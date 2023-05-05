Vụng trộm không thể giấu tung teaser: Ai cũng tròn vai trừ Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 05/05/2023 22:35

Những thước phim đầu tiên của tác phẩm chuyển thể vừa được công bố gây chú ý.

Nhà sản xuất Vụng Trộm Không Thể Giấu đã cho ra lò teaser đầu tiên của phim, truyền tải thông điệp về tình yêu của cặp đôi chính. Khán giả khắp nơi thể hiện sự hào hứng sau khi ấn phẩm tuyên truyền này được tung ra, bởi họ cho rằng ngày phim lên sóng đang đến rất gần. Teaser mới của Vụng Trộm Không Thể Giấu gây nhiều tranh cãi sau khi đăng tải, chủ yếu liên quan đến hình tượng nhân vật đôi nam nữ chính - Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư.

Vụng trộm không thể giấu tung teaser: Ai cũng tròn vai trừ Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư hơi 'dừ' trong khi Trần Triết Viễn khá trẻ, khiến khoảng cách 7 tuổi trong nguyên tác của cặp đôi bị xóa nhòa.

 

Vụng trộm không thể giấu tung teaser: Ai cũng tròn vai trừ Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2
Teaser vừa tung ra đã gây tranh cãi
Vụng trộm không thể giấu tung teaser: Ai cũng tròn vai trừ Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3
Poster chính thức của phim

Dù cô nàng sinh năm 1998 theo đuổi phong cách trẻ trung, hoạt bát và ngọt ngào, nhưng khó có thể phủ nhận được rằng, Triệu Lộ Tư hơi 'dừ' khi sắm vai học sinh. Trong những tấm hình bị rò rỉ, Triệu Lộ Tư nhận về khá nhiều lời chỉ trích vì tạo hình chưa thật sự phù hợp và có phần 'cưa sừng làm nghé'.

Vụng trộm không thể giấu tung teaser: Ai cũng tròn vai trừ Triệu Lộ Tư? - Ảnh 4
Cả 2 có phần nhìn giống một cặp chị em

Tạo hình của Triệu Lộ Tư lại bị chê sơ sài, không tạo được ấn tượng cho người xem theo đúng như những gì mà họ trông đợi từ nguyên tác. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, Vụng Trộm Không Thể Giấu dự kiến kéo dài 24 tập. Trước đó, một số hình ảnh của phim bị leak ra ngoài cũng bị đánh giá là không nổi bật.

Vụng trộm không thể giấu tung teaser: Ai cũng tròn vai trừ Triệu Lộ Tư? - Ảnh 5
Nhiều người tỏ thái độ "cực chê", nói rằng trông Triệu Lộ Tư giống như đang dắt "em trai" đi "đánh lộn" chứ không phải một cặp tình nhân. 

 Người nào cảm thấy hợp nhãn sẽ dành cho cặp "tình nhân mới" lời khen ngợi, còn người nào trước giờ không mấy thiện cảm với sự kết đôi này lại thêm một lần chê bai, tỏ ra thiếu hài lòng, thậm chí còn nói rằng trông Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn khi đi cạnh nhau chẳng khác gì... chị em.

Vụng trộm không thể giấu tung teaser: Ai cũng tròn vai trừ Triệu Lộ Tư? - Ảnh 6
Mỗi lần tạo hình nhân vật trong Vụng Trộm Không Thể Giấu bị leak ra ngoài, dân tình lại bắt đầu chia thành hai phe đối lập. 

Vụng trộm không thể giấu xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn). Vốn Đoàn Gia Hứa là bạn thân của Tang Diên (Mã Bá Khiên) – anh trai Tang Trĩ, nhưng sau một lần thay Tang Diên tới trường 'dọn dẹp hậu quả' mà Tang Trĩ gây ra, Gia Hứa đã trở thành đối tượng mà Tang Trĩ thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm.

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/5/2023: Triệu Lộ Tư gần đây đã giảm cân, Tần Lam vì sự nghiệp mà từ chối lời cầu hôn của Ngụy Đại Huân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/5/2023: Triệu Lộ Tư gần đây đã giảm cân, Tần Lam vì sự nghiệp mà từ chối lời cầu hôn của Ngụy Đại Huân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Triết Viễn Triêu Lộ Tư Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn Vụng trộm không thể giấu Vụng trộm không thể giấu tung teaser

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/5/2023: Triệu Lộ Tư gần đây đã giảm cân, Tần Lam vì sự nghiệp mà từ chối lời cầu hôn của Ngụy Đại Huân?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/5/2023: Triệu Lộ Tư gần đây đã giảm cân, Tần Lam vì sự nghiệp mà từ chối lời cầu hôn của Ngụy Đại Huân?

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư liên tục 'thả hint' phim sắp lên sóng qua loạt hành động này?

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư liên tục 'thả hint' phim sắp lên sóng qua loạt hành động này?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/5/2023: Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong dự án cổ trang mới, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du từng ở cùng một khách sạn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/5/2023: Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong dự án cổ trang mới, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du từng ở cùng một khách sạn?

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ?

Mỹ nhân Hoa ngữ trong loạt ảnh đời thường, nhan sắc Dương Mịch hay Triệu Lộ Tư liệu có bị 'dìm' ?

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư được 'giải hạn vận xui' bằng một tin vui lớn?

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư được 'giải hạn vận xui' bằng một tin vui lớn?

Triệu Lộ Tư cạnh tranh gay gắt với Lưu Hạo Tồn cho vị trí mới trong mắt đạo diễn Trương Nghệ Mưu, ai sẽ dành phần thắng?

Triệu Lộ Tư cạnh tranh gay gắt với Lưu Hạo Tồn cho vị trí mới trong mắt đạo diễn Trương Nghệ Mưu, ai sẽ dành phần thắng?

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 36 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê