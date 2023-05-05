Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 05/05/2023 14:45

Dương Tử có phần lép vế trước Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đều là những diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ ở làng giải trí Trung Quốc. Bên cạnh đó, do cả hai nữ nghệ sĩ đều được cư dân mạng xứ tỉ dân xếp vào lứa tiểu hoa 90, khó có thể tránh khỏi những "trận chiến" so kè nhan sắc giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử.

Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử là kỳ phùng địch thủ thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh - Weibo

Xét về diện mạo và ngoại hình, Dương Tử quả thực có phần lép vế so với Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước nay, Nhiệt Ba luôn được đánh giá là ăn đứt Dương Tử trong mảng thời trang. Tuy nhiên, khi nhìn cả hai trong cùng tạo hình hay concept chụp ảnh, dân tình càng khẳng định điều này. 

Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2

Cùng một bộ trang phục, Dương Tử thua triệt để trước Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh:Weibo

 Công bằng mà nói, thiết kế này tương đối kén người mặc. Tuy nhiên, nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo và khí chất vô cùng high fashion thì Dương Tử có phần chật vật và không cân nổi chiếc đầm này

Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3
Dương Tử có phần sến súa trong concept trong khi Nhiệt Ba lại có phần ma mị - Ảnh:Weibo

 

Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4
Cả 2 trong cùng 1 concept - Ảnh:Weibo

 

Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 5
Thần thái Nhiệt Ba có phần hơn hẳn Dương Tử - Ảnh:Weibo

 

Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 6
Cùng diện một thiết kế nhưng Nhiệt Ba lại mang đậm tính thời trang trong khi Dương Tử lại như một cô gái có bình thường chụp ảnh đăng lên mạng xã hội - Ảnh:Weibo

 Cùng có chung tạo hình, thế nhưng dân tình đều cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba có phần lấn át Dương Tử. Nguyên nhân là bởi màu sắc trang phục mà nàng mỹ nữ Tân Cương chọn trông nổi bật, rực rỡ hơn hẳn. Kiểu dáng trang phục của Dương Tử cũng lép vết hơn “kỳ phùng địch thủ” của mình.

Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 7

Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 8 

Dương Tử dù rất xinh đẹp trong tạo hình công chúa thế nhưng lại thua Địch Lệ Nhiệt Ba nếu đặt cả 2 lên so sánh - Ảnh:Internet

Tuy thất thế trước Dương Tử trong khoản phim ảnh, thế nhưng không ai có thể phủ nhận được nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn thắng áp đảo. Nhan sắc của cô trong các tạo hình luôn được đánh giá cao.

Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 9

Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 10

Tạo hình cổ trang của cả 2 cũng được dân tình so sánh - Ảnh:Weibo

 

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