Sau màn bị đoàn phim 'hãm hại' với tạo hình nghèo nàn, Thành Nghị hóa tướng quân oai vệ, nhan sắc sáng màn hình trong Anh Hùng Chí

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Thành Nghị trong trang phục tướng quân đầy uy phong. Nhiều khán giả không khỏi trầm trồ trước nhan sắc mãn nhãn, sáng màn hình của anh chàng.
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Dự án Anh Hùng Chí do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đóng chính đã chính thức khai máy thời gian gần đây. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường phim liên quan đến các diễn viên chính luôn được công chúng quan tâm.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak của Thành Nghị trong hậu trường phim Anh Hùng Chí. Theo đó, anh chàng diện trang phục tướng quân màu đỏ đầy uy phong. Nhiều khán giả không khỏi trầm trồ trước nhan sắc mãn nhãn, sáng màn hình của anh chàng.
Có thể thấy, sao bao phen bị ekip phim ‘hãm hại’ trong tạo hình học trò nghèo với bộ quần áo sờn cũ thảm thương. Giờ đây, anh chàng đã lấy lại phong độ, xuất hiện nhiều với tạo hình tướng quân oai vệ. Tuy nhiên, dù trong tạo hình nào, khán giả cũng không lu mờ được nhan sắc của mỹ nam.
Anh Hùng Chí được xem là dự án trọng điểm của Tencent với kinh phí đầu tư khá cao. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tôn Hiểu. Phim thuộc thể loại nam tần võ hiệp (nam chủ), có nội dung xoay quanh cuộc đời của Lư Vân.
Trong dự án Anh Hùng Chí, các diễn viên đều được đánh giá là có ngoại hình hợp cổ trang, thế võ, dáng múa điêu luyện dứt khoát. Phim còn thu hút sự chú ý khi có đội ngũ sản xuất chất lượng. Đặc biệt là đạo diễn Dương Văn Quân - vị đạo diễn từng cầm trịch các dự án như Phủ Dao Hoàng Hậu, Hạc Lệ Hoa Đình,... Theo dự kiến, Anh Hùng Chí sẽ lên sóng cả trên đài truyền hình lẫn nền tảng trực tuyến.