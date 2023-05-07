Nhan sắc dàn sao nữ sinh năm 80: Đỉnh cao như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh cũng không thể so với mỹ nhân này

Dương Mịch sinh ngày 12 tháng 9 năm 1986 tại Bắc Kinh, là một nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình, đồng thời là nhà sản xuất phim ở Trung Quốc. Cô có vẻ ngoài thông minh và dễ thương, trở nên nổi tiếng nhờ vai Lạc Tình Xuyên trong "Cung tỏa tâm ngọc".

Nhưng nhìn vào những tấm ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa mới thấy khuôn mặt của Dương Mịch không được hoàn hảo cho lắm. Làn da xỉn màu, nếp nhăn ở mắt lộ rõ, dù trang điểm đậm cũng khó che được sự xuống cấp của gương mặt ở tuổi 37 của cô. Sự trẻ trung biến mất và thay vào đó là một "bà mẹ" đúng nghĩa.

Một trong những bà mẹ 1 con được netizen săn đón nhiều nhất màn ảnh Hoa ngữ chính là Dương Mịch. Cô ngày càng xinh đẹp, quyến rũ hơn thời son rỗi. Từ năm 2014, người đẹp xứ Trung này đã hạ sinh cô công chúa Tiểu Gạo Nếp nhưng hiện body đã đỉnh cao trở lại. Đặc biệt, cô nàng còn là mỹ nhân thuộc hàng chân cực phẩm của Cbiz. Không ít mỹ nhân cũng phải kiêng dè vẻ ngoài hết sức thon thả, nuột nà của bà mẹ 1 con nổi đình nổi đám Hoa ngữ này.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại thành phố Lang Phường thuộc tỉnh Hà Bắc, là nữ diễn viên đến từ Trung Quốc Đại lục và từng được trao vương miện "Nữ thần Kim Ưng". Hình tượng của cô là một thiếu nữ ngọt ngào, dễ thương, được chú ý nhờ vai diễn Tình Nhi trong "Tân Hoàn Châu cách cách".

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những bà mẹ một con sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa

Nhiều năm nay, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ vững danh hiệu bà mẹ 1 con đỉnh nhất nhì Cbiz về vẻ bề ngoài. Người đẹp này khiến dân tình thích thú mỗi khi ngắm nhìn diện mạo chẳng già hơn chút nào so với lúc cô nàng mới vào ngành giải trí. Vóc dáng, diện mạo trẻ đẹp, yêu kiều của Triệu Lệ Dĩnh thuyết phục dân tình mỗi lần cô nàng xuất hiện.

Dù vẫn xinh đẹp sang chảnh nhưng nàng tiểu hoa vẫn lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác

Dù đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh nhưng phải nói rằng Triệu Lệ Dĩnh năm nay đã 36 tuổi, cũng không còn trẻ nữa. Gương mặt baby của cô tuy vẫn ngọt ngào xinh đẹp nhưng đã dần có dấu hiệu của tuổi tác.

Dương Thừa Lâm

Ngoài những cái tên "nổi bần bật" đại diện cho thế hệ sao nữ sinh trong thập niên 1980 này, còn có một ngôi sao khác vẫn có thể gìn giữ nét thanh xuân. Vẻ đẹp của cô thách thức cả camera gốc và đó không phải ai khác chính là Dương Thừa Lâm.

Nhìn cô giống như một cô gái xinh đẹp ở tuổi đôi mươi vậy.

Dương Thừa Lâm sinh ngày 4 tháng 6 năm 1984 tại Đài Bắc, Đài Loan, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên hàng đầu của xứ Đài. Cô cùng Lý Vinh Hạo đã đăng ký kết hôn năm 2019 nhưng người đẹp 39 tuổi này trông vẫn còn quá trẻ trung.

Cô cùng Lý Vinh Hạo đã đăng ký kết hôn năm 2019 nhưng người đẹp 39 tuổi này trông vẫn còn quá trẻ trung.

Dương Thừa Lâm được mệnh danh là "giáo chủ khả ái", ngay từ khi mới bước chân vào showbiz, nữ diễn viên đã gây ấn tượng với gương mặt vô cùng trong sáng, thánh thiện cùng nụ cười rạng rỡ như trẻ thơ.