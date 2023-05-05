Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 05/05/2023 22:56

Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử bị gọi tên việc bắt chước Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những cái tên hot của làng giải trí Hoa ngữ. Cùng là tiểu hoa sau 90, cùng có người hâm mộ đông đảo và lượng ‘nhiệt’ lớn, hai nữ diễn viên liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh. Mới đây, Dương Tử đã bị netizen “bóc” chuyện đạo nhái phong cách của Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1
Dương Tử và Nhiệt Ba trong cùng một mẫu váy

 

Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2
Đây không phải là lần đầu tiên 2 nữ diễn viên diện cùng một mẫu váy

 

Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3
Trước đó, Dương Tử bị soi có concept chụp ảnh vương miệng khá giống Nhiệt Ba

 

Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4
Dương Tử liên tục có tạo hình giống với Địch Lệ Nhiệt Ba, thậm chí diện lại y hệt mẫu váy của cùng một nhãn hiệu nhưng thua xa về nhan sắc lẫn thần thái

Trước đó, trang Sina rộ lên cuộc thảo luận về sự tương đồng "đáng nghi" giữa phong cách thời trang của Địch Lệ Nhiệt Ba và "Em họ quốc dân" Vương Sở Nhiên. Dân mạng thậm chí cho rằng Vương Sở Nhiên thực sự đang sử dụng danh tiếng của các diễn viên khác làm bàn đạp, nâng đỡ danh tiếng cá nhân.

Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 5
Kiểu tóc tết với khăn lụa khiến nhiều cô gái yêu thích, trong đó có cả Nhiệt Ba và Vương Sở Nhiên

 

Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 6
Mẫu váy 2 dây cúp ngực, thắt ở eo và tôn dáng đỉnh cao là item được phân nửa Cbiz hâm mộ. Thế nhưng khi Nhiệt Ba và Vương Sở Nhiên cùng diện thiết kế này, netizen lại nhận ra sự tương đồng như "chị chị em em"

 

Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 7
Cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên khi hai nhan sắc thể hiện sự tương đồng từ phong cách thời trang cho tới tạo dáng chụp hình. "Sở Nhiên đang bắt chước Nhiệt Ba đấy à?", một cư dân mạng phỏng đoán

 

Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 8
Hai "Ngọc nữ" có duyên diện một mẫu váy giống nhau tới 90% về phom dáng cũng như chất liệu. Vẻ ngoài "Băng thanh ngọc khiết" ấy được dịp tỏa sáng trong thiết kế xuyên thấu gợi cảm và duyên dáng, đủ sức khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn. Tuy nhiên, sự tương đồng trong lần lên đồ này đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều khi người ta cho rằng Sở Nhiên đang muốn làm bản sao Nhiệt Ba

 

Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 9
Cùng sở hữu hình thể mảnh mai cùng làn da trắng sứ, cả hai mỹ nữ như phát sáng khi diện váy trắng khoe xương quai xanh

 

Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba

Dương Tử 'thua triệt để' mỗi lần đụng tạo hình với Địch Lệ Nhiệt Ba

Dương Tử có phần lép vế trước Địch Lệ Nhiệt Ba.

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