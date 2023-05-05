Nhà sản xuất Vụng Trộm Không Thể Giấu đã cho ra lò teaser đầu tiên của phim, truyền tải thông điệp về tình yêu của cặp đôi chính. Khán giả khắp nơi thể hiện sự hào hứng sau khi ấn phẩm tuyên truyền này được tung ra, bởi họ cho rằng ngày phim lên sóng đang đến rất gần. Teaser mới của Vụng Trộm Không Thể Giấu gây nhiều tranh cãi sau khi đăng tải, chủ yếu liên quan đến hình tượng nhân vật đôi nam nữ chính - Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư.

Teaser vừa tung ra đã gây tranh cãi

Poster chính thức của phim

Dù cô nàng sinh năm 1998 theo đuổi phong cách trẻ trung, hoạt bát và ngọt ngào, nhưng khó có thể phủ nhận được rằng, Triệu Lộ Tư hơi 'dừ' khi sắm vai học sinh. Trong những tấm hình bị rò rỉ, Triệu Lộ Tư nhận về khá nhiều lời chỉ trích vì tạo hình chưa thật sự phù hợp và có phần 'cưa sừng làm nghé'.

Cả 2 có phần nhìn giống một cặp chị em

Tạo hình của Triệu Lộ Tư lại bị chê sơ sài, không tạo được ấn tượng cho người xem theo đúng như những gì mà họ trông đợi từ nguyên tác. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, Vụng Trộm Không Thể Giấu dự kiến kéo dài 24 tập. Trước đó, một số hình ảnh của phim bị leak ra ngoài cũng bị đánh giá là không nổi bật.