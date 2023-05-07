Triệu Lệ Dĩnh tung loạt ảnh đời thường hiếm hoi kỉ niệm 17 năm hoạt động trong làng giải trí

Triệu Lệ Dĩnh chiêu đãi người hâm mộ loạt khoảnh khắc hiếm hoi nhân dịp kỉ niệm 17 năm hoạt động.

Mới đây phía studio của Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ loạt ảnh hiếm hoi của nữ diễn viên ở phía sau ống kính. Qua đó người hâm mộ đã được chiêm ngưỡng mọi khoảnh khắc của thần tượng khi làm việc, tận hưởng cuộc sống đời tư thông qua những hoạt động đời thường. Cô không ngần ngại để lộ mặt mộc, thoải mái thể hiện những biểu cảm khác nhau khi đã "rũ bỏ" hình tượng sang chảnh, quyến rũ vốn có. Xuyên suốt nhiều năm làm nghề, Triệu Lệ Dĩnh vẫn hoạt động vô cùng chăm chỉ Tính đến thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao hiếm hoi vẫn duy trì được độ hot đủ cạnh tranh với các minh tinh thuộc thế hệ trẻ trung hơn. Không chỉ "dắt túi" các dự án phim hàng đầu, Triệu Lệ Dĩnh liên tục trở thành cái tên được săn đón của các nhãn hàng cũng như các đạo diễn.

Khoảnh khắc đời thường của cô nhận nhiều lời khen Năm 2006, Triệu Lệ Dĩnh đã bắt đầu tham gia làng giải trí Hoa ngữ với tư cách là diễn viên. Ngoài ra Triệu Lệ Dĩnh còn có quốc dân độ siêu cao (quốc dân độ là sự phổ biến, nhận diện với nhiều tầng lớp công chúng), cô nàng còn được mệnh danh là con dâu, con gái của mọi nhà. Góc nghiêng "thần thánh" của Triệu Lệ Dĩnh Dù đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh nhưng phải nói rằng Triệu Lệ Dĩnh năm nay đã 36 tuổi, cũng không còn trẻ nữa. Gương mặt baby của cô tuy vẫn ngọt ngào xinh đẹp nhưng đã dần có dấu hiệu của tuổi tác.

Triệu Lệ Dĩnh được nhiều khán giả nhận xét ngày càng trẻ trung trông thấy Triệu Lệ Dĩnh luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực tới đông đảo người hâm mộ Mỗi 1 dự án phim ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận thì đều gây ấn tượng mạnh. Theo tin đồn thổi, sắp tới đây người đẹp sẽ được đề cử giải Bạch Ngọc Lan tại Liên hoan Phim truyền hình quốc tế Thượng Hải. Ảnh minh họa: Internet Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại thành phố Lang Phường thuộc tỉnh Hà Bắc, là nữ diễn viên đến từ Trung Quốc Đại lục và từng được trao vương miện "Nữ thần Kim Ưng". Hình tượng của cô là một thiếu nữ ngọt ngào, dễ thương, được chú ý nhờ vai diễn Tình Nhi trong Tân Hoàn Châu cách cách. Cho đến nay cô đã có 17 năm cống hiến trong giới giải trí. Triệu Lệ Dĩnh là người có thể dùng tác phẩm để "nói chuyện"

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-tung-loat-anh-oi-thuong-hiem-hoi-ki-niem-17-nam-hoat-ong-trong-lang-giai-tri-579181.html