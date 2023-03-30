Tạo hình đầu tiên của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh thế nào mà nhận bão 'chê' của cộng đồng mạng?

Sao quốc tế 30/03/2023 19:06

Sự thành công của Trần Tình Lệnh đã giúp tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến gần hơn với công chúng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh đầu tiên về tạo hình Lam Vong Cơ (Vương Nhất Bác) chưa từng được công bố nhưng lại nhận bão 'chê' của netizen.

Đã đã 4 năm kể từ ngày phát sóng thế nhưng Trần Tình Lệnh vẫn là một trong số những bộ phim cổ trang được nhắc đến và yêu thích nhiều nhất hiện nay. Năm 2019, Trần Tình Lệnh lên sóng mang theo cơn sốt có một không hai. Bộ phim không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn vươn tầm Châu Á và đạt được nhiều giải thưởng danh giá.

Tạo hình đầu tiên của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh thế nào mà nhận bão 'chê' của cộng đồng mạng? - Ảnh 1

Sự thành công của Trần Tình Lệnh đã giúp tên tuổi của dàn diễn viên đến gần hơn với công chúng. Cặp đôi nam chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận được sự chú ý và thu về một lượng fan đông đảo. Sự tỉ mỉ, chỉn chu trong biên kịch nội dung, tinh tế trong cách quay, truyền tải thông điệp kèm theo diễn xuất “chắc tay” của dàn cast chính đã mang đến sự thành công của bộ phim.

Tạo hình đầu tiên của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh thế nào mà nhận bão 'chê' của cộng đồng mạng? - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh đầu tiên về tạo hình Lam Vong Cơ (Vương Nhất Bác) chưa từng được công bố. Theo đó, nhiều khán giả bật chế độ ‘chê’ tạo hình Lam Vong Cơ khá "sến" với búi tóc thấp và bộ cánh màu xanh ánh tím. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Lam Vong Cơ có phần "cải lương" và quá già dặn.

Tạo hình đầu tiên của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh thế nào mà nhận bão 'chê' của cộng đồng mạng? - Ảnh 3

Có lẽ những hình ảnh này chưa đạt tiêu chuẩn nên đoàn làm phim đã sửa đổi khá nhiều. Khi lên phim, Lam Vong Cơ vẫn mặc màu trắng - xanh nhưng trang phục gọn gàng hơn và búi tóc cao.

Tạo hình đầu tiên của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh thế nào mà nhận bão 'chê' của cộng đồng mạng? - Ảnh 4Tạo hình đầu tiên của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh thế nào mà nhận bão 'chê' của cộng đồng mạng? - Ảnh 5Tạo hình đầu tiên của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh thế nào mà nhận bão 'chê' của cộng đồng mạng? - Ảnh 6

Không những thế, hình tượng Lam Vong Cơ đã ghim sâu trong tâm trí của các fan hâm mộ nhờ vào visual đỉnh cao của Vương Nhất Bác. Nhân vật này như đo ni đóng giày cho mỹ nam họ Vương, từng ánh mắt, cử chỉ đến nụ cười đều hoàn hảo như bước ra từ nguyên tác.

 

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' của Vương Nhất Bác kết hợp lần đầu trong Nhân Tâm Ký, netizen ủng hộ vì một điều?

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' của Vương Nhất Bác kết hợp lần đầu trong Nhân Tâm Ký, netizen ủng hộ vì một điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhan Tâm Ký chuẩn bị khởi quay. Theo đó nam nữ chính được nhắm tới là La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' của Vương Nhất Bác.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Trần Tình Lệnh sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' của Vương Nhất Bác kết hợp lần đầu trong Nhân Tâm Ký, netizen ủng hộ vì một điều?

La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' của Vương Nhất Bác kết hợp lần đầu trong Nhân Tâm Ký, netizen ủng hộ vì một điều?

Dương Tử nên duyên cùng Vương Nhất Bác trong Thừa Hoan Ký khiến fandom 2 nhà tranh cãi dữ dội

Dương Tử nên duyên cùng Vương Nhất Bác trong Thừa Hoan Ký khiến fandom 2 nhà tranh cãi dữ dội

Lưu Diệc Phi và Vương Nhất Bác sẽ nên duyên trong Hoa Hồng Cố Sự, dân tình ủng hộ một điều dù Vương Nhất Bác có nguy cơ 'lép vế' đàn chị về 'phiên vị'?

Lưu Diệc Phi và Vương Nhất Bác sẽ nên duyên trong Hoa Hồng Cố Sự, dân tình ủng hộ một điều dù Vương Nhất Bác có nguy cơ 'lép vế' đàn chị về 'phiên vị'?

Vương Nhất Bác chuẩn bị tái hợp với Trương Tịnh Nghi trong dự án mới của đạo diễn Vô Danh, gây tranh cãi dữ dội vì một lý do không ngờ?

Vương Nhất Bác chuẩn bị tái hợp với Trương Tịnh Nghi trong dự án mới của đạo diễn Vô Danh, gây tranh cãi dữ dội vì một lý do không ngờ?

Nhiệt Liệt của Hoàng Bột và Vương Nhất Bác tung poster mới, fan hâm mộ mừng rớt nước mắt khi thấy Vương Nhất Bác làm một điều?

Nhiệt Liệt của Hoàng Bột và Vương Nhất Bác tung poster mới, fan hâm mộ mừng rớt nước mắt khi thấy Vương Nhất Bác làm một điều?

Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác công bố lịch phát sóng chính thức tại thị trường Bắc Mỹ

Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác công bố lịch phát sóng chính thức tại thị trường Bắc Mỹ

TIN MỚI NHẤT

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 15 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan