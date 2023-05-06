Triệu Lộ Tư chính thức vượt mặt các sao nữ khác, nâng cao tên tuổi trên mạng xã hội

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin lượt đọc chủ đề với haghtag ‘zhaolusi’ của Triệu Lộ Tư đã chính thức phá mốc 4 tỷ, đứng đầu lượt đọc chủ đề của các nghệ sĩ nữ Trung Quốc trên nền tảng Tiktok Quốc tế. Có thể thấy, đây là một trong những thành tích đáng nể, góp một phần không nhỏ nâng cao vị thế tên tuổi của cô nàng.

Được biết, kể từ sau thành công của dự án Tinh Hán Xán Lạn vào mùa hè năm 2022, lượng người theo dõi của Triệu Lộ Tư tăng thêm tới 3,7 triệu fan chỉ trong 2 tháng, đẩy vị thế của cô lên trở thành nghệ sĩ hạng A.

Bên cạnh đó, sự quan tâm của công chúng dành cho Triệu Lộ Tư thể hiện ở việc khi cô tham gia sự kiện, mọi sự chú ý đổ dồn về phía nàng tiểu hoa. Bên cạnh đó, 2 dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu và Thần Ẩn của cô nàng ngay từ lúc khởi quay đến lúc chờ lên sóng đã thu hút nhiệt quan tâm lớn của khán giả, trở thành chủ đề bàn tán ở từng chi tiết như trang phục, ngoại hình, bạn diễn, độ hợp vai. Khả năng tạo hiệu ứng này chỉ có ở những ngôi sao hạng A hot nhất như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử.

Do đó, truyền thông Trung Quốc nhận định Triệu Lộ Tư là tiểu hoa đán đứng đầu lứa sinh sau năm 1995, đang tiến gần với vị trí của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Châu Đông Vũ. Khi Trịnh Sảng bị cấm sóng, nhóm ‘Tứ tiểu hoa đán 9X’ thiếu một người, Triệu Lộ Tư giờ đây là cái tên sáng giá nhất để thay thế.

Không những thế, trên weibo gần đây, nhà bình luận phim Đàm Phi đăng tải đoạn trạng thái khen ngợi Triệu Lộ cho ông cảm giác mỹ nữ Đài Loan, mỹ nữ Thành. Với vẻ đẹp có phần vừa lười nhác nhưng lại rất dễ thương, trong khí chất tự nhiên lại có hơi chút trẻ con, có cảm giác chân thực, rất hấp dẫn người khác. Được biết, đạo diễn Vương Tinh cũng nhận xét Triệu Lộ Tư là hoa đán tốt nhất và ông đều xem các bộ phim của cô.