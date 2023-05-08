Thực hư chuyện Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sắp đến ngày đón 'tin vui' sau vài tháng yêu đương

Thỏa lòng mong đợi của người hâm mộ, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh nhận quả ngọt sau vài tháng bên nhau.

Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh được xem là một trong những cặp đôi được “đẩy thuyền” nhiều nhất tại làng giải trí Hoa ngữ. Cặp tiên đồng ngọc nữ được đánh giá là tương xứng về ngoại hình lẫn địa vị trong giới. Bên cạnh đó, ai cũng sở hữu nhân cách vàng đáng ngưỡng mộ. Mới đây, Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh nhận tin vui lớn khi phim mới của cặp đôi ghi nhận số lượt đặt xem trước cực cao trên nền tảng chiếu. Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh nhận tin vui lớn khi phim mới của cặp đôi ghi nhận số lượt đặt xem trước cực cao trên nền tảng chiếu Cụ thể, theo Tencent, bộ phim Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân đóng chính đã ghi nhận số lượt đặt xem trước là 1.5 triệu. Con số này là rất khả quan đối với một dự án truyền hình chưa ấn định thời gian lên sóng. Phim đóng máy sau hơn 4 tháng ghi hình và được kỳ vọng là dự án trọng điểm trong thời gian tới của nền tảng.

Bộ phim Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân đóng chính đã ghi nhận số lượt đặt xem trước là 1.5 triệu Đối với Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, Dữ Phượng Hành chính là tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi sau nhiều năm kể từ Sở Kiều Truyện. Có thông tin cho rằng chính Triệu Lệ Dĩnh là người giới thiệu vai diễn này cho Lâm Canh Tân, điều này càng khiến netizen bấn loạn và thi nhau “ship lấy ship để” cặp đôi. Quá trình thực hiện Dữ Phượng Hành cũng gặp nhiều trắc trở, trong đó, việc Lâm Canh Tân không giữ được vóc dáng, nhan sắc như thời trẻ là điều được netizen bàn luận nhiều nhất. Tuy nhiên, về sau, nam diễn viên đã sớm lấy lại phong độ, khẳng định bản thân vẫn chưa hết thời như lời mỉa mai của cư dân mạng. Có thông tin cho rằng chính Triệu Lệ Dĩnh là người giới thiệu vai diễn này cho Lâm Canh Tân Dự án phim cổ trang Dữ Phượng Hành (chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương), Triệu Lệ Dĩnh đóng cặp với Lâm Canh Tân. Đây là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Sở Kiều Truyện nên được kỳ vọng sẽ trở thành một dự án có sức hút.

Nàng tiểu hoa đán họ Triệu vốn trước nay được xem khá kén kịch bản nên có thể nói bộ phim này rất đáng được mong chờ Không những thế, nàng tiểu hoa đán họ Triệu vốn trước nay được xem khá kén kịch bản. Cô thường chọn những bộ phim mà bản thân đánh giá chất lượng. Vậy nên, không khó để ví Dữ Phượng Hành là bom tấn cổ trang được mong chờ. Ngoài lời chúc mừng tốt đẹp gửi đến đoàn phim, netizen cũng thể hiện sự mong chờ tác phẩm mới của Triệu Lệ Dĩnh và bạn diễn Ngoài ra, trước cái bóng quá lớn của Sở Kiều truyện cũng tạo không ít áp lực cho cặp đôi. Bởi nếu không vượt qua thành tích cũ, cả hai sẽ khiến khán giả thất vọng. Thế nhưng, thông tin Dữ Phượng Hành nhận 1.5 triệu lượt đặt xem trước thu hút sự quan tâm, bàn luận của đông đảo khán giả. Theo đó, ngoài lời chúc mừng tốt đẹp gửi đến đoàn phim, netizen cũng thể hiện sự mong chờ tác phẩm mới của Triệu Lệ Dĩnh và bạn diễn.

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