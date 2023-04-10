Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ chính thức đóng máy, làm một điều đặc biệt khiến fan hâm mộ phấn khích

Được biết, đây là dự án cấp S+ do Tencent sản xuất. Bên cạnh nội dung hấp dẫn thì dàn cast chính là yếu tố hút nhiệt khán giả. Những ảnh leak hậu trường của bộ phim được tung ra trước đó được khán giả đánh giá cao về tạo hình có đầu tư. Đặc biệt, nhan sắc cùng khả năng tạo chemistry với bạn diễn của Triệu Lộ Tư hứa hẹn sẽ tạo nên tác phẩm bùng nổ khi lên sóng.

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như nàng.