Vua Của Bầu Trời: Vương Nhất Bác được fan hết mực khen ngợi vì sự chuyên nghiệp của mình

Sao quốc tế 23/04/2023 18:30

Thông tin Vương Nhất Bác chính thức trở lại dự án Vua Của Bầu Trời đang khiến fan cực kỳ phấn khích.

Vương Nhất Bác là một trong những sao nam hàng đầu Hoa ngữ hiện nay. Đi lên từ dự án nổi tiếng Trần Tình Lệnh, nam diễn viên nhanh chóng trở thành sao hạng A Cbiz và nắm trong tay nguồn tài nguyên dồi dào mà bất kỳ ngôi sao nào cũng đều ao ước có được. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng sở hữu nhan sắc đẹp trai ngời ngợi cộng vóc dáng không khác gì nam thần giúp Vương Nhất Bác sở hữu lượng fan ham mộ hùng hậu. 

 

Dự án được quan tâm hiện nay của tài tử trẻ là phim "Vua của bầu trời" đóng cùng Châu Đông Vũ lên sóng vào ngày 28.4 tới. Mới đây, tin hậu trường làm phim đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Đáng chú ý trong đó là tin tức Vương Nhất Bác gặp một sự cố ngoài ý muốn khi thực hiện cảnh hành động.

Vua Của Bầu Trời: Vương Nhất Bác được fan hết mực khen ngợi vì sự chuyên nghiệp của mình - Ảnh 1
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Theo truyền thông Hoa ngữ, một cảnh quay lái xe mà Vương Nhất Bác tự mình thực hiện nhưng bánh xe của nam diễn viên đã bị trượt dẫn tới tai nạn đáng tiếc. 

Sự cố khiến nhiều nhân viên có mặt tại trường quay hoảng sợ. Nhiều người đã ngay lập tức giúp Vương Nhất Bác ra khỏi xe, đồng thời kiểm tra tình trạng sức khỏe của nam diễn diên viên. Dẫu vậy, Vương Nhất Bác vẫn tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp khi cho biết bản thân không sao và mong muốn hoàn thành nốt cảnh quay. 

Tuy vậy đạo diễn lại cảm thấy cảnh quay này lại rất tốt và chân thực do đó đã quyết định dùng vào trong phim. Thái độ làm việc chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Vua Của Bầu Trời: Vương Nhất Bác được fan hết mực khen ngợi vì sự chuyên nghiệp của mình - Ảnh 2Vua Của Bầu Trời: Vương Nhất Bác được fan hết mực khen ngợi vì sự chuyên nghiệp của mình - Ảnh 3

Được biết, bộ phim "Vua của bầu trời" kể về cuộc sống của Lôi Vũ (Vương Nhất Bác) và các đồng đội trong một đội không quân đặc biệt. Họ không chỉ cùng nhau rèn luyện, học tập và nghiên cứu, mà còn phát triển động cơ máy bay chiến đấu được sản xuất trong nước.

Sự cống hiến và nỗ lực không ngừng của đội không quân này đã giúp họ hoàn thành thành công các nhiệm vụ, khẳng định bản lĩnh và tài năng của bản thân.

Trong dự án này, Vương Nhất Bác hợp tác cùng nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Châu Đông Vũ. Cả hai đều là những cái tên rất đáng chú ý và được đánh giá cao trong giới giải trí hiện nay. Khán giả không khỏi tò mò và mong đợi xem khi hai diễn viên có sự kết hợp thú vị như thế nào trong Vua của bầu trời.

 

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