Nhan sắc U70 của 'Đệ nhất mỹ nhân' trong 'Tây Du Ký': Hai lần kết hôn nhưng không có con

Sao quốc tế 03/05/2023 07:30

Chu Lâm là mỹ nhân đóng nữ vương Tây Lương nữ quốc, được khán giả gọi là "Đệ nhất mỹ nhân" trong dàn diễn viên nữ của "Tây Du Ký" 1986.

Vào những năm 1980, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc có nhiều tác phẩm kinh điển ra đời, trong số đó phải kể đến "Tây Du Ký". Đặc biệt, một nữ diễn viên đã có màn trình diễn tuyệt vời trong "Tây Du Ký", và cô ấy còn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân", cô chính là Chu Lâm.

Vẻ ngoài của cô có chút lạnh lùng, diễm lệ nhưng lại toát lên khí chất uy nghiêm. Lông mày mềm mại và ánh mắt sáng long lanh khiến nhiều người bị thu hút. Chu Lâm đóng vai nữ vương Tây Lương nữ quốc - người có tình cảm đặc biệt với Đường Tăng, nhưng thật không may, cuối cùng tình cảm của cô đã không được đáp lại. 

Nhan sắc U70 của 'Đệ nhất mỹ nhân' trong 'Tây Du Ký': Hai lần kết hôn nhưng không có con - Ảnh 1Nhan sắc U70 của 'Đệ nhất mỹ nhân' trong 'Tây Du Ký': Hai lần kết hôn nhưng không có con - Ảnh 2

Vai diễn của Chu Lâm trong bộ phim cũng tương đối hoàn hảo. Bản thân Chu Lâm vốn là một đại mỹ nhân, và tạo hình của cô trong phim rất giống với vị nữ vương của Tây Lương nữ quốc được miêu tả trong tác phẩm gốc. Tuy nhiên, hiện tại, khi mọi người nhắc đến Chu Lâm, họ vẫn nghĩ rằng cô chưa từng kết hôn vì phải lòng Từ Thiếu Hoa (người đóng vai Đường Tăng trong phim) và hối hận khi rời khỏi làng giải trí. Trên thực tế, Chu Lâm đã kết hôn từ lâu.

Nhan sắc U70 của 'Đệ nhất mỹ nhân' trong 'Tây Du Ký': Hai lần kết hôn nhưng không có con - Ảnh 3

Chu Lâm sinh tại Bắc Kinh trong một gia đình khoa bảng. Diễn xuất chỉ là một trong nhiều nghề nghiệp của cô. Chu lâm từng làm vũ công và bác sĩ trước khi tình cờ trở thành diễn viên. Khi đó Từ Thiếu Hoa và Chu Lâm đều đã kết hôn khi đóng phim "Tây Du Ký", nghi vấn tình cảm khi đóng phim giữa hai người khiến cả hai gặp không ít rắc rối.

 

Cuối cùng cuộc hôn nhân đầu của Chu Lâm đổ vỡ, vào năm 53 tuổi cô bắt đầu cuộc hôn nhân thứ hai. Dù yêu thương nhau và rất hạnh phúc nhưng vợ chồng Chu Lâm không có con chung. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết, chính công việc bận rộn, thường xuyên xa nhà khiến bà không thể tập trung chăm sóc gia đình hay sinh nở. 

Nhan sắc U70 của 'Đệ nhất mỹ nhân' trong 'Tây Du Ký': Hai lần kết hôn nhưng không có con - Ảnh 4Nhan sắc U70 của 'Đệ nhất mỹ nhân' trong 'Tây Du Ký': Hai lần kết hôn nhưng không có con - Ảnh 5

Công việc vất vả cùng với nỗi lo không thể làm tròn trách nhiệm với con cái khiến Chu Lâm quyết định không sinh con. Bà biết ơn chồng khi ông đồng tình với lựa chọn này của bà.  Hiện tại, Chu Lâm đã bước vào tuổi 70 và không còn đóng phim gần 5 năm qua. Những năm gần đây, bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống ở tuổi xế chiều. 

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