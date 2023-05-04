Dương Dương đi học lớp cũng 'visual', nhan sắc cực phẩm khiến ai cũng dè chừng

Tối 30/4, Dương Dương chiếm sóng mạng xã hội sau khi loạt blogger tung ảnh anh tham dự buổi họp lớp cùng các cựu sinh viên khoa vũ đạo của một học viện nghệ thuật. Xuất hiện với hình ảnh đơn thuần là áo thun trắng, thẻ tên nhưng Dương Dương vẫn "hớp hồn" biết bao người hâm mộ với nụ cười tỏa sáng, gương mặt thanh tú.

Dương Dương sinh năm 1991, là một trong những diễn viên nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ. Anh được khán giả biết đến với vai diễn Tào Thực trong phim truyền hình "Tân Lạc Thần". Anh vụt sáng, khuấy động màn ảnh nhỏ khi tham gia vào siêu phẩm chuyển thể "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" trong vai nam thần IT Tiêu Nại. Đây là bộ phim đưa tên tuổi của anh trở thành một trong tứ đại đỉnh lưu hàng đầu Cbiz.

Dương Dương đẹp "phát sáng" cùng nụ cười thương hiệu trong buổi họp lớp - Ảnh: Internet

Nhan sắc của Dương Dương từ lúc bước vào nghề cho đến hiện tại không chê vào đâu được, mỹ nam luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Ngoại trừ khả năng diễn xuất có lẽ cần trau dồi thêm một chút, nhưng với nhan sắc cực phẩm, trẻ mãi không già của mình, Dương Dương vẫn luôn gây bão cộng đồng mạng với thần thái khí chất, ngoại hình 'thanh xuân vườn trường' như xé sách bước ra.

Nam thần "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" cũng được nhận xét là thân thiện cùng bạn học cũ Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, có lẽ cũng xuất thân là cựu sinh viên khoa vũ đạo, nhan sắc của bạn học Dương Dương cũng khiến dân tình trầm trồ. Hội bạn học của Dương Dương cũng được đánh giá là hội tụ toàn trai xinh, gái đẹp, ai nấy cũng đều có nét thu hút riêng. Thế nhưng nam thần "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" vẫn nổi bật, chiếm trọn spotlight trong hàng hoạt khung ảnh.