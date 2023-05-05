Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những cái tên hot của làng giải trí Hoa ngữ. Cùng là tiểu hoa sau 90, cùng có người hâm mộ đông đảo và lượng ‘nhiệt’ lớn, hai nữ diễn viên liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh. Mới đây, Dương Tử đã bị netizen “bóc” chuyện đạo nhái phong cách của Địch Lệ Nhiệt Ba.
Trước đó, trang Sina rộ lên cuộc thảo luận về sự tương đồng "đáng nghi" giữa phong cách thời trang của Địch Lệ Nhiệt Ba và "Em họ quốc dân" Vương Sở Nhiên. Dân mạng thậm chí cho rằng Vương Sở Nhiên thực sự đang sử dụng danh tiếng của các diễn viên khác làm bàn đạp, nâng đỡ danh tiếng cá nhân.