Những thước phim đầu tiên của tác phẩm chuyển thể vừa được công bố gây chú ý.
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Nhà sản xuất Vụng Trộm Không Thể Giấu đã cho ra lò teaser đầu tiên của phim, truyền tải thông điệp về tình yêu của cặp đôi chính. Khán giả khắp nơi thể hiện sự hào hứng sau khi ấn phẩm tuyên truyền này được tung ra, bởi họ cho rằng ngày phim lên sóng đang đến rất gần. Teaser mới của Vụng Trộm Không Thể Giấu gây nhiều tranh cãi sau khi đăng tải, chủ yếu liên quan đến hình tượng nhân vật đôi nam nữ chính - Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư.
Dù cô nàng sinh năm 1998 theo đuổi phong cách trẻ trung, hoạt bát và ngọt ngào, nhưng khó có thể phủ nhận được rằng, Triệu Lộ Tư hơi 'dừ' khi sắm vai học sinh. Trong những tấm hình bị rò rỉ, Triệu Lộ Tư nhận về khá nhiều lời chỉ trích vì tạo hình chưa thật sự phù hợp và có phần 'cưa sừng làm nghé'.
Tạo hình của Triệu Lộ Tư lại bị chê sơ sài, không tạo được ấn tượng cho người xem theo đúng như những gì mà họ trông đợi từ nguyên tác. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, Vụng Trộm Không Thể Giấu dự kiến kéo dài 24 tập. Trước đó, một số hình ảnh của phim bị leak ra ngoài cũng bị đánh giá là không nổi bật.
Người nào cảm thấy hợp nhãn sẽ dành cho cặp "tình nhân mới" lời khen ngợi, còn người nào trước giờ không mấy thiện cảm với sự kết đôi này lại thêm một lần chê bai, tỏ ra thiếu hài lòng, thậm chí còn nói rằng trông Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khi đi cạnh nhau chẳng khác gì... chị em.
Vụng trộm không thể giấu xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Vốn Đoàn Gia Hứa là bạn thân của Tang Diên (Mã Bá Khiên) – anh trai Tang Trĩ, nhưng sau một lần thay Tang Diên tới trường 'dọn dẹp hậu quả' mà Tang Trĩ gây ra, Gia Hứa đã trở thành đối tượng mà Tang Trĩ thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm.