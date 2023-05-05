Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đều là những diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ ở làng giải trí Trung Quốc. Bên cạnh đó, do cả hai nữ nghệ sĩ đều được cư dân mạng xứ tỉ dân xếp vào lứa tiểu hoa 90, khó có thể tránh khỏi những "trận chiến" so kè nhan sắc giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử là kỳ phùng địch thủ thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh - Weibo

Xét về diện mạo và ngoại hình, Dương Tử quả thực có phần lép vế so với Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước nay, Nhiệt Ba luôn được đánh giá là ăn đứt Dương Tử trong mảng thời trang. Tuy nhiên, khi nhìn cả hai trong cùng tạo hình hay concept chụp ảnh, dân tình càng khẳng định điều này.