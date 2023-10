Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ chính thức đóng máy, làm một điều đặc biệt khiến fan hâm mộ phấn khích

Sau thời gian dài khởi quay, dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đã chính thức đóng máy. Cũng nhân dịp này, đoàn phim đã tung ra loạt poster giới thiệu dàn nhân vật chính, bao gồm: Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Dĩnh Nhi, Gia Nại Na...