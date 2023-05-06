Một số người cho rằng bảng bình chọn vô cùng hợp lý vì hiện tại khó có ai vượt qua được 4 nhân vật này. Tuy nhiên, một số khác lại không đồng tình. Tuy nhiên, trong 4 người được gọi tên thì Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử đã chứng minh được thông qua các tác phẩm chất lượng, còn riêng Địch Lệ Nhiệt Ba đến thời điểm hiện tại vẫn đang loay hoay đi chứng minh thực.

Cư dân mạng đã mở ra bình chọn và chọn ra bốn nữ đỉnh lưu hàng đầu năm 2023 dựa trên mức độ phổ biến về lưu lượng, tác phẩm, thời trang. Và 4 cái tên đã được nhắc tới là Triệu Lệ Dĩnh , Dương Mịch , Dương Tử , Địch Lệ Nhiệt Ba.

Có lẽ vị trí của Triệu Lệ Dĩnh trong danh sách Tứ đại đỉnh lưu nữ 2023 là vị trí không có gì để tranh cãi bởi không ai có thể loại nàng "Tiểu Triệu" ra khỏi danh sách.

Trong dàn tiểu hoa cùng lứa, có thể nói độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh không hề thua kém Dương Mịch hay Lưu Diệc Phi. Thậm chí nữ diễn viên còn được mệnh danh là ngôi sao quốc dân.

Sau mười mấy năm hoạt động trong giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp.

Sau cú nổ truyền thông với bộ phim hiện đại "Hạnh Phúc đến Vạn gia" và "Gió thổi Bán Hạ", nữ diễn viên tiếp tục được mong chờ trong bom tấn cổ trang "Dữ phượng hành", dự kiến ra mắt 2023.

Đây là bộ phim tái hợp giữa cô và Lâm Canh Tân sau 5 năm kể từ thành công của "Sở Kiều truyện".

"Dữ phượng hành" được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng "Bổn vương ở đây" của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly được mệnh danh là Bích Thương Vương, tướng quân ma giới, nổi danh với vũ khí là cây ngân thương.

Tuy nói có quốc dân độ cao, nhưng cô cũng là người nói chuyện bằng thực lực

Trong lứa thế hệ 85 (sinh trong khoảng 1985 - 1989) thì Triệu Lệ Dĩnh chính là người có thể dùng tác phẩm để "nói chuyện". Mỗi 1 dự án phim ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận thì đều gây ấn tượng mạnh. Theo tin đồn thổi, sắp tới đây người đẹp sẽ được đề cử giải Bạch Ngọc Lan tại Liên hoan Phim truyền hình quốc tế Thượng Hải.

Dương Mịch: Nhiều tác phẩm tiêu biểu, hot lâu

Là ngôi sao nhí, Dương Mịch nổi tiếng trong showbiz từ khá sớm và có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn. Ở thời điểm hiện tại dù việc diễn xuất vẫn còn gặp nhiều tranh cãi nhưng không thể nào phủ nhận độ hot của Dương Mịch.

Ở tuổi gần 40, Dương Mịch vẫn trở thành cái tên được nhiều người săn đón, được các nhãn hàng, tạp chí theo đuổi.

Sắp tới đây, Dương Mịch kết hợp với nam diễn viên trẻ Cung Tuấn trong phim mới "Hồ yêu tiểu hồng nương". Đây là dự án phim được kỳ vọng rất lớn vào năm 2023 vì sở hữu dàn diễn viên có tiếng. Thậm chí, "Hồ yêu tiểu hồng nương" còn được cho là bom tấn cổ trang giúp tên tuổi của Dương Mịch thăng tiến.

Theo netizen, Dương Mịch xứng đáng được gọi là nữ đỉnh lưu bền lâu nhất làng giải trí

Dương Mịch luôn duy trì được vị trí của mình trong "Tứ đại đỉnh lưu nữ" trong nhiều năm kể từ khi bước vào showbiz từ năm 2011. Theo netizen, Dương Mịch xứng đáng được gọi là nữ đỉnh lưu bền lâu nhất làng giải trí.

Dương Tử: Quốc dân độ đoạn tầng*, nhiều phim hot, lưu lượng cao

Từ năm 7 tuổi, Dương Tử đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình bằng một vai phụ trong bộ phim truyền hình Như Thoát Khỏi Núi. Tác phẩm đáng nhớ nhất của Dương Tử là Nhà Có Trai Có Gái, khi ấy người đẹp vừa tròn 13 tuổi. Đây là bộ phim truyền hình giúp Dương Tử trở thành "em gái quốc dân", nổi tiếng khắp Trung Quốc. Thời điểm đó nhiều người có thể không biết rõ Dương Tử là ai nhưng không thể nào quên vai diễn Hạ Tuyết.

Diễn xuất của Dương Tử luôn được đánh giá cao

Sau nhiều năm làm nghề, nữ diễn viên 9x gây thương nhớ với nhiều bộ phim ấn tượng như Hương Mật Tựa Khói Sương, Hoan Lạc Tụng, Cá Mực Hầm Mật... và trở thành tiểu hoa hậu 90 nổi tiếng bậc nhất hiện nay.

Trong thời điểm đầu năm 2023, nhiều sao Hoa ngữ cũng lên kế hoạch cho màn trở lại của mình. Dương Tử cũng được mong chờ với "Trường tương tư".

Từ trước đến nay, dòng phim cổ trang tiên hiệp luôn được xem là thế mạnh của người đẹp.

"Trường tương tư" lấy bối cảnh thời thượng cổ. Dựa vào nội dung phim, có thể thấy đây tiếp tục là tác phẩm tiên hiệp mới mà Dương Tử tham gia.

Địch Lệ Nhiệt Ba: Lưu lượng siêu cao, tài nguyên thời trang nhiều

Vị trí của Địch Lệ Nhiệt Ba ở top 4 nữ đỉnh lưu 2023 được xem là vị trí gây tranh cãi nhất. Theo nhiều người nếu xét về lưu lượng và thời trang thì có lẽ Địch Lệ Nhiệt Ba không thua kém ai nhưng xét về tác phẩm thì không thể nào "đứng chung mâm" với những người đẹp còn lại.

Không thể phủ nhận vẻ đẹp và tài nguyên thời trang của Nhiệt Ba

Mặc dù diễn xuất vẫn luôn là điểm yếu của nữ diễn viên, tuy nhiên có thể thấy, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn biết cách làm mới mình trong những dự án mà cô lựa chọn.



Diễn xuất của cô vẫn gây nhiều tranh cãi

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục tham gia dự án phim "Công tố tinh anh" của CCTV. Phim với sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vỹ, Cao Hâm, Hàn Đống, Trương Khả Doanh, Vưu Tĩnh Như...dự kiến công chiếu trong năm 2023.