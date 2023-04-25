Xuất hiện chung vai nam thần tà mị, cả La Vân Hi và Thành Nghị bất ngờ fan so sánh không ngớt: Liệu ai hay hơn?

Bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh hiện đang lên sóng đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả, đặc biệt là nam chính La Vân Hi nhận rất nhiều lời khen ngợi.Vai diễn tà mị của nam thần họ La cũng nhận được nhiều sự chú ý không kém bởi trước La Vân Hi, Thành Nghị cũng là sao nam đã có màn thể hiện tương đối thành công trong tạo hình này.

Nếu đã xem Trường Nguyệt Tẫn Minh rồi thì sẽ thấy nhân vật Đạm Đài Tẫn này có một tuổi thơ không mấy êm đẹp. Mẹ mất sớm, cha không thương, bị đem sang nước khác làm con tin, bị những kẻ quyền cao chức trọng khinh thường, hắn còn gầy gò ốm yếu và cơm chẳng có mà ăn.

Với một cuộc đời khổ sở đến vậy, không có gì lạ khi Đạm Đài Tẫn sau này hắc hóa và tiêu diệt tam giới. Dù có được Lê Tô Tô cảm hóa đến mức nào thì Đạm Đài Tẫn vẫn là kẻ có thù tất báo, con đường hắc hóa dường như đã là điều bắt buộc phải thành.

Đạm Đài Tẫn được đánh giá là sự tà mị mà nhiều nam chính phim tiên hiệp khác không có và thấy La Vân Hi đã thể hiện rất ổn hình tượng nhân vật này. Dù cho ban đầu có khá nhiều chỉ trích về vẻ ngoài tiều tụy của nam chính nhưng phần nào đó đã được che lấp bởi khả năng diễn xuất cực đỉnh của La Vân Hi.

Thành Nghị

Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai ngoài đảm nhận vai Ứng Uyên không vướng bụi trần mà còn có một Huyền Dạ tà mị, không từ bất cứ thủ đoạn nào nữa, tạo nên hai sắc thái hoàn toàn đối lập.

So với Ứng Uyên thì khán giả bị Huyền Dạ thu hút hơn hẳn, nhân vật này có sự tàn nhẫn và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích của bản thân. Tuy nhiên, việc lỡ nảy sinh tình cảm với Nhiễm Thanh đã khiến Huyền Dạ không thể hoàn thành đại nghiệp của bản thân, đúng là kẻ tàn nhẫn đến đâu cũng khó mà vượt qua tình kiếp.

Ban đầu, có nhiều khán giả cảm thấy hơi lo vì nghĩ Thành Nghị khó mà đảm nhận được 3 vai diễn cùng một lúc. Tuy nhiên, Thành Nghị ngay sau đó đã khiến nhiều người phải suy nghĩ lại vì đã có màn hóa vai cực kỳ ấn tượng.