vài nam lưu lượng khác, tài nguyên phim ảnh của anh còn có phần dồi dào và chất lượng hơn khi anh đã có thể lấn sân sang màn ảnh rộng, được hợp tác với nhiều diễn viên đình đám, đắt giá như Ảnh đế Lương Triều Vỹ, Hoàng Bột, Tam kim Ảnh hậu Châu Tấn, Châu Đông Vũ,...

Hiện tại, Vương Nhất Bác đang có cơ hội hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng khác. Gần đây, phim "Vua của bầu trời" do Vương Nhất Bác đóng cùng Châu Đông Vũ lên sóng vào ngày 28/4 tới. Trong dự án này, Vương Nhất Bác hợp tác cùng nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Châu Đông Vũ. Cả hai đều là những cái tên rất đáng chú ý và được đánh giá cao trong giới giải trí hiện nay. Khán giả không khỏi tò mò và mong đợi xem khi hai diễn viên có sự kết hợp thú vị như thế nào trong Vua của bầu trời.

Quá trình quay phim được thực hiện dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè. Các diễn viên, đặc biệt là Vương Nhất Bác, đã phải đối mặt với ánh nắng gay gắt để hoàn thành những cảnh quay đòi hỏi sự tập trung cao độ. Những khó khăn đó cũng đã khiến cho làn da của nam diễn viên bị đen đi nhiều. Nhiều khán giả cho rằng, Vương Nhất Bác đang đặt cược vào tác phẩm này sẽ giúp mình trở mình, bứt phá hơn ở lĩnh vực phim ảnh.