Triệu Lộ Tư cạnh tranh gay gắt với Lưu Hạo Tồn cho vị trí mới trong mắt đạo diễn Trương Nghệ Mưu, ai sẽ dành phần thắng?

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Triệu Lộ Tư được nhắm tới vai nữ chính trong web drama đầu tay của đại đạo diễn Trương Nghệ Mưu mang tên Liên Minh Huyền Thoại . Nếu cô nàng được chính thức đóng chính dự án này thì ngôi vị ‘Mưu Nữ Lang’ (biệt danh dùng để chỉ diễn viên nữ trong phim của Trương Nghệ Mưu) sẽ thuộc về cô nàng. Đồng nghĩa với việc tên tuổi Triệu Lộ Tư sẽ được thăng lên một bậc cao mới.

Tuy nhiên, có một nguồn tin khác, ngoài Triệu Lộ Tư được nhắm tới vai nữ chính, Lưu Hạo Tồn cũng là một nữ diễn viên nằm trong vòng chọn lựa của Trương Nghệ Mưu. Chính vì thế, có khả năng, Triệu Lộ Tư sẽ có một cuộc cạnh tranh gay gắt với Lưu Hạo Tồn để giành được vai diễn này.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng phần thắng cao sẽ thuộc về Lưu Hạo Tồn. Được biết, Lưu Hạo Tồn được xem là Mưu Nữ Lang, nổi tiếng nhờ Trương Nghệ Mưu. Cô nàng cũng là diễn viên nữ đầu tiên nhận được sự ưu ái từ phía đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau khi tham gia bộ phim Một Giây (One Second) ra mắt năm 2020, Lưu Hạo Tồn một lần nữa được đạo diễn Trương Nghệ Mưu giao vai diễn trong bộ phim Trên Vách Đá.

Lưu Hạo Tồn được miêu tả có vẻ đẹp thu hút ánh nhìn nhưng vẫn mang lại cảm giác nét đẹp này không dễ khuất phục. Điều này tựa như những Mưu Nữ Lang trước đó là Củng Lợi và Chương Tử Di. Đích thân đạo diễn Trương Nghệ Mưu cũng từng khen ngợi biểu cảm của cô nàng trưởng thành hơn tuổi thật 20, trong khi các bạn cùng trang lứa lộ vẻ non nớt thì Lưu Hạo Tồn đã vững vàng như một người phụ nữ đích thực.

Cho đến thời điểm hiện tại, Triệu Lộ Tư là một trong những diễn viên trẻ có sức hút ở mảng truyền hình và nhận về nhiều giải thưởng ở mảng này. Tuy nhiên, việc lựa chọn giữa gương mặt quen thuộc và gương mặt mới cộng với diễn xuất 'không được đánh giá quá cao' của Triệu Lộ Tư thì có khả năng phần thắng sẽ nghiêng về Lưu Hạo Tồn.