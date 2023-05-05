'Người tình màn ảnh của Dương Tử' Thành Nghị bất ngờ lộ ảnh ôm con, chuyện gì đang xảy ra?

Sao quốc tế 05/05/2023 14:18

Mới đây, một số hình ảnh hậu trường của Thành Nghị ở Anh Hùng Chí đã được đăng tải và thu hút đông đảo sự chú ý.

 

Mới đây, một số hình ảnh hậu trường của Thành Nghị ở Anh Hùng Chí đã được đăng tải và nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Vốn có ngoại hình hợp cổ trang vậy nên “tình cũ” Dương Tử nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi về tạo hình. Đặc biệt, hình ảnh Thành Nghị mặc cổ trang ôm em bé gây sốt cộng đồng mạng.

 

Vì kịch bản chưa được hé lộ nên khán giả chưa biết thân phận em bé trong tay Thành Nghị có phải con của anh chàng trong phim Anh Hùng Chí hay không. Tuy nhiên nhiều người cho rằng nhìn cảnh này trông chàng mỹ nam Anh Hùng Chí thực sự rất giống một ông bố bỉm sữa đang chật vật chăm con.

'Người tình màn ảnh của Dương Tử' Thành Nghị bất ngờ lộ ảnh ôm con, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 1'Người tình màn ảnh của Dương Tử' Thành Nghị bất ngờ lộ ảnh ôm con, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 2'Người tình màn ảnh của Dương Tử' Thành Nghị bất ngờ lộ ảnh ôm con, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 3

Trước đó, đoàn phim cổ trang Anh Hùng Chí cũng đã công bố loạt ảnh mới của nam chính Thành Nghị diện trang phục có phần đơn giản, gương mặt còn bê bết vết thương nhưng Thành Nghị vẫn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, đậm chất thư sinh.

 

Trong ảnh, nam diễn viên diện trang phục được may bằng vải gai thô, kết hợp cùng kiểu tóc búi cao, chuẩn nét thư sinh nhà nghèo hiền lành. Mặc dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, thậm chí da còn bị bôi đen để phù hợp với nhân vật nhưng cũng không thể che đi nhan sắc cực phẩm vốn có của nam diễn viên Thành Nghị.

'Người tình màn ảnh của Dương Tử' Thành Nghị bất ngờ lộ ảnh ôm con, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 4'Người tình màn ảnh của Dương Tử' Thành Nghị bất ngờ lộ ảnh ôm con, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 5

Hiện tại, Thành Nghị vẫn còn một bộ phim hiện đại chưa được lên sóng là Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đóng cùng Trương Dư Hi. Bộ phim này được khán giả cực kỳ mong đợi vì cốt truyện đẫm nước mắt. Dự án cổ trang Liên Hoa Lâu của Thành Nghị cũng đã đóng máy và bước vào khâu hậu kỳ chuẩn bị lên sóng.

Anh Hùng Chí là dự án trọng điểm do Tencent đầu tư sản xuất với kinh phí lên tới 300 triệu NDT, thuộc thể loại nam tần võ hiệp, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tôn Hiểu. Dự kiến, phim sẽ lên sóng cả trên đài truyền hình lẫn nền tảng trực tuyến.

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