Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhiệt Liệt do Vương Nhất Bác và ảnh đế Hoàng Bột đóng chính sẽ chính thức lên sóng vào ngày 28/7 tới đây. Được biết, Nhiệt Liệt có kịch bản được cầm trịch bởi đạo diễn Đại Bằng và do Trần Chỉ Hy sản xuất.

Được biết, bộ phim xoay quanh chủ đề Street Dance, một thế mạnh của Vương Nhất Bác. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Trần Thước (Vương Nhất Bác) – chàng trai trẻ dù gặp phải hoàn cảnh khốn cùng nhưng vẫn một lòng kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Trong quá trình đó anh may mắn gặp được Đinh Lôi (Hoàng Bột) – một huấn luyện viên dạy nhảy. Từ đó, cặp đôi cùng nhau đối diện với vô vàn khó khăn thử thách, lật ngược tình thế và đánh bại những khốn khó của cuộc đời.

Trước đó, trong một phân đoạn của trailer bộ phim được tung ra, các khán giả vô cùng ấn tượng trước màn ‘ke đầu’ vô cùng chuyên nghiệp đến từ nhân vật Trần Thước do Vương Nhất Bác thủ vai. Để thực hiện màn “ke đầu” đỉnh cao trong trailer, Vương Nhất Bác đã nỗ lựa không ngừng để luyện tập, bị ngã hơn chục lần nhưng vẫn một mực không bỏ cuộc, kiên trì từ mình thực hiện để có được cảnh quay tốt nhất.

Dù phân đoạn trên chỉ xuất hiện vài giây, song nó đã phản ánh sự kính nghiệp cũng như chuyên tâm của nam đỉnh lưu đối với tác phẩm của mình. Chính vì thế, khán giả hóng đợi được tận mắt 'chứng kiến' một Trần Thước gần gũi, bình dị và tràn đầy nhiệt huyết trong nghề nghiệp của mình.

Từ đầu năm đến nay, Vương Nhất Bác đã ghi dấu ấn với khán giả với dự án điện ảnh Vô Danh với danh thu khủng khi ra rạp. Sắp tới, dự án Vua Bầu Trời sẽ chính thức công chiếu tại Trung Quốc vào ngày 28/4 tới đây. Chính vì thế, có thể nói, năm nay sẽ là một năm mang đến nhiều cơ hội cho sự nghiệp của Vương Nhất Bác nâng tầm năng lực diễn xuất của mình trong mắt khán giả.