Tạo hình đầu tiên của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh thế nào mà nhận bão 'chê' của cộng đồng mạng?

Đã đã 4 năm kể từ ngày phát sóng thế nhưng Trần Tình Lệnh vẫn là một trong số những bộ phim cổ trang được nhắc đến và yêu thích nhiều nhất hiện nay. Năm 2019, Trần Tình Lệnh lên sóng mang theo cơn sốt có một không hai. Bộ phim không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn vươn tầm Châu Á và đạt được nhiều giải thưởng danh giá.

Sự thành công của Trần Tình Lệnh đã giúp tên tuổi của dàn diễn viên đến gần hơn với công chúng. Cặp đôi nam chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận được sự chú ý và thu về một lượng fan đông đảo. Sự tỉ mỉ, chỉn chu trong biên kịch nội dung, tinh tế trong cách quay, truyền tải thông điệp kèm theo diễn xuất “chắc tay” của dàn cast chính đã mang đến sự thành công của bộ phim.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh đầu tiên về tạo hình Lam Vong Cơ (Vương Nhất Bác) chưa từng được công bố. Theo đó, nhiều khán giả bật chế độ ‘chê’ tạo hình Lam Vong Cơ khá "sến" với búi tóc thấp và bộ cánh màu xanh ánh tím. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Lam Vong Cơ có phần "cải lương" và quá già dặn.

Có lẽ những hình ảnh này chưa đạt tiêu chuẩn nên đoàn làm phim đã sửa đổi khá nhiều. Khi lên phim, Lam Vong Cơ vẫn mặc màu trắng - xanh nhưng trang phục gọn gàng hơn và búi tóc cao.

Không những thế, hình tượng Lam Vong Cơ đã ghim sâu trong tâm trí của các fan hâm mộ nhờ vào visual đỉnh cao của Vương Nhất Bác. Nhân vật này như đo ni đóng giày cho mỹ nam họ Vương, từng ánh mắt, cử chỉ đến nụ cười đều hoàn hảo như bước ra từ nguyên tác.