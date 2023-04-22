Vương Nhất Bác bị tai nạn lật xe ngoài ý muốn khi quay Trường Không Chi Vương

Sao quốc tế 22/04/2023 11:01

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin khi tham gia dự án Trường Không Chi Vương, Vương Nhất Bác đã gặp sự cố lật xe ngoài ý muốn khiến dân tình lo lắng.

Thời gian gần đây, dự án điện ảnh Trường Không Chi Vương (Vua Của Bầu Trời) do Vương Nhất BácChâu Đông Vũ đóng chính đã xác nhận lịch chiếu ở các rạp vào ngày 28/4 tới đây, nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả.

Vương Nhất Bác bị tai nạn lật xe ngoài ý muốn khi quay Trường Không Chi Vương - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một câu chuyện bên lề liên quan đến Vương Nhất Bác khi quay bộ phim Trường Không Chi Vương. Theo đó, trong một cảnh quay, Vương Nhất Bác lái xe thử nghiệm thiết bị máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, do bánh xe bị trượt dẫn đến xe bị lật ngoài ý muốn khiến anh chàng ở trong xe cũng bị lăn nhiều vòng liên tiếp.

Vương Nhất Bác bị tai nạn lật xe ngoài ý muốn khi quay Trường Không Chi Vương - Ảnh 2Vương Nhất Bác bị tai nạn lật xe ngoài ý muốn khi quay Trường Không Chi Vương - Ảnh 3

Sau đó, các diễn viên khác chạy vội tới hỏi han, Vương Nhất Bác cho biết bản thân không sao và muốn quay lại lần nữa vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ quay của bộ phim. Thế nhưng, đạo diễn cho rằng cảnh quay này rất chân thực nên quyết định giữ lại cho lên phim. Thái độ chuyên nghiệp của nam diễn viên đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.

Vương Nhất Bác bị tai nạn lật xe ngoài ý muốn khi quay Trường Không Chi Vương - Ảnh 4

Trước đó, qua những ảnh leak của hậu trường phim, Vương Nhất Bác có tạo hình cực ‘ngầu’ trong bộ trang phục phi công. Không khó để nhìn ra khuôn trắng sáng, mịn màng như em bé thường ngày của Vương Nhất Bác đã chuyển sang làn da rám nắng đầy lạ lẫm. Điều này càng làm cho khí chất của nam diễn viên trẻ trở nên cuốn hút hơn trong mắt khán giả.

Vương Nhất Bác bị tai nạn lật xe ngoài ý muốn khi quay Trường Không Chi Vương - Ảnh 5

Trường Không Chi Vương có nội dung xoanh quanh nhân vật Lôi Vũ (Vương Nhất Bác), chàng phi công trẻ đã cùng nhiều phi công tài giỏi khác thi đỗ quá trình tuyển chọn khắt khe, từ đó trở thành thế hệ phi công thử nghiệm mới của quốc gia. Bộ phim còn kể về một đội không quân đặc biệt gồm những người lính trẻ, họ cùng nhau rèn luyện, học tập và nghiên cứu, phát triển động cơ máy bay chiến đấu sản xuất trong nước cũng như tham gia các nhiệm vụ lớn.

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