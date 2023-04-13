Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị và Trương Dư Hi nhận tin vui sau thời gian dài 'nằm kho chờ thời'

Sao quốc tế 13/04/2023 15:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính nhận tin vui sau thời gian dài 'nằm kho chờ thời'.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành NghịTrương Dư Hi đóng chính sẽ lên sóng vào ngày 17/5 tới trên nền tảng Youku. Dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía ekip phim nhưng vẫn khiến công chúng tràn đầy hi vọng hóng chờ.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị và Trương Dư Hi nhận tin vui sau thời gian dài 'nằm kho chờ thời' - Ảnh 1

Được biết, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã chính thức được cấp phép lên sóng từ cuối năm 2021. Theo thông tin được tiết lộ, số vốn đầu tư ban đầu bộ phim là khoảng 60 triệu NDT (gần 205 tỷ đồng) và thu về hơn 150 triệu NDT (gần 512 tỷ đồng) dù chưa lên sóng. Vốn dĩ, phim dự kiến lên sóng trong tháng 8/2022. Tuy nhiên, ban quản lý cấp cao của nền tảng cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để phim tung ra thị trường nên quyết định dời lịch chiếu lại. Hiện tại, tới nay đã gần 1 năm, bộ phim vẫn ‘nằm kho’ và chưa có động thái lên sóng.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị và Trương Dư Hi nhận tin vui sau thời gian dài 'nằm kho chờ thời' - Ảnh 2

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim kể về câu chuyện tình yêu oan gia ngõ hẹp giữa nhà thực vật học Phó Vân Thâm (Thành Nghị) và cô bác sĩ Chu Cựu (Trương Dư Hi). Cả hai cùng nhau vượt muôn trùng khó khăn, đi đến những vùng sâu kém phát triển tìm kiếm một loại thảo dược để điều chế thuốc. Mưa dầm thấm lâu, sau khi cùng nhau trải qua nhiều gian nan, thử thách, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Họ đã có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị và Trương Dư Hi nhận tin vui sau thời gian dài 'nằm kho chờ thời' - Ảnh 3

Tuy nhiên vì xảy ra hiểu lầm mà cả hai đã xa nhau một thời gian. Chưa dừng lại ở đó, Chu Cựu vô tình còn phát hiện ra Phó Vân Thâm có liên quan đến cái chết của bố mẹ mình. Kể từ đó, cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió.

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