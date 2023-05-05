Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba

Dương Tử có phần lép vế trước Địch Lệ Nhiệt Ba.
- Fan hai nhà Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Tử không ngừng 'khẩu chiến nảy lửa' bảo vệ thần tượng khỏi 'mác' diễn đơ
- Vương Nhất Bác, Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba bị gắn mác diễn xuất dở tệ dẫn đến phim không ai xem?
Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đều là những diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ ở làng giải trí Trung Quốc. Bên cạnh đó, do cả hai nữ nghệ sĩ đều được cư dân mạng xứ tỉ dân xếp vào lứa tiểu hoa 90, khó có thể tránh khỏi những "trận chiến" so kè nhan sắc giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử.
Xét về diện mạo và ngoại hình, Dương Tử quả thực có phần lép vế so với Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước nay, Nhiệt Ba luôn được đánh giá là ăn đứt Dương Tử trong mảng thời trang. Tuy nhiên, khi nhìn cả hai trong cùng tạo hình hay concept chụp ảnh, dân tình càng khẳng định điều này.
Công bằng mà nói, thiết kế này tương đối kén người mặc. Tuy nhiên, nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo và khí chất vô cùng high fashion thì Dương Tử có phần chật vật và không cân nổi chiếc đầm này
Cùng có chung tạo hình, thế nhưng dân tình đều cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba có phần lấn át Dương Tử. Nguyên nhân là bởi màu sắc trang phục mà nàng mỹ nữ Tân Cương chọn trông nổi bật, rực rỡ hơn hẳn. Kiểu dáng trang phục của Dương Tử cũng lép vết hơn “kỳ phùng địch thủ” của mình.
Tuy thất thế trước Dương Tử trong khoản phim ảnh, thế nhưng không ai có thể phủ nhận được nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn thắng áp đảo. Nhan sắc của cô trong các tạo hình luôn được đánh giá cao.