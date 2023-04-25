Vương Nhất Bác lại gặp biến, bị antifan mỉa mai được 'nâng đỡ' để hạ bệ đàn chị nổi tiếng

Khi một dự án phim chuẩn bị khai máy, khán giả không chỉ chú ý đến nam nữ chính mà còn quan tâm đến vấn đề phiên vị. Gần đây, nhiều khán giả tỏ ra bất bình khi biết Vương Nhất Bác và Lý Thấm hợp tác trong dự án phim Kim Sắc Chính Đồ. Dù là 2 ngôi sao có độ nổi tiếng cực cao nhưng màn hợp tác của cả 2 mới đây lại gây ra khá nhiều sự tranh cãi.

Vương Nhất Bác và Lý Thấm - Ảnh: Internet

Theo đó ở thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác đang là một trong những đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz. Sau thành công của Trần Tình Lệnh, tài nguyên phim ảnh của chàng mỹ nam tăng lên rõ rệt. Bằng chứng là từ một sao nam bình thường anh nhanh chóng leo lên hạng A và là gương mặt được nhiều nhà làm phim chọn mặt gửi vàng cho các dự án lớn của mình.