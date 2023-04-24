Vương Nhất Bác lộ 'rổ hint' hẹn hò với một mỹ nhân kém tiếng?

Vương Nhất Bác là một trong những ‘đỉnh lưu’ có tên tuổi trong làng giải trí Hoa Ngữ, được các fan săn đón nhiệt tình. Không chỉ các dự án phim ảnh mà những ‘bóng hồng’ xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác cũng trở thành đề tài bàn luận xôn xao của netizen.

Được biết, Vương Nhất Bác vốn là một người lạnh lùng, rất hiếm khi khán giả thấy anh tương tác với nghệ sĩ nữ. Nhưng với người đẹp Trình Tiêu (nhóm nhạc Cosmic Girls) lại là một ngoại lệ. Trình Tiêu và Vương Nhất Bác vốn đều từng là thực tập sinh tại Hàn, sau đó cả hai quay trở về Trung Quốc và cùng đầu quân cho công ty giải trí Nhạc Hoa. Mối quan hệ của họ đều rất tốt và vô cùng thân thiết. Từ đó, không ít lần cặp đôi bị dấy lên tin đồn hẹn hò.

Trong một khoảnh khắc tại một chương trình vào năm 2018, Trình Tiêu đã thể hiện kỹ năng vũ đạo bánh cuốn, siêu ấn tượng của mình. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng động tác dứt khoác của cô khiến ai cũng trầm trồ, tất nhiên không ngoại trừ Vương Nhất Bác. Sau khi Trình Tiêu kết thúc trình diễn, Vương Nhất Bác lập tức có biểu cảm tươi rói. Anh chàng liên tục nở nụ cười với ánh mắt đầy trìu mến.

Vào tháng 5/2022, có đồn đoán rằng khi bộ đôi đi ăn lẩu cùng bạn bè, Vương Nhất Bác đã dùng lại đôi đũa mà Trình Tiêu đang sử dụng. Hành động mập mờ này của Vương Nhất Bác và Trình Tiêu lại càng khiến netizen thêm khẳng định mối quan hệ của hai người không chỉ là bạn bè, anh em bình thường.

Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác và Trình Tiêu nhiều lần bị dân tình phát hiện mặc đồ đôi và có những cử chỉ và hành động trên mức đồng nghiệp. Thậm chí, netizen còn phát hiện ra tài khoản Instagram của Vương Nhất Bác theo dõi khá nhiều tài khoản liên quan đến bộ môn golf. Có nguồn tin cho biết Vương Nhất Bác và Trình Tiêu thường hay chơi golf cùng nhau. Tuy nhiên, đây chỉ là lời nói suông và không có bằng chứng hay hình chụp ghi lại cụ thể để chứng minh điều đó.