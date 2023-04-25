Vương Nhất Bác lại gặp biến, bị antifan mỉa mai được 'nâng đỡ' để hạ bệ đàn chị nổi tiếng

Sao quốc tế 25/04/2023 18:00

Vương Nhất Bác bị cho là đang được các nhà sản xuất quá ưu ái với năng lực trình độ thực sự.

Khi một dự án phim chuẩn bị khai máy, khán giả không chỉ chú ý đến nam nữ chính mà còn quan tâm đến vấn đề phiên vị. Gần đây, nhiều khán giả tỏ ra bất bình khi biết Vương Nhất BácLý Thấm hợp tác trong dự án phim Kim Sắc Chính Đồ. Dù là 2 ngôi sao có độ nổi tiếng cực cao nhưng màn hợp tác của cả 2 mới đây lại gây ra khá nhiều sự tranh cãi. 

Vương Nhất Bác lại gặp biến, bị antifan mỉa mai được 'nâng đỡ' để hạ bệ đàn chị nổi tiếng - Ảnh 1
Vương Nhất Bác và Lý Thấm - Ảnh: Internet

Theo đó ở thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác đang là một trong những đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz. Sau thành công của Trần Tình Lệnh, tài nguyên phim ảnh của chàng mỹ nam tăng lên rõ rệt. Bằng chứng là từ một sao nam bình thường anh nhanh chóng leo lên hạng A và là gương mặt được nhiều nhà làm phim chọn mặt gửi vàng cho các dự án lớn của mình. 

Trong khi đó, Lý Thấm có phần kém tiếng hơn khi bị đánh giá là sao nữ thể “hàn” khó bạo. Tuy nhiên, thực tích phim ảnh của Lý Thấm lại chẳng hề kém cạnh bất kỳ đỉnh lưu lượng nào. Gần đây nhất, cô nàng đã có phim rating phá 2 lên sóng là Nhân Sinh Chi Lộ đóng cùng Trần Hiểu.

Vương Nhất Bác lại gặp biến, bị antifan mỉa mai được 'nâng đỡ' để hạ bệ đàn chị nổi tiếng - Ảnh 2
Vương Nhất Bác lại gặp biến, bị antifan mỉa mai được 'nâng đỡ' để hạ bệ đàn chị nổi tiếng - Ảnh 3
 

Đặt lên bàn cân so sánh, dân tình cho rằng với thực tính khủng của Lý Thấm việc bị áp phiên là quá bất công. Đặc biệt một lưu lượng mới như Vương Nhất Bác, cộng thêm năng lực chuyên môn liên tục bị đặt dấu chấm hỏi trong suốt thời gian qua thì việc anh đứng trước đàn chị Lý Thấm là điều hết sức vô lý. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó có ý kiến cho rằng, trong Kim Sắc Chính Đồ, cảnh quay của Vương Nhất Bác nhiều hơn Lý Thấm nên giữ phiên 1 là lẽ dĩ nhiên. Dù vậy, trường hợp này Lý Thấm vẫn bị đánh giá là “Đàm Tùng Vận thứ 2” khi bị sao nam kém hơn áp phiên.

Hiện khán giả đang vô cùng mong đợi thông tin chính thức từ phía đoàn làm phim Kim Sắc Chính Đồ.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Lý Thấm Kim Sắc Chính Đồ sao châu á sao hoa ngữ

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