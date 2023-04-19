Sau màn bị đoàn phim 'hãm hại' với tạo hình nghèo nàn, Thành Nghị hóa tướng quân oai vệ, nhan sắc sáng màn hình trong Anh Hùng Chí

Dự án Anh Hùng Chí do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đóng chính đã chính thức khai máy thời gian gần đây. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường phim liên quan đến các diễn viên chính luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh leak của Thành Nghị trong hậu trường phim Anh Hùng Chí. Theo đó, anh chàng diện trang phục tướng quân màu đỏ đầy uy phong. Nhiều khán giả không khỏi trầm trồ trước nhan sắc mãn nhãn, sáng màn hình của anh chàng.