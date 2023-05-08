Triệu Lộ Tư thua ê chề khi đụng độ tạo hình với 'em gái trà xanh'

Điền Hi Vi lại được đánh giá cao hơn trong tạo hình thanh xuân vườn trường.
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Mới đây, trong một chương trình thực tế mới đây, tạo hình học sinh của Điền Hi Vi ngay lập tức gây sức cõi mạng vì nhan sắc quá đỗi ngọt ngào, trong trẻo, đúng chuẩn “nữ thần thanh xuân vườn trường”. Cùng với vô số lời khen ngợi có cánh từ cộng đồng mạng, nhiều netizen còn liên tưởng ngay tới Triệu Lộ Tư - người đã từng vào vai nữ sinh trong dự án chuyển thể Vụng Trộm Không Thể Giấu.
Nếu xét về độ tuổi, Triệu Lộ Tư còn kém ngôi sao Khanh Khanh Nhật Thường một tuổi, ấy thế nhưng, trong tạo hình nữ sinh, người đẹp họ Triệu lại bị dân tình chê… già, cho rằng cô không phù hợp.
Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến nói rằng có thể do một số cư dân mạng thấy Điền Hi Vi phù hợp với vai Tang Trĩ thật, Vụng trộm không thể giấu lại còn là bộ truyện ngôn tình hot nhất nhì hiện giờ.
Vụng Trộm Không Thể Giấu đã ghi hình xong, thậm chí đoàn phim mới đây còn phát hành cả trailer chính thức. Tuy nhiên, một bộ phận netizen, nhất là fan nguyên tác của truyện vẫn không hài lòng với việc Triệu Lộ Tư đảm nhận vai nữ chính Tang Trĩ trong phim.
Nguyên nhân lớn nhất của tranh cãi này là bởi khí chất và ngoại hình của ngôi sao họ Triệu được cho không phù hợp với miêu tả trong cuốn tiểu thuyết gốc.
Trước đó, từng có thông tin Điền Hi Vi tranh vai trong Vụng Trộm Không Thể Giấu bản truyền hình. Khi Triệu Lộ Tư có tin đồn đóng Tang Trĩ, trên Weibo bỗng xuất hiện hàng loạt hot search có ý ám chỉ Điền Hi Vi mới thực sự hợp vai, là sự lựa chọn phù hợp hơn.