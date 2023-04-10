Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ chính thức đóng máy, làm một điều đặc biệt khiến fan hâm mộ phấn khích

Sao quốc tế 10/04/2023 14:01

Sau thời gian dài khởi quay, dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đã chính thức đóng máy. Cũng nhân dịp này, đoàn phim đã bất ngờ làm một điều đặc biệt khiến fan phấn khích.

Sau thời gian dài khởi quay, dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư Vương An Vũ đóng chính đã chính thức đóng máy. Cũng nhân dịp này, đoàn phim đã tung ra loạt poster giới thiệu dàn nhân vật chính, bao gồm: Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Dĩnh Nhi, Gia Nại Na...

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ chính thức đóng máy, làm một điều đặc biệt khiến fan hâm mộ phấn khích - Ảnh 1Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ chính thức đóng máy, làm một điều đặc biệt khiến fan hâm mộ phấn khích - Ảnh 2Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ chính thức đóng máy, làm một điều đặc biệt khiến fan hâm mộ phấn khích - Ảnh 3Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ chính thức đóng máy, làm một điều đặc biệt khiến fan hâm mộ phấn khích - Ảnh 4Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ chính thức đóng máy, làm một điều đặc biệt khiến fan hâm mộ phấn khích - Ảnh 5

Được biết, đây là dự án cấp S+ do Tencent sản xuất. Bên cạnh nội dung hấp dẫn thì dàn cast chính là yếu tố hút nhiệt khán giả. Những ảnh leak hậu trường của bộ phim được tung ra trước đó được khán giả đánh giá cao về tạo hình có đầu tư. Đặc biệt, nhan sắc cùng khả năng tạo chemistry với bạn diễn của Triệu Lộ Tư hứa hẹn sẽ tạo nên tác phẩm bùng nổ khi lên sóng.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ chính thức đóng máy, làm một điều đặc biệt khiến fan hâm mộ phấn khích - Ảnh 6

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ chính thức đóng máy, làm một điều đặc biệt khiến fan hâm mộ phấn khích - Ảnh 7

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như nàng.

Triệu Lộ Tư được khen ngợi đẹp 'hết nước chấm' trong tạo hình hỷ phục dùng mạng che mặt

Triệu Lộ Tư được khen ngợi đẹp 'hết nước chấm' trong tạo hình hỷ phục dùng mạng che mặt

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt tạo hình hỷ phục của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn. Đáng chú ý, cô nàng còn được cho đeo một tấm mạng che mặt đính bằng những hạt châu lấp lánh nhưng không thể nào che giấu được nhan sắc đầy mãn nhãn của cô nàng.

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