Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư liên tục 'thả hint' phim sắp lên sóng qua loạt hành động này?

Sao quốc tế 05/05/2023 11:09

Mới đây, dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đóng chính đã liên tiếp 'thả hint' phim sắp lên sóng qua loạt hành động này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đóng chính đã tung poster mới hội tụ các nhân vật trong phim. Bên cạnh đó, dự án còn tung MV OST chính thức của bộ phim khiến dân tình vô cùng phấn khích.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư liên tục 'thả hint' phim sắp lên sóng qua loạt hành động này? - Ảnh 1

Không những thế, gần đây, có thông tin dự án sẽ lên sóng vào ngày 14/5 tới. Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng loạt hint của đoàn phim tung ra có thể chứng minh rằng dự án sẽ sớm lên sóng vào ngày gần nhất.

Trước đó, có thông tin phim Hậu Lãng của cô nàng sẽ được chiếu trên đài Đông Phương và Giang Tô. Tuy nhiên, cũng vì không đủ kinh phí nên đài Đông Phương sẽ chiếu lại phim Long Thành, còn Hậu Lãng thì phải đợi một thời gian nữa mới lên sóng. Còn đài Giang Tô quyết định cho Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa thay vì phim của Triệu Lộ Tư.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư liên tục 'thả hint' phim sắp lên sóng qua loạt hành động này? - Ảnh 2

Được biết, Hậu Lãng đã bị ‘đắp chiếu’ hơn 3 năm nay nhưng luôn bị trì hoãn lên sóng khiến nhiều khán giả e ngại về ‘an nguy’ của bộ phim và danh tiếng của cô nàng ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư liên tục 'thả hint' phim sắp lên sóng qua loạt hành động này? - Ảnh 3

Hậu Lãng là bộ phim thuộc thể loại hiện đại, thanh xuân lập nghiệp, nói về góc nhìn của người trẻ đối với tinh hoa y học cổ truyền. Bộ phim kể về Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) là một cô gái thẳng thắn, tính cách quật cường, thích bênh vực kẻ yếu. Cô được giáo sư Nhậm Tân Chính (La Nhất Châu) giúp đỡ, sau đó thu nhận làm học trò để truyền thụ kiến thức về y học cổ truyền

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư được 'giải hạn vận xui' bằng một tin vui lớn?

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư được 'giải hạn vận xui' bằng một tin vui lớn?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đóng chính nhận tin vui lớn sau thời gian bị sao quả tạ chiếu.

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