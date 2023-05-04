Ngày 1/5, nữ diễn viên Hồng Hân thông báo đã ly hôn với người chồng kém 10 tuổi Trương Đan Phong. Cô công bố: "Tôi và Trương Đan Phong không còn là vợ chồng".

Những năm 1990, khi giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) đang ở thời kỳ hưng thịnh, sôi động nhất, Hồng Hân có được dấu ấn cá nhân khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như Nguyên Chấn Hiệp, Như lai thần chưởng, Mỹ nhân thiên hạ, Công chúa bướng bỉnh… Đặc biệt, Nguyên Chấn Hiệp là bộ phim tạo cơn sốt khắp châu Á, cô đóng vai Lam Linh gây thương nhớ, giúp cô vụt sáng thành sao.

Hôm sau, cô nhận được thông tin, chồng và người tình - nữ trợ lý Tất Oánh đang đi chơi tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Nữ diễn viên được cho là đã có mặt tại Bắc Kinh và bắt quả tang chồng bên người tình. Nỗi đau này khiến Hồng Hân quyết định chấm dứt cuộc tình 14 năm với Trương Đan Phong.

Khi được hỏi đến lý do đường ai nấy đi, Hồng Hân tiết lộ thêm từ cuối tháng 4, con gái của cặp nghệ sĩ ốm, Trương Đan Phong vắng nhà và vợ anh không thể liên lạc với chồng. Hồng Hân một mình đưa con vào viện.

Tất Oánh (phải) có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Hồng Hân và Trương Đan Phong - Ảnh: Internet

Được biết đây không phải là lần đầu tiên Trương Đan Phong rò rỉ tin đồn ''ong bướm'' của mình. Sau ồn ào ngoại tình năm 2018 do Trác Vỹ vạch trần, Trương Đan Phong được cho là chưa dứt tình với bồ nhí. Tất Oánh vẫn phụ trách các công việc đóng phim, đóng quảng cáo của sao nam. Nhiều lần lầm lỡ Hồng Hân đều vị tha và bỏ qua cho chồng nhiều người trách cô ngoan cố nhưng cô vẫn quyết bảo vệ gia đình của mình trước bờ vực tan vỡ, tuy nhiên sự việc đã không thể cứu vãn nỗi khi Trương Đan Phong đã ''ngựa quen đường cũ'' và bỏ bê con cái.

Trương Đan Phong và nữ trợ lý Tất Oánh - Ảnh: Internet

Nổi tiếng là thế, sự nghiệp đỉnh cao và có thể tỏa sáng hơn trong tương lai nhưng Hồng Hân lại có đường tình duyên trắc trở và đau lòng, cô từng trải qua hai lần ''đò'' nhưng lần nào cũng được cho là kém may mắn.

Trước khi cưới Trương Đan Phong và có chỗ đứng vững chắc trong giới điện ảnh, Hồng Hân quen biết với Thái Thiếu Phân và dùng quan hệ móc nối với tỷ phú Lưu Loan Hùng để có chỗ đứng trong showbiz. Thời điểm này, nữ diễn viên quen biết và đi đến hôn nhân nhanh chóng sau 1 tháng quen đại gia Hoàng Quốc Lương. Cuộc tình này sớm nở chóng tàn, họ chia tay sau 1 năm bên nhau và được giữ bí mật đến thời điểm vị đại gia vướng vào vụ mua dâm. Khi đó, Hoàng Quốc Lương thừa nhận Hồng Hân là vợ cũ, công chúng mới biết đến mối quan hệ này.

Gia đình hạnh phúc của Hồng Hân và Trương Đan Phong trước sóng gió ngoại tình - Ảnh: Internet

Việc Hồng Hân tuyên bố ly hôn khiến nhiều khán giả quan tâm. Khi thông tin được đăng tải, cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đã phải chịu khổ thời gian dài, và mong cô có cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai cùng con cái.