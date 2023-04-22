Triệu Lộ Tư và Hứa Khải tình tứ trong ngày lễ tình nhân 520 sau 4 năm nắm tay nhau vào lễ đường

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Triệu Lộ Tư và Hứa Khải cực kì tình tứ, mùi mẫn nhân ngày lễ tình nhân 520 của xứ Trung, khiến dân tình bấn loạn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Triệu Lộ Tư và Hứa Khải cực kì tình tứ, mùi mẫn khiến dân tình bấn loạn. Theo đó, cặp đôi đang thực hiện bộ ảnh quảng bá cho thương hiệu làm đại diện nhân ngày lễ tình nhân 520 của xứ Trung vào ngày 20/5. Được biết, 520 trong tiếng Trung đồng âm với cụm từ ‘Tôi Yêu Bạn’.

Trong bộ ảnh này, cặp đôi tương tác cực dễ thương với nụ cười ngọt ngào khiến người xem không thể rời mắt. Nếu như Triệu Lộ Tư xuất hiện với hình tượng ngọt ngào thì Hứa Khải cũng gây ấn tượng bởi nét điển trai, dịu dàng. Nhiều khán giả cho rằng Hứa Khải và Triệu Lộ Tư trông rất có chemistry và liên tục ‘đẩy thuyền’ cả hai sẽ tái hợp trong một dự án phim mới. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đào lại khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Hứa Khải nắm tay nhau vào lễ đường cách đây 4 năm. Theo đó, cặp đôi từng hợp tác trong dự án điện ảnh Lam Sắc Sinh Tử Luyến vào năm 2019.

Được biết, Lam Sắc Sinh Tử Luyến được remake từ bộ phim truyền hình đình đám xứ Hàn mang tên Trái Tim Mùa Thu. Đây được xem là vai diễn điện ảnh đầu tay của Triệu Lộ Tư nhưng không tạo tiếng vang và thất bại thảm hại. Không ít cư dân mạng cho rằng đây là tác phẩm ‘chỉ muốn quên đi’ của Triệu Lộ Tư. Dù vậy, người hâm mộ nữ diễn viên lại đang rất tự hào, vì thần tượng của mình sau này đã trở nên cực kỳ thành công sau tác phẩm yếu kém đó. Diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá có tiến bộ và hiện tại cô nàng đã vươn lên trở thành một trong nàng tiểu hoa hàng đầu, có tên tuổi trong làng giải trí hiện nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-va-hua-khai-tinh-tu-trong-ngay-le-tinh-nhan-520-sau-4-nam-nam-tay-nhau-vao-le-duong-575071.html