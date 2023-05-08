Dương Dương tinh tế và chu đáo thế nào mà hội chị em không ngừng 'bão like, cho 10 điểm'?

Những hành động quan tâm đến bạn bè của Dương Dương gần đây được netizen cực kỳ quan tâm.

Mặc dù trôi qua khá lâu, nhưng loạt ảnh tại buổi họp lớp vũ đạo của một học viện nghệ thuật nơi Dương Dương từng theo học vẫn còn 'rần rần' trên mạng xã hội. Trong ảnh không chỉ hội tụ toàn cực phẩm trai xinh, gái đẹp cùng nhan sắc "bừng sáng" của Dương Dương mà cử chỉ tinh tế, chu đáo của nam diễn viên Em là niềm kiêu hãnh của anh cũng được dân tình nhắc đến nhiều. Dương Dương cùng hội 'bạn nhảy' tại lớp học nghệ thuật Cụ thể, sau khi kết thúc bữa tiệc ăn uống, Dương Dương cùng bạn học tổ chức ca hát KTV "tăng 2". Mặc hình tượng soái ca, lạnh lùng thường thấy trên màn ảnh, mỹ nam còn nhiệt tình 'quẩy' cùng bạn học.

Mỹ nam nhiệt tình 'quẩy' cùng bạn học Đáng chú hơn, trong video được bạn học đăng tải, trên bàn ngay vị trí Dương Dương ngồi bị phát hiện có một bát mỳ lớn. Ngay lập tức, netizen đã đồng loạt để lại thắc mắc rằng không biết bát mỳ đó có phải của Dương Dương không, buổi tối anh chưa ăn gì hay sao. Tuy nhiên, bạn học của Dương Dương đã nhanh chóng đưa ra phản hồi. Hoá ra, không chỉ riêng bàn của mình, Dương Dương đã chuẩn bị mỳ cho tất cả mọi bàn phòng trường hợp mọi người ham vui chơi, bỏ ăn nên sẽ cảm thấy đói.

Dương Dương đã chuẩn bị mỳ cho tất cả các bàn phòng trường hợp mọi người ham vui chơi, bỏ ăn nên sẽ cảm thấy đói Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã khiến người hâm mộ "nở mũi" tự hào và đồng loạt để lại bình luận khen ngợi cho hành động ấm áp, chu đáo của mỹ nam họ Dương. - "Trời ơi, chu đáo quá". - "10 điểm, 10 điểm cho anh". - "Khen bao nhiêu cũng không đủ hết á". - "Với một người tâm hồn ăn uống như Dương Dương thì việc để mọi người đói không bao giờ xảy ra". Dương Dương là một trong những nam diễn viên thuộc thế hệ đầu 9x nổi tiếng nhất nhì Cbiz hiện nay Dương Dương sinh năm 1991 ở Thượng Hải (Trung Quốc), tốt nghiệp khoa vũ đạo Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tài tử gia nhập làng giải trí năm 2008, từng đóng Hồng Lâu Mộng (vai Giả Bảo Ngọc), Đạo mộ bút ký, Tai trái, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Vũ động càn khôn, Toàn chức cao thủ... Hiện anh quay phim Em là niềm kiêu hãnh của anh, phát sóng năm sau.

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