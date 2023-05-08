Triệu Lộ Tư thua ê chề khi đụng độ tạo hình với 'em gái trà xanh'

Điền Hi Vi lại được đánh giá cao hơn trong tạo hình thanh xuân vườn trường.

Mới đây, trong một chương trình thực tế mới đây, tạo hình học sinh của Điền Hi Vi ngay lập tức gây sức cõi mạng vì nhan sắc quá đỗi ngọt ngào, trong trẻo, đúng chuẩn “nữ thần thanh xuân vườn trường”. Cùng với vô số lời khen ngợi có cánh từ cộng đồng mạng, nhiều netizen còn liên tưởng ngay tới Triệu Lộ Tư - người đã từng vào vai nữ sinh trong dự án chuyển thể Vụng Trộm Không Thể Giấu. Điền Hi Vi bỗng nhiên 'leo lên' No.1 tìm kiếm cùng với từ khóa 'Vụng Trộm Không Thể Giấu' Nếu xét về độ tuổi, Triệu Lộ Tư còn kém ngôi sao Khanh Khanh Nhật Thường một tuổi, ấy thế nhưng, trong tạo hình nữ sinh, người đẹp họ Triệu lại bị dân tình chê… già, cho rằng cô không phù hợp.

Nhan sắc cùng khí chất của Điền Hi Vi và Triệu Lộ Tư ở ngoài đời khá tương tự nhau, đều theo đuổi hình tượng “em gái ngọt ngào” Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến nói rằng có thể do một số cư dân mạng thấy Điền Hi Vi phù hợp với vai Tang Trĩ thật, Vụng trộm không thể giấu lại còn là bộ truyện ngôn tình hot nhất nhì hiện giờ. Ảnh minh họa: Internet Vụng Trộm Không Thể Giấu đã ghi hình xong, thậm chí đoàn phim mới đây còn phát hành cả trailer chính thức. Tuy nhiên, một bộ phận netizen, nhất là fan nguyên tác của truyện vẫn không hài lòng với việc Triệu Lộ Tư đảm nhận vai nữ chính Tang Trĩ trong phim.

Điền Hi Vi sở hữu nét đẹp ngọt ngào, trong sáng chuẩn hình tượng nữ sinh thuần khiết, đáng yêu của nữ chính Tang Trĩ Nguyên nhân lớn nhất của tranh cãi này là bởi khí chất và ngoại hình của ngôi sao họ Triệu được cho không phù hợp với miêu tả trong cuốn tiểu thuyết gốc. Triệu Lộ Tư bị đánh giá không hợp vai bằng Điền Hi Vi khi đụng độ tạo hình Trước đó, từng có thông tin Điền Hi Vi tranh vai trong Vụng Trộm Không Thể Giấu bản truyền hình. Khi Triệu Lộ Tư có tin đồn đóng Tang Trĩ, trên Weibo bỗng xuất hiện hàng loạt hot search có ý ám chỉ Điền Hi Vi mới thực sự hợp vai, là sự lựa chọn phù hợp hơn. Điền Hi Vi từng có tin đồn tranh chấp vai diễn Tang Trĩ với Triệu Lộ Tư, thời điểm đó cô bị cho là ké nhiệt của Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư chính thức vượt mặt các sao nữ khác, nâng cao tên tuổi trên mạng xã hội Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư đã chính thức vượt mặt các sao nữ khác, nâng cao tên tuổi trên mạng xã hội.

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