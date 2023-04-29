Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư được 'giải hạn vận xui' bằng một tin vui lớn?

Sao quốc tế 29/04/2023 15:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đóng chính nhận tin vui lớn sau thời gian bị sao quả tạ chiếu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ TưLa Nhất Châu đóng chính sẽ lên sóng vào ngày 14/5 tới. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng thông tin này khiến giả phấn khởi.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư được 'giải hạn vận xui' bằng một tin vui lớn? - Ảnh 1

Trước đó, có thông tin phim Hậu Lãng của cô nàng sẽ được chiếu trên đài Đông Phương và Giang Tô. Tuy nhiên, cũng vì không đủ kinh phí nên đài Đông Phương sẽ chiếu lại phim Long Thành, còn Hậu Lãng thì phải đợi một thời gian nữa mới lên sóng. Còn đài Giang Tô quyết định cho Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa thay vì phim của Triệu Lộ Tư.

Tuy nhiên, Hậu Lãng đã bị ‘đắp chiếu’ hơn 3 năm nay nhưng luôn bị trì hoãn lên sóng khiến nhiều khán giả e ngại về ‘an nguy’ của bộ phim và danh tiếng của cô nàng ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư được 'giải hạn vận xui' bằng một tin vui lớn? - Ảnh 2

Ngay từ khi lên khai máy đến nay đã nhận được nhiều sự quan tâm đông đảo của khán giả. Thời điểm đó, nhiều người không tán thành với sự kết hợp của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu vì cho rằng nam chính không có kinh nghiệm diễn xuất, danh tiếng lại kém nên không xứng khi đứng cạnh nữ chính.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư được 'giải hạn vận xui' bằng một tin vui lớn? - Ảnh 3

Tuy nhiên, được biết, La Nhất Châu không những là bạn học cùng khóa với Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Lan Địch, Hồ Tiên Hú... tại Học viện Hý kịch Trung ương, mà điểm thi đầu vào năm ấy của anh chàng cũng xuất sắc nằm trong Top 7. Sau này, La Nhất Châu tham gia chương trình tuyển chọn idol Thanh xuân có bạn 3 và trở thành gương mặt sáng giá cho vị trí center, dù sau đó không được debut vì Thanh xuân có bạn buộc hủy ghi hình trước nhiều tranh cãi nhưng La Nhất Châu vẫn chiếm trọn lòng tin cùng sự yêu mến của khán giả.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư được 'giải hạn vận xui' bằng một tin vui lớn? - Ảnh 4

Hậu Lãng là bộ phim thuộc thể loại hiện đại, thanh xuân lập nghiệp, nói về góc nhìn của người trẻ đối với tinh hoa y học cổ truyền. Bộ phim kể về Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) là một cô gái thẳng thắn, tính cách quật cường, thích bênh vực kẻ yếu. Cô được giáo sư Nhậm Tân Chính (La Nhất Châu) giúp đỡ, sau đó thu nhận làm học trò để truyền thụ kiến thức về y học cổ truyền.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư La Nhất Châu Hậu Lãng sao hoa ngữ cbiz

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